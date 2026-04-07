Лелеки – це птахи, які стали справжнім символом в історії української культури. Поява цих птахів – це завжди гарний знак, а тепер їх вперше за десятиліття зафіксували у Чорнобилі, розповідає Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник.

Повернення лелек у Чорнобиль

Сьогодні в самому серці Чорнобиля було зафіксовано непересічну подію. Шестеро білих лелек обрали для відпочинку дах адміністративної споруди, що розташована поруч із меморіальним комплексом "Зірка полин".

Лелеки завітали до Чорнобиля / Фото Дениса Вишневського

Цей візит став справжньою несподіванкою для міста, адже востаннє гніздування цих птахів у межах населеного пункту документували ще два десятиліття тому. Впродовж останніх двадцяти років лелеки з’являлися в Чорнобилі лише транзитом під час сезонних перельотів, не затримуючись надовго.

Одночасна присутність одразу шести особин у центральному районі міста може бути ознакою позитивних зрушень у місцевій популяції та дає науковцям нові підстави для тривалих орнітологічних досліджень у цій зоні.

Чому поява лелек є гарним знаком?

Повернення лелек є індикатором екологічного благополуччя території. Оскільки ці птахи перебувають на вершині харчового ланцюга, їхня присутність свідчить про багату та здорову кормову базу: наявність достатньої кількості земноводних, комах та дрібних гризунів, розповідає "Етнохата".

Це підтверджує, що локальна екосистема здатна підтримувати життєдіяльність великих пернатих, а рівень антропогенного чи природного забруднення середовища знизився до безпечних меж. Крім того, гніздування лелек вказує на відновлення біорізноманіття та стабільність водно-болотних угідь, які не пересихають.

Цікаве про тварин