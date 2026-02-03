За словами місцевих, востаннє таке явище траплялося приблизно 15 років. А дехто каже, що ще більше – у 2008 році. Про це повідомляє РІА Південь.

До речі Землетрус стався в Азовському морі: помірні поштовхи відчули в Криму й за понад 100 кілометрів

Що відомо про цьогорічне замерзання Азовського моря?

Часткове замерзання Азовського моря пов’язують з різким похолоданням, яке накрило Україну на початку лютого. За словами місцевих, вночі у Кирилівці -15 градусів морозу. Тому "море замерзло майже повністю".

Азовське море вкрилося кригою: дивіться відео

Крім того, у Кирилівці розповідають: навесні, коли цей лід почне танути, крижини можуть припливти до берега під час шторму. І це також дуже гарне та рідкісне видовище.

Водночас жителі Мелітополя припускають, що сильні морози можуть знищити медуз, і цього літа вони не будуть дошкуляти відпочивальникам.

Чи замерзає Азовське море повністю?

Протягом останнього десятиліття Азовське море замерзає регулярно та біля берегів утворюються крижані брили. І це явище вже нікого не дивує.

Однак повністю воно замерзає лише у найсуворіші зими. Тоді товщина льоду сягає 80 – 90 сантиметрів. А льодостав триває з грудня до березня, пише "Велика українська енциклопедія".

Як замерзло Азовське море: дивіться відео

Чому так відбувається?

На замерзання морської води впливають два фактори – мінералізація моря (солоність) і його глибина. Азовське море доволі мілке. Його середня глибина становить 7,4 метра, а максимальна – всього 15 метрів. Крім того, пересічна солоність води – 13,8 проміле. Водночас у східній частині, де Таганрозька затока, вона зменшується до 2 – 5 проміле.

А що менші солоність і глибина у морі, то більше шансів, що воно замерзне. Також на морі замерзають ті ділянки, де з гирла річок вода надходить у море. На ділянках, де прісна вода змішується із солоною, верхній прошарок води промерзає, і відбувається це здебільшого неподалік берегової лінії, повідомляє "О, Море.Сity".

Яку небезпеку приховує замерзання морів?

Окрім того, що крига не пускає в порти кораблі та створює небезпеку для човнів, у замерзлому морі гинуть морські організми. Шар льоду не пропускає повітря. А для нормальної життєдіяльності видів треба кисень. Якщо на шар льоду ще й випадає сніг, то крізь поверхню не потрапляє сонце. Фотосинтез водоростей різко сповільнюється, збільшуючи ризик кисневого дефіциту.

Як наслідок, вода перестає бути природнім середовищем для риб, морських рослин чи інших організмів, а може стати навіть отруйною для них. Види, що не змогли пристосуватися до змін, не виживають або їхня популяція зменшується до критичної позначки. Згодом це призводить до повного або часткового зникнення видів, які живуть у придонних шарах моря (крабів, асцидій, калканів, камбали) та морських рослин (зокрема, зелених водоростей).

Чи замерзло також Чорне море?

Поки що ні. Однак у середині січні мережу облетіли фото з Одеси, де крига скувала прибережну зону. Причина – все та ж низька температура. У підсумку пірс, сходи, поручні біля води вкрив товстий шар льоду. Натомість саме море не замерзло, але його хвилі створили крижані скульптури.

Дивіться відео, як кригу скувала пляжі Одеси