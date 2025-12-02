Що цікаве та нестандартне роблять і робили на Миколая в Україні, та не лише у нас. Про це розповість 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Які незвичайні традиції існують на Миколая в Україні?
- На Слобожанщині селяни збиралися разом після служби в церкві та варили пиво. Опісля пили, гуляли та веселились. А по обіді, уже напідпитку, запрягали найкращих коней і з піснями їздили навколо села, пише !FEST.
- Ба більше, на всій території України влаштовували щедрі обіди на честь Миколая Угодника з приготуванням ритуального пива та меду.
- Також в Україні на Миколая мирилися зі своїми ворогами: "На Микольщину клич друга, клич і ворога, обидва будуть друзі". Цей звичай називається братчини. До Микільських братчин пекли пироги та варили ритуальний напій – пиво з ячменю нового врожаю. Тоді скликали гостей і під час трапези по колу пускали чашу з цим пивом – братину. Такі гостини ставали символом взаємного прощення та примирення.
- На Заході для дітей випікали особливе печиво – "миколайчики". І клали його малятам під подушки. Наші предки вважали, що Миколай випікає для діток зірочки, які в його мішку стають схожими на нього.
- На Харківщині існував звичай святкувати триденні Миколині святки, готуючи кутю й узвар.
- На Поділлі чекали на "полазника" – людину з позитивною енергією, яка першою має зайти до хати.
- День Святого Миколая був особливо важливим для наречених. Оскільки сватання традиційно відбувались перед Різдвом та на святки, дівчата заздалегідь наводили лад у своїх скринях: готували одяг і прикраси, в яких мали зустрічати сватів.
- Чоловіки мали першими прокинутися зранку, обійти свій двір, обов’язково нагодувати худобу та промовити: "Дай, Боже, добрий день. Щоби худібонька здорова була, та й я з тобою, ще й зі своєю жоною". Інакше на сім’ю чекатиме велике горе.
- На Київщині худобу окропляли свяченою водою та просили вберегти господарство й усю родину від біди та нещастя.
- Саме з 6 грудня розпочинались передноворічні базари та ярмарки. Дівчата та хлопці купляли різні приладдя, аби шити собі костюми до Нового Року. Адже вже незабаром на них чекали обрядові ігри, святкування та вечорниці.
- Заведено було і ворожити цього дня. Дівчата збирались ближче до вечора, а то і зовсім вночі, аби дізнатись свою майбутню долю. Брали із собою "магічні" предмети – перстні, голки, дзеркальця, нитки, гребінці тощо.
- Вірили, що цього дня можна визначити, наскільки великою буде твоя майбутня родина. Треба було стати напроти дзеркала, а дзеркало направити у бік вікна, з якого видно місяць. Відображення з вікна розмивалось і у дзеркалі виднівся не один місяць, а декілька. Скільки їх дівчина нарахувала, скільки членів родини у неї буде у майбутньому.
- Існували в українців і спеціальні колядки, і змагання музикантів – миколаївські скрипники.
- Вважають, що Миколая – останній день, коли можна віддати всі борги, інакше сім'я в наступному році бідуватиме.
- Також цього дня укладали угоди, адже вважали, що у таке важливе свято ніхто не обманюватиме та не шахруватиме.
Які цікаві ритуали до Дня Миколая у світі?
В Австрії вуличні актори, одягнені в костюми чортів, бігають містом і лякають містян. Святий Миколай приходить на допомогу, розганяючи чортів і роздаючи подарунки, повідомляє PostEat.
У Чехії разом зі Святим Миколаєм ходять чорт і янгол. Кожен з них має книгу, в яку записуються добрі та погані вчинки дітей. Згодом Миколай вирішує, чи заслуговує дитина на подарунки. Самі ж діти мають розповісти віршик чи заспівати пісню. У підсумку хороші дітлахи отримують різні смаколики: від фруктів і горіхів до солодощів, натомість погані – картоплю або кілька шматочків вугілля.
В Австрії, Баварії, Хорватії, Чехії, Угорщині, Словаччині, Словенії, Південному Тіролі та деяких частинах Північної Італії популярні легенди про Святого Миколая та його одвічного супутника й одночасно антипода – Крампуса. Цей персонаж супроводжує Великого Святого (поки той розносить подарунки малятам) і підкладає різочки або вуглини неслухняним дітям під подушки, лякає їх або й взагалі викрадає до моторошної печери у своєму мішку. Крампус має доволі страхітливий вигляд, адже увесь покритий темним хутром, має козлині ріжки та роздвоєні копита, а з пащі у нього стирчить зловісний язик, як у змії. За традицією чоловіки на початку грудня перевдягаються в цього персонажа і гуляють вулицями, лякаючи дітей брязканням дзвіночків і ланцюгів.
У Нідерландах діти вірять, що Святий Миколай щороку приїжджає до Роттердама на кораблі з Іспанії, яка уособлювала "теплі країни". Він у червоному вбиранні католицького єпископа й з єпископською палицею в’їжджає в місто на коні в супроводі помічників-негренят "Чорних Пітів". Ця традиція збереглась у театралізованих заходах, які щороку привертають увагу глядачів.
У Бельгії, Нідерландах, німецькій Вестфалії, Рейнланді, Люксембурзі та північній Франції на Миколая випікають особливе печиво спекулаас (спекулос). Це різновид пряного пісочного печива, випеченого зі спеціями спекулааса. Печуть його у формі картини.
Печиво спекулаас / Фото Mike Krautter
Популярно готувати печиво й у Німеччині. Має воно назву "Печиво Миколая" (Nikolausplätzchen). Випікають його у формі чобітків, різдвяних дерев чи самого Святого Миколая. Це традиційне святкове печиво, яке прикрашають глазур'ю або пудрою.
Німецьке печиво Nikolausplätzchen / Фото взято із сайту Chefkoch
Як написати лист Святому Миколаю?
Одна із сучасних, але приємних традицій – діти, щоб отримати подарунок, пишуть листа Святому Миколаю. З чого потрібно почати та куди його відправляти – читайте в матеріалі 24 Каналу.