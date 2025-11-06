Причини, чому звідти виїхали люди можуть бути різними, – від стихійних лих до воєн, забруднення довкілля та навіть ядерних катастроф. 5 міст-привидів, які стали магнітами для туристів – у підбірці від Цікаве 24.

До теми Вони 10 з 10, але всі їх уникають: тревел-блогер назвав недооцінені міста України

Які міста-привиди можна та варто відвідати?

Орбіта, Черкаська область, Україна

Розташовується це місто неподалік Чигирина. Орбіта дуже нагадує Прип'ять – це і порожні велетні висотки посеред лісу, і будували її також спеціально для працівників електростанції. Спершу тут планували збудувати гідроелектростанцію, потім вирішили звести атомну (Чигиринську АЕС), однак після катастрофи на ЧАЕС будівництво заморозили.

За планом тут мали жити 20 тисяч осіб. Однак сьогодні майже всі, хто встиг заселитись, роз’їхались. Більшість будинків порожні та закинуті, але не всі — у двох п’ятиповерхівках досі живуть люди, здебільшого пенсіонери. У 2019 році населення міста становило близько 100 жителів. Усе необхідне для життя вони мають: електрику, газ, воду, опалення, щоправда вода дуже поганої якості.

Сьогодні конкретних планів щодо відновлення міста немає. Хоча ходили різні чутки: і начебто планували розморозити будівництво Чигиринської АЕС, і один із найбільших виробників курятини в Україні хотів збудувати курятники поблизу Орбіти, однак жителі міста були проти.

Орбіта – місто, якого нема: дивіться відео