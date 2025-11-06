Причини, чому звідти виїхали люди можуть бути різними, – від стихійних лих до воєн, забруднення довкілля та навіть ядерних катастроф. 5 міст-привидів, які стали магнітами для туристів – у підбірці від Цікаве 24.
Розташовується це місто неподалік Чигирина. Орбіта дуже нагадує Прип'ять – це і порожні велетні висотки посеред лісу, і будували її також спеціально для працівників електростанції. Спершу тут планували збудувати гідроелектростанцію, потім вирішили звести атомну (Чигиринську АЕС), однак після катастрофи на ЧАЕС будівництво заморозили.
За планом тут мали жити 20 тисяч осіб. Однак сьогодні майже всі, хто встиг заселитись, роз’їхались. Більшість будинків порожні та закинуті, але не всі — у двох п’ятиповерхівках досі живуть люди, здебільшого пенсіонери. У 2019 році населення міста становило близько 100 жителів. Усе необхідне для життя вони мають: електрику, газ, воду, опалення, щоправда вода дуже поганої якості.
Сьогодні конкретних планів щодо відновлення міста немає. Хоча ходили різні чутки: і начебто планували розморозити будівництво Чигиринської АЕС, і один із найбільших виробників курятини в Україні хотів збудувати курятники поблизу Орбіти, однак жителі міста були проти.
Справжнє місто-примара Дикого Заходу. Розташовується воно неподалік гір Сьєра-Невада. Заснувала місто невелика група старателів у 1859 році. Тоді якраз у Сполучених Штатах кілька років тому закінчилися Каліфорнійська золота лихоманка. А неподалік Боді було знайдено невелику кількість золота. Назвали місто на честь Вейкмана Боді, який був одним із вищевказаних старателів. Цікаво, що прізвище Bodey англійською має трохи інше написання, ніж назва міста – Bodie.
Після того, як у 1877 році компанія Standard Company знайшла багате родовище золота в цьому регіон, люди почали масово з'їжджатися до Боді. У підсумку населення міста досягло майже 10 тисяч осіб. Тут були бари, готелі, китайський квартал і навіть перша в США лінія електропередач на великі відстані.
Але це тривало недовго. Місто почало занепадати після 1881 року, коли золоті родовища вичерпалися. А офіційно видобуток остаточно припинився в 1942 році. Шахтарі почали переїжджати до більш прибуткових місць поблизу та численні пожежі знищили багато будинків, і до 1950-х років Боді спорожнів.
Сьогодні Боді – популярне туристично місце. Як "місто-примару" Дикого Заходу про нього згадували ще в 1915 році. Тут збереглося близько 200 оригінальних будівель, також все ще можна побачити золоті млини та відвідати інтер'єри будинків у тому вигляді, в якому їх покинули: зокрема, господарі залишили посуд та навіть їжу.
Боді – найбільше місто-привид золотодобувної промисловості: дивіться відео
Це місто-привид поховано під пісками у пустелі Наміб. Його історія почалась у 1908 році, коли залізничник, що йшов пустелею, виявив блискуче каміння, що сяяло в піску. Це були алмази. Згодом сюди почався наплив шахтарів у пошуках скарбів.
Колманскоп швидко перетворився на багате та розкішне місто. До 1912 року він став одним із найбагатших міст Африки. Зокрема, міг похвалитися електропостачанням, льодогенератором, лікарнею та невимовної краси кам'яними будинками.
Але до 1930-х років ресурси алмазів тут виснажилися, натомість нові родовища виявили в інших місцях Намібії. І люди почали покидати Колманскоп. До 1956 року, майже через 50 років після відкриття алмазів, місто повністю спорожніло. Згодом і будівлі тут майже повністю поглинув пісок.
Сьогодні це туристична пам'ятка, яку варто відвідати. Ба більше, багато споруд тут підтримують у досить хорошому стані. Але відвідати Колманскопі не просто – територія перебуває під охороною, а щоб потрапити сюди, – треба купувати спеціальний дозвіл і їхати організованими групами. Та й піщані дюни поступово відвойовують місто.
Колись багате місто, а сьогодні його поглинули піски: дивіться відео про Колманскоп у Намібії
Це не просто місто-привид, а цілий острів-примара. Розташований він у Східно-Китайському морі, неподалік міста Нагасакі. Завядки свої формі, що нагадує лінкор, острів отримав прізвисько Гункандзіма – у перекладі "острів-лінкор".
До початку XIX століття це була звичайна скеля, де не було поселень людей, тільки жива природа. Так тривало до моменту, поки рибалки на острові випадково не виявили вугілля. І вже у 1880-х роках за Хасіму взялася компанія Mitsubishi та створила тут центр національного видобутку вугілля. Трохи згодом, окрім видобутку вугілля, почалося виробництво військової техніки.
У роки розквіту населення Хасіми становило понад 5 тисяч осіб. Тут також були квартири, лікарня та громадські лазні. Хасіма щодня розвивався та ставав прогресивнішим.
Але всьому колись настає кінець. У 1974 році вугільні пласти тут вичерпалися, і люди швидко покинули острів і він почав занепадати. Так з’явився мертвий острів Хасіма.
У наш час цей острів є популярним серед туристів. Сюди проводять тури на човнах. Вхід на острів заборонено, тому що всі будівлі перебувають в аварійному стані. Так, Хасімою сьогодні не пройдешся, але з моря неподалік острова відриваються майже всі деталі колись популярного міста.
У Японії можна знайти цілий острів-привид: дивіться відео про Хасіму
Мабуть, чи не наймальовничіше місто-примара у світі. Це середньовічне місто розташувалося на пагорбі на півдні Італії. Перші поселення на цій території з'явилися ще у VI столітті до нашої ери, після того, як сюди прибули греки.
Стародавнє місто пережило чуму та війни, витримало міграцію через погані умови для сільського господарства. Однак серія зсувів у 1950-х роках зробила місто вкрай небезпечним для проживання. Спровокували їх, імовірно, несправність трубопроводу та розкопки, що проводилися тут у 1940-х роках. Періодичні землетруси тільки посилили ситуацію, і в 1963 році більшість міста було евакуйовано, а жителів переселено в нові райони. Останні покинули місто у 1980 році.
Нині місто можна відвідати лише у складі екскурсій через нестійкість будівель. До слова, тут знімали багато фільмів, зокрема "Квант милосердя" з франшизи про Джеймса Бонда.
Найкрасивіше місто-привид: дивіться відео про Крако
Які місця ще можна відвідати задля незабутніх емоцій?