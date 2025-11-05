Як виглядає крихітна пляшка – розкаже 24 Канал з посиланням на The Daily Mail.
Як виглядає найменша у світі пляшка пива?
Маленька пляшечка, об'ємом лише 0,05 мілілітра, має етикетку, герметичну кришку та справжній вигляд оригінального пива Carlsberg. Для порівняння – це приблизно у 10 тисяч разів менше, ніж стандартна пляшка пива.
Виробник наголошує, що зображення цього витвору – реальні, не створені штучним інтелектом. На фотографіях мініатюра стоїть поруч із пляшкою звичайного розміру, що лише підкреслює масштаби роботи.
Як виглядає найменша у світі пляшка пива / Фото Carlsberg
Що відомо про творців "рисової пляшки"?
Як пише Carlsberg Group, мініатюру виготовили у співпраці зі шведською компанією Glaskomponent, яка спеціалізується на скляних виробах для лабораторій. А над художнім оформленням працювала Оса Странд – відома шведська майстриня мініатюр, котра раніше створювала деталі для лялькових будиночків. Вона вручну виготовила:
- кришку,
- етикетку,
- напис Carlsberg чорнилом.
Як пояснює компанія, цей проєкт має символічний сенс: закликати до відповідального ставлення до алкоголю.
Щоб пропагувати відповідальне вживання алкоголю, ми створили найменшу пляшку пива у світі. Вона настільки маленька, що її легко не помітити, але послання значно більше – пам'ятайте про помірність,
– зазначив керівник відділу комунікацій Carlsberg Каспер Даніельссон.
Найменша пляшка у світі на руці / Фото Carlsberg
Яка тварина є найменшою у світі?
Найменшими тваринами у світі вважаються міксозоани – це мікроскопічні паразити, які живуть у тілах риб та інших морських тварин.
Вони настільки малі, що деякі види складаються лише з кількох клітин і можуть бути меншими за одноклітинні організми.
Попри мікроскопічні розміри, міксозоани належать саме до тваринного царства, оскільки мають багатоклітинну будову та певні ознаки, спільні з медузами та коралами.