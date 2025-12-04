Однак є не просто "хороші книги", а книги, які кидають виклик вашим переконанням і змушують переосмислити світогляд. Про 5 книг, які змінили світогляд людства розповість, 24 Канал з посиланням на PocketBook і Medium.

До теми Книги, які мають значення: найважливіші історії 2025 року

Які книги змінюють життя?

"1984" та "Колгосп тварин"

Антиутопія Джорджа Орвелла "1984" занурює у жахливий світ тоталітаризму, де "Великий Брат" стежить за кожним кроком. Де правда – це брехня, а свобода слова та думки під загрозою. "Колгосп тварин" – це алегорична історія про революцію тварин, яка обертається диктатурою свиней, що символізують радянський режим.



Джордж Орвелл написав свої знакові книги у 1940-х роках / Фото взято із сайту PocketBook

"Маленький принц"

Ця зворушлива казка для дорослих розповідає про Маленького принца, який досліджує різні планети й знайомиться з їхніми жителями. Через прості метафори книга вчить любити, цінувати дружбу та бачити суть речей. Ця книга спонукає замислитися над життєвими цінностями.

Антуан де Сент-Екзюпері опублікував "Маленького принца" у 1943 році / Фото взято із сайту PocketBook

"Вбити пересмішника"

Історія про те, що у людині є дещо, що не скориться більшості, – це її совість. Також книга розповідає про боротьбу за справедливість і рівність у часи расової дискримінації. Твір поєднує у собі захопливі пригоди в найкращих традиціях Марка Твена, моторошну таємницю будинку з привидом, як у готичних романах, а також гострі соціальні проблеми, питання виховання дітей і вірності собі. Це один із найкращих романів про рівність і толерантність, який надихає на зміни.



Гарпер Лі опублікував свою соціальну драму у 1960 році / Фото взято із сайту PocketBook

"Алхімік"

Притча Пауло Коельо – не просто історія, а щось набагато більше. Ця книга про те, як йти за мрією та знайти свій шлях у житті. Подорож Сантьяго вчить, що іноді сама подорож цінніша за кінцеву мету. Ця книга повертає віру в необхідність йти за мрією, навіть якщо дорога звивиста та непередбачувана.



Свій роман бразильський письменник опублікував у 1988 році / Фото взято із сайту OLX

"Людина в пошуках справжнього сенсу. Психолог у концтаборі"

Психіатр Віктор Франкл, який пережив Голокост, ділиться своїм болючим досвідом перебування у нацистських концтаборах. Але крім цього, він докладно розглядає, як ми знаходимо сенс життя навіть у найтемніші часи. Він пояснює, що страждання можна пережити, коли ми знаходимо у них сенс. "Людина в пошуках справжнього сенсу" допомагає усвідомити, що сенс життя можна знайти будь-де, навіть у найнезначніших проявах доброти чи мужності.



Віктор Франкл уперше опублікував свою книгу у 1946 році / Фото взято із сайту Yakaboo

Які серіали зняли за мотивами книг?

"Бріджертони"

"Ферзевий гамбіт"

"Посібник з убивства для хороших дівчат"

"В її очах"

Докладніше про ці серіали читайте в матеріалі 24 Канал.