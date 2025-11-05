Як виглядає крихітна пляшка – розкаже 24 Канал з посиланням на The Daily Mail.

Дивіться також Менший за мопед: італієць створив найвужчий автомобіль у світі на базі Fiat Panda

Як виглядає найменша у світі пляшка пива?

Маленька пляшечка, об'ємом лише 0,05 мілілітра, має етикетку, герметичну кришку та справжній вигляд оригінального пива Carlsberg. Для порівняння – це приблизно у 10 тисяч разів менше, ніж стандартна пляшка пива.

Виробник наголошує, що зображення цього витвору – реальні, не створені штучним інтелектом. На фотографіях мініатюра стоїть поруч із пляшкою звичайного розміру, що лише підкреслює масштаби роботи.



Як виглядає найменша у світі пляшка пива / Фото Carlsberg

Що відомо про творців "рисової пляшки"?

Як пише Carlsberg Group, мініатюру виготовили у співпраці зі шведською компанією Glaskomponent, яка спеціалізується на скляних виробах для лабораторій. А над художнім оформленням працювала Оса Странд – відома шведська майстриня мініатюр, котра раніше створювала деталі для лялькових будиночків. Вона вручну виготовила:

кришку,

етикетку,

напис Carlsberg чорнилом.

Як пояснює компанія, цей проєкт має символічний сенс: закликати до відповідального ставлення до алкоголю.

Щоб пропагувати відповідальне вживання алкоголю, ми створили найменшу пляшку пива у світі. Вона настільки маленька, що її легко не помітити, але послання значно більше – пам'ятайте про помірність,

– зазначив керівник відділу комунікацій Carlsberg Каспер Даніельссон.



Найменша пляшка у світі на руці / Фото Carlsberg

Яка тварина є найменшою у світі?