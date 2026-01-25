24 Канал пропонує пригадати найцікавіші факти із життя нашого президента. Зокрема, він у дитинстві мав славу хулігана, деякий час прожив у Монголії та у 2022 році польські науковці назвали на його честь викопну тварину.

Якими цікавинками було насичене життя президента Володимира Зеленського?

Деякий час прожив у Монголії

Майбутній президент народився у Кривому Розі на Дніпропетровщині. Проте згодом його родина переїхала до міста Ерденет у Монголії. Там мати президента Римма працювала інженером, а батько Олександр брав участь у будівництві гірничозбагачувального комбінату.

В Ерденеті навіть є пам’ятна стела на честь його батька. Тут Олександра Семеновича дуже поважали та ледь не боготворили, пише "Телеграф".

Загалом у Монголії Зеленські прожили чотири роки. Майбутній президент там пішов у 1-й клас. Потім родина знову повернулася до рідного Кривого Рогу.

"Вован" і "Зелений": у дитинстві мав славу хулігана та ходив з мокрим волоссям

Очільник держави у шкільні роки був активістом. З предметів найбільше любив англійську, грав на гітарі, займався танцями та був зіркою шкільного театру. Але водночас його вважали таким собі розбишакою. Були у нього в школі і погані оцінки, оскільки нічого не тямив у хімії, і пропущені уроки, коли школяр ішов на спортивні заняття, повідомляє Oboz.ua.

Я був дуже активним, мені треба було скрізь встигнути та все дізнатися. Займаючись у музичній школі за класом фортепіано, часто мав славу хулігана та навіть забіяки. У дитинстві свою правоту зазвичай доводиш кулаками, а не за допомогою переговорів і сили переконання,

– розповідав Володимир Зеленський в одному з інтервʼю.

Хоча, за словами його вчителів, такого не було, щоб його батьків викликали до школи або щось там Володя зробив не те.

"Вікон не бив, на внутрішньому шкільному обліку як хуліган не стояв", – зазначала заступниця директора гімназії №95 Валентина Ігнатенко у коментарі ТСН.

У дитячі роки Володимир Зеленський отримав не надто креативне прізвисько "Зелений". Пізніше його почали називати просто "Вованом", але це сталося вже під час сценічної карʼєри українця.

У школі він дотримувався певного стилю, на який його з друзями надихнув гурт The Beatles. Зокрема, усі повинні були мати білі сорочки, краватки в горошок, "напрасовані" штани, трохи розкльошені, підтяжки та картатий піджак.

Обов'язковим атрибутом мала бути зачіска – довге волосся під каре, зачесане назад з неймовірною кількістю гелю. За даними ЗМІ, волосся президента від народження трохи в'ється. І щоб якось боротися із цим і вписатися у шкільний стиль – він зачісував пасма водою, тому часто ходив з мокрою головою.



Володимир Зеленський разом із друзями в молоді роки / Фото взято із соцмереж

Міг навчатися в Ізраїлі, натомість став в Україні юристом

У 16 років майбутній президент отримав ґрант на безкоштовне навчання в Ізраїлі. Однак за кордон не поїхав, оскільки його батько був проти. Пізніше саме за наполяганням батька Зеленський піде вчитися на юриста, а не на режисера, як він сам того хотів.

Вищу освіту Зеленський здобув на юридичному факультеті філіалу Київського національного економічного університету імені Гетьмана. За фахом не працював.

З дружиною навчався в одній школі

Зі своєю майбутньою дружиною – тоді ще Оленою Кияшко – Володимир Зеленський зустрічався понад 7 років. Навчалися вони в паралельних класах, однак познайомились лише тоді, коли майбутній лідер вступив до університету. За освітою Олена Зеленська – також юрист. За інформацією видання "Фокус", за свою майбутню дружину нинішньому президенту довелося поборотися та відбити її в іншого залицяльника.

Одружилася пара у вересні 2003 року. Подружжя виховує доньку Олександру (народилася у 2004 році) та сина Кирила (2013 року народження).



Весілля Володимира та Олени Зеленських / Фото взято із соцмереж

На його честь назвали викопну тварину

У 2022 році команда польських палеонтологів дослідила скам'янілість невідомої тварини з юрського періоду. Вчені виявили, що вона належить до групи голкошкірих, нинішніми представниками якої є морські зірки, змієхвістки, морські їжаки, морські лілії та голотурії або ж морські огірки, повідомляє BBC.

Проаналізувавши будову викопної тварини, науковцям необхідно було описати новий вид і рід. Вирішили її назвати Ausichicrinites zelenskyyi, або ж аусічикриніт Зеленського. Назва роду вшановує Вільяма Аусіча – фахівця з викопних голкошкірих, який працює в Ортонському геологічному музеї. Слово "crinites" традиційно використовують для позначення морських лілій. А видовий епітет zelenskyyi вшановує Володимира Зеленського за його "мужність у захисті вільної України".

Аусічикриніт Зеленського – перший представник голкошкірих юрського періоду, якого знайшли на африканському континенті, а саме в Ефіопії. Відкриття майже повної скам'янілості також є рідкістю, оскільки не часто представники морських лілій з ряду коматулід потрапляють до геологічного літопису в гарному стані. Найчастіше знаходять лише окремі фрагменти, які складно досліджувати.

Викопна рештка має ще одну цікаву деталь. У скам'янілої тварини є ознаки старої травми – вона пережила напад, ймовірно, невдалу спробу поїдання хижаком і втратила одну з десяти кінцівок. Сучасні голкошкірі добре відомі своїм дивовижним регенеративним потенціалом і можуть швидко й повністю відновлювати втрачені органи.



Ausichicrinites zelenskyyi / Фото Salamon et al

Наймолодший президент

Йшов Володимир Зеленський у президенти доволі незвичайно. Хоча про його наміри балотуватися говорили вже давно, однак вирішив він заявити про такий крок у зверненні за кілька хвилин до Нового 2019 року. Зрештою навесні він переміг на виборах з рекордним результатом понад 73% голосів виборців і у травні вже офіційно став президентом України.

Ще доволі цікавий факт: наразі Володимир Зеленський – наймолодший президент України в історії. Вступив він на цю посаду у 41 рік. До нього таким "званням" володів Петро Порошенко, який очолив державу у 49 років. А третім наймолодшим українським президентом є Віктор Ющенко (50 років).

Щодо решти очільників, то Леонід Кравчук став президентом у 55, Леонід Кучма – у 57 і Віктор Янукович – у 59 років.

Пережив понад 12 замахів: Кадиров на нього полює ще з 2015 року

У лютому 2015 року Антон Геращенко, який свого часу обіймав посаду радника глави МВС, повідомив, що правоохоронці затримали злочинну групу, яка готувала замах на Володимира Зеленського та родину. З його слів, банда налічувала 7 осіб: один з них, згідно з оперативними даними, має зв'язок з главою представництва Чеченської республіки. Вони мали помститися Зеленському за висміювання Рамзана Кадирова, пише "Еспресо".

Вже під час повномасштабного вторгнення президент пережив ще понад 12 замахів. За інформацією Кріса Віппла, автора книги "Боротьба за життя: усередині Білого дому Джо Байдена", принаймні двом спробам вдалося запобігти завдяки розвідувальній інформації США, яку надав тодішній очільник ЦРУ Вільям Бернс під час свого візиту до Києва перед початком великої війни.

Сам Зеленський під час спілкування із журналістами ніколи не називав точну кількість замахів. За його словами їх було 5 або 6 – "після п’ятої спроби мені було вже нецікаво".

Перший випадок був дуже цікавим… Люди не знають, що із цим робити, і це вилається дуже страшним, як COVID. А потім це просто розвіддані, які розповідають, що ще одна група прибула в Україну, щоб спробувати скоїти замах,

– розповідав Володимир Зеленський у 2023 році.

За інформацією ТСН, на початку повномасштабки за одним із замахів стояв вищевказаний Рамзан Кадиров. Виконавцями мали стати елітні підрозділи особистої гвардії глави Чечні. Вони планували не лише вбити українського лідера, а й обезголовити його. Однак цим планам, на щастя, так і не вдалося втілитися в життя. А головорізи Кадирова зрештою знайшли свою смерть у лісах під Києвом. Зокрема, ЗСУ знищили одне з угруповань в районі аеропорту в Гостомелі.

Востаннє з відомих випадків замах на президента готували у 2024 році. Того року у травні СБУ викрила мережу агентів ФСБ, які також мали намір вбити Василя Малюка, Кирила Буданова та інших високопосадовців.

Серед ворожих агентів були два полковники Управління держохорони. Вони планували знайти людину, яка виконає вбивство Зеленського, а також мали надати їй необхідну зброю. Виконавців шукали серед наближених до президента військових – ті повинні були взяти Зеленського у заручники, а вже після – вбити.

Нещодавно, у січні 2026 року, Кадиров знову дав про себе знати, однак не Рамзан, а його 18-річний син Адам. Той заявив, що затримає Зеленського "за аналогією із затриманням американськими службами президента Венесуели Ніколаса Мадуро". Також пригрозив президенту України привезти його до Грозного "не як президента, а як військового злочинця". За словами Кадирова-молодшого, вони разом з командою "просто поїдуть і заберуть" президента України, якщо відповідний наказ віддадуть його батько або Путін.

Згодом Адам Кадиров потрапив у страшну ДТП у Грозному та був на волосині від смерті. Його навіть літаком доправили на лікування до Москви. Як то кажуть, прилетіла карма.

Як змінився Зеленський за час війни?

За майже 4 роки повномасштабної війни образ та роль Зеленського в країні зазнали кардинальних змін – від глави держави мирного часу до лідера, який став символом українського спротиву.

До війни нинішнього президента сприймали часто як медійного політика з бекґраундом у шоу-бізнесі. Його образ асоціювався з відкритістю до неформального спілкування та прагненням бути простим президентом, близьким до людей.

Після 24 лютого 2022 року Зеленський постав перед українцям та світом вже в зовсім іншій ролі.

Докладніше про те, як змінився президент України за час війни, – у матеріалі 24 Каналу.