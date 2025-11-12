Простягається каньйон на 440 кілометрів у довжину (це майже як від Києва до Львова) та понад 1,5 кілометра в глибину. А почав формуватися він мільйони років тому. Факти про Гранд-Каньйон, які ви ніколи не знали, – розповідає 24 Канал з посиланням на National Park Foundation і Grand Canyon Expeditions.

Які факти про Великий каньйон вас вразять?

Шари каньйону розповідають історію Землі

Кожен шар гірських порід зберігає окремий розділ історії планети. Тут можна простежити древні океани, річки та пустелі, розташовані один над одним. Разом вони утворюють один з найповніших геологічних літописів на Землі.

Ми не знаємо, скільки йому насправді років

Довгий час вважалося, що річка Колорадо почала формувати Великий каньйон близько 6 мільйонів років тому, але дослідження 2012 року показало, що цей процес міг розпочатися ще 70 мільйонів років тому. Ймовірно, Великий каньйон починався як серія дрібніших каньйонів, але більша його частина каньйону почала формуватися набагато пізніше.

Гранд-Каньйон створює свою власну погоду

Різкі перепади висот дуже впливають на температуру та кількість опадів, тому погода може сильно відрізнятися залежно від того, де ви перебуваєте у каньйоні. На краю схилу може йти сніг, а водночас туристи внизу будуть насолоджуватися теплим сонцем.

Найнижча температура була зареєстрована на Північному краю в лютому 1985 року та становила -30°C, тоді як у Фантом-Ранчі температура регулярно підіймається до близько +49°C влітку.

Усередині ховається понад 1 тисяча печер

На карту каньйону можна побачити понад тисячу печер. Однак більшість з них є закритою для відвідування, щоб захистити від впливу крихкі утворення, скам'янілості та давніх артефактт. Лише деякі відкриті для дослідників або екскурсій з гідом.

Такий вигляд каньйону створила річка

Мільйони років річка Колорадо прорізала гірські породи шар за шаром, несучи з собою уламки. Дощ, замерзла вода та сила тяжіння сприяли розширенню тріщин. Навіть зараз каньйон продовжує змінюватись. Кожен шторм і кожен річковий сезон вносять до нього нові зміни.

У Великому Каньйоні немає кісток динозаврів

Гранд-Каньйон може здатися ідеальним місцем для пошуку кісток динозаврів, але поки їх там не знайшли, і на те є вагомі причини. Порода, з якої складені стіни каньйону, значно давніша за динозаврів – у деяких випадках приблизно на мільярд років, – але сам каньйон, ймовірно, утворився вже після того, як динозаври давно вимерли.

Риба у Великому Каньйоні зустрічається відносно рідко

Раніше річка Колорадо була доволі складним місцем проживання для риб: товстий шар мулу, часті паводки та коливання температур від екстремально високої температури влітку до мінусових температур узимку. В результаті у Великому каньйоні мешкають лише вісім видів риб, шість з яких не зустрічаються ніде, крім річки Колорадо.

У Гранд-Каньйоні можна зустріти десятки видів ссавців, рептилій і ссавців

У Національному парку Гранд-Каньйон проживає понад 90 видів ссавців, зокрема чорнохвостих оленів і лосів, а також товсторогих баранів, гірських левів, койотів і сірих лисиць. Також тут є кілька видів кажанів і близько 48 видів рептилій таких, як гримучі змії та скорпіони. А серед більш ніж 350 видів птахів можна побачити білоголових орланів.

Люди жили тут тисячі років

Людство називає Гранд-Каньйон своїм домом уже щонайменше 12 тисяч років. Сьогодні кілька корінних племен, зокрема хавасупаї, хопі, навахо та уалапаї, підтримують глибокі культурні зв'язки із цим священним місцем.

У Великому Каньйоні є місто

У списках фактів про Гранд-Каньйон рідко згадується чисельність населення, але, як не дивно, вона там є. Село Супай розташоване біля підніжжя Гранд-Каньйону в індіанській резервації Хавасупаї. До неї важко дістатися дорогою, а її населення становить лише 208 осіб. Це одне з найвіддаленіших поселень у США та єдине місце, де пошту досі доставляють на в'ючних мулах.

На висоті 21 метр над каньйоном височить оглядовий майданчик

Відкрили його у 2007 році. Зроблений він у формі підкови та має скляне дно, тому, перебуваючи на ньому, ти ніби літаєш над прірвою. Власне, він і називається англійською Skywalk, що означає "небесна прогулянка" або "ходити по небу".

Оглядовий майданчик є доволі міцним, щоб витримати 70 повністю завантажених пасажирських літаків Boeing 747.

