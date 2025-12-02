Що цікаве та нестандартне роблять і робили на Миколая в Україні, та не лише у нас. Про це розповість 24 Канал з посиланням на Суспільне.

До теми Де і коли працюватиме Резиденція Святого Миколая

Які незвичайні традиції існують на Миколая в Україні?

На Слобожанщині селяни збиралися разом після служби в церкві та варили пиво. Опісля пили, гуляли та веселились. А по обіді, уже напідпитку, запрягали найкращих коней і з піснями їздили навколо села, пише !FEST.

Ба більше, на всій території України влаштовували щедрі обіди на честь Миколая Угодника з приготуванням ритуального пива та меду.

Також в Україні на Миколая мирилися зі своїми ворогами: "На Микольщину клич друга, клич і ворога, обидва будуть друзі". Цей звичай називається братчини. До Микільських братчин пекли пироги та варили ритуальний напій – пиво з ячменю нового врожаю. Тоді скликали гостей і під час трапези по колу пускали чашу з цим пивом – братину. Такі гостини ставали символом взаємного прощення та примирення.

На Заході для дітей випікали особливе печиво – "миколайчики". І клали його малятам під подушки. Наші предки вважали, що Миколай випікає для діток зірочки, які в його мішку стають схожими на нього.

На Харківщині існував звичай святкувати триденні Миколині святки, готуючи кутю й узвар.

На Поділлі чекали на "полазника" – людину з позитивною енергією, яка першою має зайти до хати.

День Святого Миколая був особливо важливим для наречених. Оскільки сватання традиційно відбувались перед Різдвом та на святки, дівчата заздалегідь наводили лад у своїх скринях: готували одяг і прикраси, в яких мали зустрічати сватів.

Чоловіки мали першими прокинутися зранку, обійти свій двір, обов’язково нагодувати худобу та промовити: "Дай, Боже, добрий день. Щоби худібонька здорова була, та й я з тобою, ще й зі своєю жоною". Інакше на сім’ю чекатиме велике горе.

На Київщині худобу окропляли свяченою водою та просили вберегти господарство й усю родину від біди та нещастя.

Саме з 6 грудня розпочинались передноворічні базари та ярмарки. Дівчата та хлопці купляли різні приладдя, аби шити собі костюми до Нового Року. Адже вже незабаром на них чекали обрядові ігри, святкування та вечорниці.

Заведено було і ворожити цього дня. Дівчата збирались ближче до вечора, а то і зовсім вночі, аби дізнатись свою майбутню долю. Брали із собою "магічні" предмети – перстні, голки, дзеркальця, нитки, гребінці тощо.

Вірили, що цього дня можна визначити, наскільки великою буде твоя майбутня родина. Треба було стати напроти дзеркала, а дзеркало направити у бік вікна, з якого видно місяць. Відображення з вікна розмивалось і у дзеркалі виднівся не один місяць, а декілька. Скільки їх дівчина нарахувала, скільки членів родини у неї буде у майбутньому.

Існували в українців і спеціальні колядки, і змагання музикантів – миколаївські скрипники.

Вважають, що Миколая – останній день, коли можна віддати всі борги, інакше сім'я в наступному році бідуватиме.

Також цього дня укладали угоди, адже вважали, що у таке важливе свято ніхто не обманюватиме та не шахруватиме.

Які цікаві ритуали до Дня Миколая у світі?

В Австрії вуличні актори, одягнені в костюми чортів, бігають містом і лякають містян. Святий Миколай приходить на допомогу, розганяючи чортів і роздаючи подарунки, повідомляє PostEat.

Цікавинки Дня Святого Миколая в Австрії: дивіться відео

У Чехії разом зі Святим Миколаєм ходять чорт і янгол. Кожен з них має книгу, в яку записуються добрі та погані вчинки дітей. Згодом Миколай вирішує, чи заслуговує дитина на подарунки. Самі ж діти мають розповісти віршик чи заспівати пісню. У підсумку хороші дітлахи отримують різні смаколики: від фруктів і горіхів до солодощів, натомість погані – картоплю або кілька шматочків вугілля.

День Святого Миколая в Чехії: дивіться відео

В Австрії, Баварії, Хорватії, Чехії, Угорщині, Словаччині, Словенії, Південному Тіролі та деяких частинах Північної Італії популярні легенди про Святого Миколая та його одвічного супутника й одночасно антипода – Крампуса. Цей персонаж супроводжує Великого Святого (поки той розносить подарунки малятам) і підкладає різочки або вуглини неслухняним дітям під подушки, лякає їх або й взагалі викрадає до моторошної печери у своєму мішку. Крампус має доволі страхітливий вигляд, адже увесь покритий темним хутром, має козлині ріжки та роздвоєні копита, а з пащі у нього стирчить зловісний язик, як у змії. За традицією чоловіки на початку грудня перевдягаються в цього персонажа і гуляють вулицями, лякаючи дітей брязканням дзвіночків і ланцюгів.

Парад Крампусів в Австрії: дивіться відео

У Нідерландах діти вірять, що Святий Миколай щороку приїжджає до Роттердама на кораблі з Іспанії, яка уособлювала "теплі країни". Він у червоному вбиранні католицького єпископа й з єпископською палицею в’їжджає в місто на коні в супроводі помічників-негренят "Чорних Пітів". Ця традиція збереглась у театралізованих заходах, які щороку привертають увагу глядачів.

День Святого Миколая у Нідерландах: дивіться відео

У Бельгії, Нідерландах, німецькій Вестфалії, Рейнланді, Люксембурзі та північній Франції на Миколая випікають особливе печиво спекулаас (спекулос). Це різновид пряного пісочного печива, випеченого зі спеціями спекулааса. Печуть його у формі картини.



Печиво спекулаас / Фото Mike Krautter

Популярно готувати печиво й у Німеччині. Має воно назву "Печиво Миколая" (Nikolausplätzchen). Випікають його у формі чобітків, різдвяних дерев чи самого Святого Миколая. Це традиційне святкове печиво, яке прикрашають глазур'ю або пудрою.

Німецьке печиво Nikolausplätzchen / Фото взято із сайту Chefkoch

Як написати лист Святому Миколаю?

Одна із сучасних, але приємних традицій – діти, щоб отримати подарунок, пишуть листа Святому Миколаю. З чого потрібно почати та куди його відправляти – читайте в матеріалі 24 Каналу.