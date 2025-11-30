А чи жили в Україні динозаври та де саме. Про це розповість 24 Канал.

Чи були в Україні динозаври?

Як розповів палеонтолог Максим Габар, більшість території України колись була морем, тому тут жили морські динозаври – мазозаври, іхтіозаври. Але всі вимерли 60 мільйонів років тому через різке похолодання на Землі, повідомляє Gazeta.ua.

Біолог Олексій Коваленко додає, що на глибинах, які тепер є територією України, в різні періоди плавали гігантські морські створіння – також були плезіозаври. Але, за його словами, їх категорично не можна називати динозаврами. Оскільки це морські рептилії Мезозойської ери, пише "Українська правда".

Довжина плезіозавра могла сягати від 1,5 до 15 метрів, а вага – до 45 тонн. Він мав неймовірної сили щелепи та цілком міг прокусити міцні мушлі жертви. Але іноді й сам був здобиччю: залишки плезіозаврів знаходили у череві тилозаврів. Мозазаври важили від 9 кілограмів і були схожими на невеликого крокодила. Вони вели напівводяний стиль життя та виходили на сушу, щоб вполювати здобич. Також ця рептилія не викладала яєць, а народжувала вже живих дитинчат,

– розповідає Коваленко.

Який вигляд мали плезіозаври та мазозаври: дивіться відео

Крім того, підводне життя у водах, які тепер є нашою країною, рясніло амонітами – морськими головоногими молюсками. Серед цікавих знахідок тієї епохи і гігантські ракоскорпіони.

Чи знаходили в Україні рештки справжніх динозаврів і де саме?

Олексій Коваленко зазначає: єдине, що вдалося віднайти на території України – це задню лапу рябініногадрозавра Вебера. Її знайшли у Криму.

"Я впевнений, що знахідки ще будуть. Відклади тріасового періоду знаходять в Криму, Карпатах і Дніпровсько-донецькій западині. Але ці відклади на динозаврові кістки пусті. В принципі по всій Східній Європі добре якщо назбирається знахідок п'ять. Крейдяні відклади погано збереглися: вони перевідкладалися, їх сильно переробляли річки", – пояснює науковець.

Водночас Максим Габар каже, що йому вдалося знайти рештки динозаврів на Київщині та Житомирщині. Зокрема, на Жуковому острові знайшов кілька 6-сантиметрових зубів.

Рештки іхтіозаврів знаходили в Криму. Серед знахідок здебільшого окремі кісточки, на які розпався хребет. Їх знайшли біля Сімферополя в Кіловому кар'єрі. Їх рештки у вигляді зубів можна також побачити у крейдових відкладах на Київщині. Якщо поїхати на Північ на щебзаводи на станції Пенезевичі. Там, у кар'єрах на граніті залягає крейда із залишками динозаврів", – зауважив кандидат геолого-мінералогічних наук, співробітник Національного науково-природничого музею НАН України Володимир Гриценко.

Щодо зубів, підкреслює науковець, вони найкраще зберігаються, оскільки містять емаль. Натомість кістки розпадаються швидше, тому і знаходять їх рідше.

За словами Гриценка, на Закарпатті також могли існувати динозаври, але достовірно про це не відомо. Є сліди у Карпатському фліші. Але вони молодшої епохи Палеоген – до 60 мільйонів років тому. Палеоген закінчився 25 мільйонів років тому та почалось нове життя. В Палеоген жили досить великі тварини, але це вже були ссавці, десь 4,5 метра зросту.

Чи жили динозаври біля Кременчука на Полтавщині?

Кілька років тому українські видання рясніли сенсаційними заголовками, що під Кременчуком знайшли повний скелет та гніздо з яйцями. Але новина виявилася фейковою. Її створила кременчуцька газета “AVтограф” до 1 квітня й у тексті були очевидні натяки на жарт. Наприклад, досліджувати кістки прибули археологи – так журналісти обіграли відому помилку, що динозаврів шукають археологи, а не палеонтологи, зазначає незалежна інформаційна кампанія з медіаграмотності "По той бік новин".

Однак телеканал "2+2" на основі жартівливої новини створив цілий сюжет. Медійники прибрали будь-які натяки на жарт і додали власної маячні. Зокрема, згаданого у фейковій новині справжнього полтавського археолога В'ячеслав Шерстюка перетворили на якогось Шерстюкова. Також вік "знахідки" зменшили з десятків мільйонів років до 4 тисяч років.

У Києві можна побачити рештки тварин часів динозаврів: де саме?