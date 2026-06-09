Гадюку степову можна побачити на Херсонщині, Миколаївщині, Одещині та у Криму. Про це розповів директор Львівського міського дитячого еколого-натуралістичного центру Ігор Антахович у коментарі 24 Каналу.

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Чим небезпечна гадюка степова?

Від звичайної та гадюки Нікольського вона відрізняється світлим фоном шкіри та малюнком темно-чорним, темно-коричневим, ромбиками темного кольору. Але тло має світло-сірого кольору.

За словами Ігоря Антаховича, отрута степової гадюки є значно сильнішою від отрути звичайної гадюки. І траплялися смертельні випадки від її укусів.

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Після укусів звичайної гадюки або гадюки Нікольського дуже рідко бувають смертельні випадки. Це стається хіба тоді, коли це мала дитина або якщо це старша людина з якимись хронічними захворюваннями, з ускладненнями: легеневими, серцевими й так далі,

– підкреслює він.

Водночас додає, що загалом укус гадюки звичайної – не смертельний. Тому не треба панікувати, не треба бігти кудись, якісь сироватки колоти.

"Просто звертаєтеся до клініки, до медиків, пояснюєте ситуацію. Вони вас направляють на підтримувальну терапію, і, як правило, це проходить дуже легко", – каже директор еколого-натуралістичного центру.

Який вигляд має гадюка степова: дивіться відео

Що ще відомо про гадюку степову?

Зазвичай живе вона у рівнинних і гірських полинових степах. Також її можна зустріти на остепнених альпійських луках, сухих схилах з чагарником, в глинистих ярах і напівпустельних місцевостях. На суші гадюка пересувається досить повільно, але добре плаває та може підійматися на гілки чагарників і низькорослих дерев, пише проєкт Animalia.

Степова гадюка полює на дрібних хребетних тварин – мишоподібні гризуни, пташенята наземногніздових птахів і ящірки. Також полюбляє прямокрилих комах (сарана, коники, цвіркуни) та павукоподібних. Молоді гадюки харчуються комахами та дрібними ящірками.

Сезон активності цього плазуна триває з кінця березня – квітня по жовтень. Після зимової сплячки з'являється за температури не нижче як 4 – 8 градусів. Навесні гадюку степову можна бачити на поверхні вдень, а у літні місяці – вранці та ввечері.

Довжина новонароджених особин становить 110 – 130 міліметрів за маси тіла 3,2 – 4,4 грама. Статевозрілості досягають на третьому році життя за довжини тулуба 270 – 300 міліметрів.

Раніше степову гадюку використовували для отримання отрути, але через різке скорочення виду цей промисел довелося припинити. В Україні через розорювання земель гадюка степова практично зникла або збереглася лише на невеликій території. Тому включена до Червоної книги України. Крім того, вид перебуває під особливою охороною Бернської конвенції.



Гадюка степова живе як у рівнинних, так і гірських полинових степах / Фото Sergey Ryzhkov

Де ховаються гадюки?

Сонячні галявини

Гадюки просто обожнюють грітися на сонечку, а тому їх дуже часто можна побачити на відкритих галявинах, узліссі або на камінні.

Висока трава

У високій траві та чагарниках гадюки почуваються у безпеці. Тут вони безперешкодно полюють на гризунів і не переймаються небажаною зустріччю з людиною.

Біля води

Існує міф про те, що гадюки не живуть біля озер чи річок, однак це неправда. Змії часто трапляються біля боліт, струмків і лісових озер.

Під камінням і у пеньках

Гадюки часто залазять під каміння, ховаються між поваленими деревами, у пеньках чи дуплах, копицях сіна або у тріщинах скель. Такі місця забезпечують плазунам засідку для полювання.

На туристичних стежках

Змій можна побачити навіть прямо посеред стежки, якою пролягає туристичний маршрут.

Докладніше про всі місця, де люблять ховатися гадюки, – у матеріалі 24 Каналу.