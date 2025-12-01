Антарктида – крижана, велична та досі майже незвідана. Вона є магнітом для відважних дослідників. Неймовірні факти про шостий континент розповість 24 Канал з посиланням на Національний антарктичний науковий центр і Secret Atlas.

Що слід знати про Антарктиду?

Антарктичний континент займає площу 14,2 мільйона квадратних кілометрів . Він поділяється на Східно-Антарктичний льодовиковий щит і менший за розміром Західно-Антарктичний льодовиковий щит. Площа суші, вкритої льодом, становить 13,661 мільйона квадратних кілометрів.

Площа Антарктиди становить понад 14 мільйонів квадратних кілометрів. А це більше ніж уся Європа та вдвічі більше за Австралію.

та вдвічі більше за Австралію. Тут зосереджено 60% світових запасів прісної води.

Найнижча температура на Землі -89,2°C була зафіксована на станції Схід в Антарктиді 21 липня 1983 року.

була зафіксована на станції Схід в Антарктиді 21 липня 1983 року. Антарктида не належить жодній країні світу, а тільки всьому людству загалом. Це закріплено в Договорі про Антарктику. Спершу підписантами стали 12 країн, а зараз їх уже 54, зокрема Україна.

світу, а тільки всьому людству загалом. Це закріплено в Договорі про Антарктику. Спершу підписантами стали 12 країн, а зараз їх уже 54, зокрема Україна. В Антарктиді немає корінних народів . Вісімнадцять країн організують цілорічні науково-дослідні станції на континенті та прилеглих островах.

. Вісімнадцять країн організують цілорічні науково-дослідні станції на континенті та прилеглих островах. Антарктида – це континент миру та безпеки: тут повністю заборонена будь-яка військова діяльність , ядерні вибухи та захоронення радіоактивних матеріалів.

, ядерні вибухи та захоронення радіоактивних матеріалів. В Антарктиці сьогодні – перший день літа. Адже пори року в Південній і Північній півкулях йдуть у протифазі: коли в Україні зима – там літо, і навпаки. Це пов'язано з тим, що Земля розміщена відносно Сонця не суворо паралельно, а під нахилом.

Адже пори року в Південній і Північній півкулях йдуть у протифазі: коли в Україні зима – там літо, і навпаки. Це пов'язано з тим, що Земля розміщена відносно Сонця не суворо паралельно, а під нахилом. В Антарктиді немає білих ведмедів. Натомість тут живуть пінгвіни. Їх налічується понад 5 мільйонів.

Їх налічується понад 5 мільйонів. Океан, що оточує Антарктиду, утворює практично непроникний бар'єр з морського льоду, який взимку покриває площу, щ о приблизно в півтора раза перевищує площу континенту.

Не плутайте: Антарктида – це вкритий льодом континент, оточений океаном, а Арктика – це океан, вкритий товстим шаром морського льоду та оточений північними континентами.

Що може здивувати в Антарктиді?

Найвіддаленіше місце в Антарктиді – це не Південний полюс.

Антарктида розташована асиметрично щодо Південного полюса. Це означає, що Південний полюс не завжди на однаковій відстані від берегової лінії. Найвіддаленіше від усіх берегів місце в Антарктиді називається Південним полюсом недоступності та розташовуються приблизно за 900 кілометрів від географічного Південного полюса.

Тут найбільші у світі айсберги

У березні 2000 року від шельфового льодовика Росса в Антарктиді відколовся найбільший з колись виміряних айсбергів. Він отримав позначення B-15 і простягався на 270 кілометрів у довжину та 37 кілометрів у ширину. Це за розміром більше, ніж деякі острівні держави. Через 18 років після того, як він почав дрейфувати на північ, в Атлантичний океан, і розвалився, від початкового гіганта залишилися чотири невеликі айсберги.

В Антарктиді є чинний вулкан

Еребус – один з небагатьох вулканів, що постійно діють на Землі. Він безперервно викидає газ і кілька разів вивергався за останні роки, внаслідок чого його схилами стікала лава та викидалася розплавлена ​​порода. Тут розташовані єдині на Землі довгоживучі лавові озера, і це друга гора Антарктиди за висотою.

Яким є вулкан Еребус в Антарктиді: дивіться відео

Другий чинний вулкан – острів Десепшн, що входить до складу Південних Шетландських островів. Придивившись до форми острова, ви зрозумієте, що це кальдера чинного вулкана. Наприкінці 1960-х років він завдав серйозних руйнувань місцевим дослідницьким станціям.

В Антарктиді є прихований гірський хребет.

Гори Гамбурцева (також відомі як Примарні гори) тягнуться на 1200 кілометрів через Антарктиду та досягають висоти понад 3 000 метрів. Проте їх не видно, оскільки товщина льоду у цих районах перевищує 4 000 метрів. Вони повністю вкриті снігом і льодом.

В Антарктиді безліч підземних озер

Під Антарктичним крижаним щитом виявлено понад 200 озер. Геотермальне тепло з надр Землі та ізоляція згори завдяки товстим шарам льоду забезпечують те, що вони не замерзають. Прісноводне озеро Схід – найбільше. Воно сховане під шаром льоду товщиною близько 4 кілометрів і є підльодовиковим, тобто укладено в льодовиковий лід, а не в скельну породу чи землю.

В Антарктиді є найсолоніше озеро на Землі

Біля підніжжя Трансантарктичних гір розташований ставок Дон-Жуан – найсолоніше водоймище на Землі. Вміст солі у ньому становить 40%, тоді як у Мертвому морі – близько 30%, а у звичайній морській воді – 3,5%. Завдяки солі воно не замерзає навіть за дуже низьких температур.

Антарктида – єдиний континент без рептилій

Рептилії потребують зовнішніх джерел тепла для регулювання температури тіла, чого вкрай не вистачає в холодному кліматі Антарктиди. В інших регіонах із холодним кліматом змії впадають у сплячку на всю зиму. Але тут земля завжди промерзла, і вони не можуть вижити.

Деякі антарктичні риби в крові мають природний антифриз

Основне сімейство антарктичних риб (нототенієвидні) виробляє природний білок, який діє як антифриз для їхньої крові. Це дозволяє їм виживати за дуже низьких температур, що критично важливо для всієї екосистеми Антарктиди. Адже ці риби – ключове джерело їжі для багатьох полярних китів, тюленів і птахів.

Пінгвіни – не найпоширеніші наземні тварини в Антарктиді

Коли ми думаємо про тварин, що населяють Антарктиду, – нам одразу на думку спадають пінгвіни. Однак найпоширенішою наземною твариною Антарктиди насправді є крихітний черв'як-нематода. Ці істоти досягають довжини у всього кілька міліметрів і використовують хитромудрі стратегії для виживання у надзвичайно суворому кліматі.

Влітку сонце ніколи не заходить за горизонт, а взимку – суцільна темрява

Майже вся Антарктида розташована на південь від Південного полярного кола. Це означає, що влітку сонце ніколи не заходить за обрій, де б ви не перебували на континенті. З тієї ж причини взимку, де б ви не були в Антарктиді, ви взагалі не побачите Сонця. І річ не у хмарності, а в тому, що Сонце ніколи не здіймається над горизонтом.

В Антарктиді є банкомат, і він тільки один на весь континент

Єдиний банкомат можна знайти на станції Мак-Мердо – найбільшої дослідницької станції в Антарктиді, яка приймає до тисячі гостей у літні місяці.

В Антарктиді можна ходити до церкви

Загалом на Антарктиді налічується вісім церков. Усі вони християнські, а половина з них – католицькі. Розміщуються храми на дослідницьких станціях.

Також тут діє пошта

На британський дослідницькій станції Порт-Локрей є невелике поштове відділення. Звідси можна відправити додому листівки з маркою Антарктиди.

Взимку до Антарктиди потрапити неможливо

Погана погода, обмежена інфраструктура та відсутність сонця унеможливлюють добирання до Антарктиди взимку. Натомість вчені "зимують" в Антарктиді та не можуть виїхати протягом кількох місяців.

Антарктида не має офіційного часового поясу

Кожна станція живе за тим часовим поясом, навпроти якого перебуває. До прикладу, українська Станція Вернадського розташована навпроти Чилі, зараз там на п'ять годин менше, ніж в Україні.

У минулому в Антарктиді був тропічний клімат

Мільйони років тому Антарктида розташовувалася ближче до екватора, але через тектонічні рухи змістилася в нижню частину планети. Вчені підрахували, що 40 – 50 мільйонів років тому температура в Антарктиді досягала 17 °C. Знайдені скам'янілості свідчать, що колись тут були багаті рослинний і тваринний світ. Зокрема, жили динозаври. І лише протягом останніх 30 мільйонів років вона вкрилася льодом.

Тут розташований регіон, де температура підіймається найшвидше на Землі

На Антарктичному континенті розташовано 15 великих шельфових льодовиків, і через зміну клімату антарктичний лід тане, підвищуючи рівень світового океану. За даними NASA Science, у 20223 – 23 роках крижані щити Західної та Східної Антарктиди втратили 150 мільярдів тонн льоду. Ситуація на Антарктичному півострові гірша, ніж на решті континенту. Протягом останніх 50 років тут найшвидше на Землі підіймається температура – зі швидкістю, що в п'ять разів перевищує середню світову. Це помітно не лише на суші, а й у навколишніх океанських водах. Зокрема, рівні морського льоду, що відступають, вже досягли рекордно низького рівня.

Найсухіше місце на Землі розташовано саме в Антарктиді

Мовиться про Сухі долини Мак-Мердо – безсніжні долини антарктичних оаз (Вікторії, Райта, Тейлора). Це найбільша не вкрита льодом область Антарктиди. Вони займають площу близько 4 800 квадратних кілометрів і простягаються на захід від затоки Мак-Мердо. Тут не випадає ані сніг, ані дощ. Свою унікальність долини отримали завдяки розташуванню Трансантарктичного гірського хребта. Він змушує повітря підійматися, і долини втрачають вологу. Гори також перешкоджають, щоб лід стікав долинами донизу зі Східно-Антарктичного льодовикового щита. Крім того, даються взнаки сильні вітри, які дують зі швидкістю до 320 кілометрів на годину. Таким чином лід з льодовиків випаровується, пише Cool Antarctica.

Тут один із найекстремальніших пустельних кліматів на Землі. Холодна пустеля, де середньорічна температура становить від -14°C до -30°C залежно від місця. Щоправда, більш вітряні місця не такі холодні.

Дивіться відео 24 Каналу про Сухі долини Мак-Мердо

А як щодо порції шоку?

Кривавий водоспад і криваве озеро

У 1911 році вчені помітили, як на віддаленому льодовику Тейлора у Східній Антарктиді спостерігалося дивне явище. Вода, що тече з глибин льодовика, забарвила білий лід у темно-червоний колір.

Довгі роки залишалося загадкою, чому вода забарвлена у кривавий колір. Але у 2017 році вчені знайшли причину. Вода витікала з підльодовикового озера з високим вмістом солі та окисленого заліза. У разі контакту з киснем залізо іржавіло. І це додало воді яскравого червоного відтінку.

Дивіться відео про кривавий водоспад в Антарктиді

Гігантські океанічні павуки

Важко повірити, але в темряві дном Антарктичного океану шастають істоти, схожі на павуків. Насправді це морські членистоногі. В Антарктиді ці моторошні повзучі створіння можуть досягати 50 сантиметрів у діаметрі. Ба більше, вони ще й дихають через отвори в ногах, пише Greenpeace.

Гігантські океанічні павуки в Антарктиді: дивіться відео

Піраміди Антарктиди

У 2016 році інтернет-спільноту збурила новину, про пірамідальну гора, розташовану в південній частині гір Елсворт. Дехто припускав, що це залишки давньої цивілізації. Інші вважали, що її збудували інопланетяни. Насправді все було набагато прозаїчніше. Експерти дійшли висновку, що її творцем була матінка-природа. Сотні мільйонів років ерозії створили цей чудовий моноліт.

Дивіться відео про піраміди в Антарктиді

Малиновий і зелений сніг

Лід у деяких частинах Антарктиди забарвлюється, як цукерка. А причина такого феномену – морозостійка мікроскопічна водорість Chlamydomonas nivalis. Коли лід нагрівається під час антарктичного літа – вона виділяє червоні та зелені спори, і це призводить до цвітіння. Таким чином сніг отримує унікальний колір.

Як цікаво забарвлюється сніг в Антарктиді

Лабіринт

Ще один феномент Сухих долин Мак-Мердо. Річ у тім, що Сухі долини оголюють корінні породи Антарктиди, і завдяки незначній ерозії та відсутності рослинності геологічні структури збереглися та часто добре помітні. Одним із найбільших і найточніших таких утворень є регіон, відомий як "лабіринт". Він є серією каналів загальною протяжністю близько 50 кілометрів. Їхня ширина становить 600 метрів, а глибина — 250 метрів.



Супутниковий знімок Лабіринту в Антарктиді / Фото NASA

На вершині скелі, що утворює лабіринт, видно борозни (лінії). Також у деяких місцях з'єднання каналів є вибоїни глибиною до 35 метрів і зворотні ухили. Ці особливості вказують, що свого часу тут величезні маси талої льодовикової води проходили із шаленою швидкістю. Таких потоків могло бути кілька і останній датується періодом 14,4 – 12,4 мільйона років тому. Фахівці вважають, що канали лабіринту, найімовірніше, були розмиті епізодичним стоком величезних озер, які залягають під Східно-Антарктичним льодовиковим щитом.

Лабіринт в Антарктиді / Колаж Semantic Scholar

Коли Антарктида востаннє була вільною від льоду?