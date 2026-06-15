А дивовижний тренд із рожевими бутсами привернув увагу мільйонів уболівальників вже під час перших поєдинків Мундіалю. 24 Канал завдяки Mental Floss пояснює засилля яскравого взуття на полі, що стало результатом хитрого маркетингу та прогалин у регламенті.

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Як бренди використовують рожевий колір для завоювання уваги глядачів?

Під час стартового матчу Чемпіонату світу 2026 року, де збірна Мексики здолала команду ПАР із рахунком 2:0, глядачі не могли не помітити рожеву лавину на ногах футболістів. Одразу виникло кілька запитань – чому так сталося і як це взагалі можливо, з огляду на суворі правила ФІФА.

Дійсно, Міжнародна федерація футболу має надзвичайно жорсткий регламент щодо форми команд. Кольори форми суперників мають чітко відрізнятися, а всі польові гравці однієї збірної зобов'язані носити ідентичне екіпірування. Проте тут є один важливий нюанс – FIFA абсолютно ніяк не обмежує колір взуття.

Тож спортсмени мають повну свободу вибору, чим залюбки користуються і вони самі, і, звісно, їхні спонсори. Саме тому провідні бренди вирішили перетворити футбольне поле на справжній подіум. Цього літа три головні кити футбольного ринку – Nike, Puma та Adidas – випустили свої флагманські моделі у рожевих та рожево-білих тонах.



Рожеві бутси стали однією з помітних цікавинок ЧС-2026 вже з першого матчу / Фото Getty Images

Цікавий факт: ще у 2024 році авторитетна компанія з прогнозування споживчих трендів WGSN досить точно передбачила популярність відтінку Electric Fuchsia (електрична фуксія) на 2026 рік.

Чому саме рожевий? Річ у тім, що цей колір створює ідеальний контраст із зеленим трав'яним покриттям футбольного поля. Таке взуття миттєво впадає в око під світлом прожекторів та на уповільнених повторах. Проте у цьому криється й певна іронія – коли так багато топових виробників обирають один і той самий колір, їхнім моделям стає набагато важче виділитися на тлі конкурентів.

Який шлях пройшли футбольні бутси від королівського гардероба до сучасності?

Історія футбольного взуття загалом веде нас просто до двору англійського монарха Генріха VIII. У його гардеробних записах за 1526 рік історики знайшли згадку про першу пару спеціального взуття для гри в м'яч. Її створив особистий королівський швець Корнеліус Джонсон, а обійшлася ця розкіш у 4 шилінги, що сьогодні еквівалентно приблизно 100 доларам. Ті перші, ймовірно, бутси були високими, закривали кісточку та пошиті з грубої важкої шкіри.

Лише у XIX столітті футбол став масовим, а британські робітники почали ганяти м'яча у робочих черевиках із залізними носками. Для кращого зчеплення з багнюкою вони власноруч забивали у підошву металеві цвяхи. Це було вкрай травмонебезпечно, тому з появою перших офіційних правил залізні шипи змусили закруглити, а самі черевики трансформувалися в легші шкіряні туфлі.



Усі провідні виробники бутсів випустили флагманські рожеві моделі / Фото Getty Images

Справжня технологічна революція відбулася у 1924 році, коли німецькі брати Адольф та Рудольф Дасслери відкрили свою легендарну взуттєву фабрику. Саме вони стали піонерами масового виробництва футбольних бутс зі змінними шипами на гвинтах. Згодом брати посварилися й розділили бізнес на два всесвітньо відомі бренди – Adidas та Puma, які й досі конкурують на найбільших турнірах планети.

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Які кольорові революції та незвичні тренди підкорюють світ спортивного взуття?

Яскраві кольори сьогодні домінують не лише на футбольних полях, а й на міських вулицях. У 2026 році модники активно експериментують із відтінками взуття, поступово відмовляючись від класичного білого.

Рожевий, який зараз так яскраво виділяється на бутсах учасників Мундіалю, став одним із головних хітів вуличного стилю. Його радять сміливо поєднувати з червоним.

вуличного стилю. Його радять сміливо поєднувати з червоним. А серед інших фаворитів сезону виділяють глибокий синьо-зелений, шавлієвий та пастельно-жовтий кольори. Детальніше про свіжі тенденції читайте у матеріалі про наймодніші кольори кросівок на літо 2026 року.

Водночас із неоновим бумом у світі моди помітна хвиля ностальгії. Поціновувачі стилю масово полюють на архівні моделі, зокрема на коричневі замшеві кросівки з 1990-х років, які стали затишною та благородною альтернативою звичному світлому взуттю.