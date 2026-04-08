Її сліду досі ніхто так і не знайшов, окрім певних фрагментів. Докладніше про таємницю Бурштинової кімнати розповість 24 Канал.

Що відомо про Бурштинову кімнату?

У XVIII столітті король Пруссії Фрідріх I захотів, аби для нього створили унікальний бурштиновий кабінет. Роботу він доручив тамтешнім і данським майстрам. Ті панелі на стінах збирали, немов мозаїку. Було таке враження, що кімната вирізьблена з одного суцільного кристала.

Невдовзі король помер, однак майстрам так і не вдалося завершити незвичайний витвір мистецтва. Після смерті Фрідріха І на трон зійшов його син, який вирішив не витрачати більше коштів на спорудження кабінету. Тож, у 1717 році він подарував його Петру I. А той у відповідь відправив до Пруссії 55 кріпаків величезного зросту для королівської гвардії.

Бурштин – дуже м'який матеріал, і його здебільшого використовують не для прикрас стін, а для дрібних виробів. Тому у Петербурзі пів століття не могли знайти подарунку відповідного місця. Згодом бурштином обклали одну з кімнат заміського палацу Катерини IІ у Царському селі.

Вигравайте набори соусів, сумки, сашети та інші подарунки на 24 Каналі. Долучитися до розіграшу дуже просто: у рубриці Смачно 24 знайдіть 5 клікабельних баночок соусу. Система надішле автоматичне сповіщення, і ви – у грі. Розіграші відбуваються щобудня, а фінальний приз – мультипіч Tefal – можна виграти 6 травня.

За роботу взявся придворний архітектор Растреллі. Він не лише завершив створення Бурштинової кімнати, а і вдосконалив її. Зокрема, доповнив оздоблення кабінету дзеркальними пілястрами, позолоченим різьбленням, а також мозаїкою з яшми та агату.

Оскільки бурштин страждав від перепадів температур і протягів, кімнату часто реставрували – загалом 4 рази. П'ята реставрація була запланована на 1941 рік, але почалася війна. Ще у її перші дні було ухвалено рішення евакуювати дорогоцінні експонати з палацу, щоб вберегти їх від розкрадання. Проте поспіхом це здійснити було просто неможливо.

Тоді працівники музею спробували замаскувати кімнату. Вони розібрали її на частини та дбайливо обгорнули у кілька шарів тканини й картону з надією, що ніхто не здогадається, який скарб зберігається в упакуваннях. Однак у 1941 році у вигляді окремих панно кімнату всеж відправили у королівський замок у Кенігсберзі. Там вона перебувала до кінця літа 1944 року до авіаатаки британських військових сил, яка спричинила займання у приміщенні.

Зі свідчень відомо, що під час пожежі кімната не постраждала. Її дбайливо переховали у підвальне приміщення замку. Після штурму радянських військ виявилося, що ніхто не знає, де насправді зберігається експонат. Водночас існує теорія, що вона могла все ж згоріти.

Де зараз може вона перебувати?

Десятиліттями знаходилися "свідки", які стверджували, що навесні 1945 року бачили, як панелі упаковували в ящики, і навіть самі брали участь в процесі. Називали різні місця переховування скарбу.

Існують припущення, що Бурштинова кімната тепер розміщується у таємних сховищах США. А деякі дослідники переконують, що вона опинилася у соляних шахтах на Сході Німеччини. Інші кажуть, що кімнату могли транспортувати в Польщу, Чехію чи Австрію. Ще одним імовірним розвитком подій є те, що панелі кімнати могли собі присвоїти союзницькі війська.

Але жодна із цих версій досі так і не підтвердилася. Лише відомо, що окремі елементи продавали на чорних ринках.

Чи могла зберегтися Бурштинова кімната досі?

За словами експертів, навіть якби Бурштинову кімнату знайшли через 75 років, вона була б у жахливому стані через перепади температури та вологості.

Якщо Бурштинова кімната дійсно перебуває у підвалі під бункером, то ми її ніколи більше не побачимо. Янтар не можна зберігати у таких умовах, він просто загине, перетвориться на безформну масу,

– зазначав віцепрезидент російської асоціації істориків війни Костянтин Залеський.

Так він коментував чергову версію про те, що ящики з панелями нібито заховали у бункері останнього німецького коменданта Кенігсберга, повідомляє BBC.

Щоправда, кілька оригінальних елементів декору все ж віднайшлися. Зокрема, скринька, вирізьблена із сонячного каменю, дзеркало в оправі самоцвіту та картина виконана у техніці мозаїки. Також частину Бурштинової кімнати (комод і панно) забрав собі один із німецьких офіцерів під час евакуації. Однак влада Німеччини її конфіскувала й у 2000 році передала Росії.

У Росії існує Бурштинова кімната: чи справжня вона?

У 1981 році розпочали проєкт відтворення Бурштинової кімнати. Задля її реконструкції залучили хіміків, істориків, мистецтвознавців, архітекторів і навіть криміналістів. Роботу завершили аж у 2003 році та обійшлася вона в 11,3 мільйона доларів. На виготовлення нової кімнати пішли шість тонн калінінградського бурштину.

Після завершення робіт кімнату повернули на старе місце – у Катерининський палац. Сьогодні він розташований у місті Пушкін під Петербургом.

Які останні новини щодо Бурштинової кімнати?

У 2019 році у Мамерках на Північному Заході Польщі дослідники виявили вхід у замаскований тунель, який може вести до Бурштинової кімнати. Розташовував він на місці колишнього штабу сухопутних військ Вермахту. Сам вхід було засипано землею та закривала його 100 кілограмова плита. Крім того, на плиті виросло дерево, передає RMF FM. Хоча згодом дерево все ж спиляли, однак за цей час у тунель ніхто так і не потрапив.

У 2020 році польські дайвери з групи Baltitech знайшли на дні Балтійського моря німецький корабель "Карлсруе". В його трюмі лежали ящики, у яких могли бути фрагменти Бурштинової кімнати. Однак фахівці кажуть: хоча у воді шансів на збереження бурштину теоретично більше, але в будь-якому разі ми отримали б не панно, а шматочки в мішку. Також досі невідомо, чи вдалося відкрити ці ящики.

Вже у 2025 році у селі Дзємяни у Поморському воєводстві археологи розпочалися пошуки бункера періоду Другої світової війни. У ньому, за деякими версіями, може бути зникла Бурштинова кімната, повідомляє o2.

Наприкінці 1943 року у Дзємянах німці заснували військовий полігон для підрозділів СС. На цій території також функціонували казарми, у яких, зокрема, служили латиші. Під час попередніх досліджень вдалося виявити цегляний резервуар, який раніше не був позначений на жодних історичних мапах.

