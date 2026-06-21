Їх десятки, якщо не сотні, але особливо виділяються три "шедеври", чия історія балансує між комедією та справжнім абсурдом. І 24 Канал розповість про них докладніше.

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Як золотий ідол Мессі в Індії став загрозою для життя?

Справжній футбольний бум в індійському місті Колката у Західній Бенгалії мав завершитися тріумфом, але перетворився на конфуз. У грудні 2025 року в межах грандіозного турне легендарного аргентинського футболіста Ліонеля Мессі, на яке організатори витратили неймовірні 36 мільйонів доларів, у Колкаті урочисто відкрили гігантський монумент.

Велична 21-метрова золотава фігура футболіста з кубком світу у руках, виготовлена зі скловолокна та заліза, мала стати новою меккою для фанатів. Проте вже у травні 2026 року місцеві помітили дещо моторошне – колосальний пам'ятник почав загрозливо хитатися від найменшого повіву.

Конструкція виявилася банально небезпечною для людей. Комунальники поспіхом кинулися рятувати ситуацію, обв'язавши плечі золотого Мессі міцними нейлоновими мотузками та встановивши навколо захисні барикади. Але допомогло мало, тож у підсумку влада вирішила демонтувати аварійний шедевр, залишивши фанатів футболу з розбитими серцями.

Монумент Ліонеля Мессі в Колкаті у 21 метр: дивіться відео PayelStoriesHub

Чому шотландська вежа за мільйони боїться власного обертання?

Якщо ви думаєте, що інженерні провали трапляються лише через поспіх, завітайте до Глазго. Тут, на південному березі річки Клайд, височіє знаменита Вежа Глазго (Glasgow Tower) заввишки 127 метрів. Ця футуристична споруда навіть потрапила до Книги рекордів Гіннеса як найвища у світі повністю обертова конструкція, здатна повертатися на 360 градусів за вітром.

На її будівництво у 2001 році витратили колосальні 10 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 13 мільйонів доларів), але проєкт швидко заслужив славу найдорожчого "білого слона" Шотландії. Річ у тім, що вежа виявилася катастрочічно непристосованою до реального життя. Через постійні технічні несправності, проблеми з безпекою та дефекти ліфтів вона простояла зачиненою понад 80% часу від відкриття.

Хоча у травні 2023 року вежу знову відкрили для літнього сезону після тривалого простою через пандемію, вона залишається радше пам'ятником марнотратству, ніж туристичним магнітом. Навіть архітектори визнають, що цей проєкт був приречений на провал, оскільки вежу звели не в тому місці – на осушеній території колишнього доку, де вона повністю відкрита для руйнівних стихій.

Вежа Глазго у Шотландії: дивіться відео highflyingscotland

Куди переїхав триметровий Ленін зі словацького звалища?

Мабуть, найбільш іронічна та суперечлива історія трапилася в американському Сіетлі у богемному районі Фрімонт. Тут на розі жвавих вулиць стоїть гігантський 5-метровий бронзовий пам'ятник Володимиру Леніну. Його створив словацький скульптор Еміль Венков у 1988 році на замовлення Комуністичної партії Чехословаччини за 334 тисячі крон (близько 200 тисяч доларів).

Проте комуністичний ідол простояв на батьківщині лише рік – після Оксамитової революції 1989 року його повалили та відправили на звалище в місті Попрад. Саме там, посеред брухту, порожнисту статую знайшов американський вчитель англійської мови Льюїс Карпентер. Усередині бронзового вождя на той час навіть облаштував собі житло місцевий безхатько.

Вражений майстерністю скульптора, Карпентер заставив власний будинок, щоб викупити пам'ятник і переправити його до США у 1993 році. Вчитель мріяв встановити Леніна біля свого майбутнього словацького ресторану, але трагічно загинув в автокатастрофі у 1994. Згодом родина передала статую в оренду району Фрімонт, де та стоїть і досі на приватній території.

Оскільки міська влада не має права її прибрати, місцеві жителі перетворили монумент тирана на об'єкт постійних жартів. Його одягають у балетні пачки, прикрашають на Різдво, а активісти регулярно фарбують Ленінові руки в яскраво-червоний колір, нагадуючи про криваву історію комунізму.

У дивний спосіб статуя Леніна опинилася на приватному подвір'ї Сіетла: дивіться відео ReasonTV

Які ще безглузді архітектурні рішення та пам'ятники дивують світ?

Історія з хиткою статуєю Мессі, зачиненою вежею у Глазго та сіетлським Леніном – це лише вершина айсберга світового архітектурного абсурду. У різних куточках планети можна знайти десятки інших монументів, які викликають у місцевих жителів глузування.

Наприклад, у США справжнім посміховиськом став пам'ятник довгоносику в Алабамі, де скульптура жінки тримає над головою щось схоже на дорожній конус із гігантським жуком-шкідником на верхівці. А в місті Стерлінг-Гайтс у штаті Мічиган влада потайки від платників податків встановила круглу золотисту інсталяцію за 335 тисяч доларів, яку містяни одразу ж охрестили "Золотою діркою".

Не менш курйозні випадки трапляються і в Європі. Скажімо, в одному з фінських містечок збудували настільки крихітний фонтан, що після гучних звинувачень влади у корупції він перетворився на вірусний інтернет-мем, подивитися на який тепер спеціально приїздять туристи.