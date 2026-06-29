Помідорні жаби живуть лише на Мадагаскарі, а їхнє забарвлення може змінюватися від жовтого до глибокого червоного. Саме через поєднання кумедної зовнішності й несподівано ефективного захисту цих амфібій вважають одними з найдивніших мешканців острова, пише BBC Wildlife Magazine.

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Чому цю жабу назвали помідорною?

На Мадагаскарі живе одна з найяскравіших і найдивніших жаб у світі – помідорна жаба. Свою назву вона отримала не випадково: кругле тіло й насичене забарвлення справді роблять її схожою на невеликий помідор. У природі існує три види таких жаб: Dyscophus antongilii, Dyscophus insularis та Dyscophus guineti.

Усі вони є ендеміками Мадагаскару, тобто в дикій природі трапляються лише там. Забарвлення помідорних жаб може бути різним – від жовтого до насичено-червоного. Найяскравішими зазвичай бувають самиці.

Що таке помідорна жаба?

Помідорна жаба – це невелика амфібія з родини Microhylidae. Українською цих жаб часто називають вузькоротими. Два види помідорних жаб живуть на сході Мадагаскару. Це Dyscophus guineti, яку також називають несправжньою помідорною жабою, та Dyscophus antongilii. Ще один вид, Dyscophus insularis, трапляється на заході острова. Назва цієї амфібії пов’язана передусім із її кольором. У різних особин він може змінюватися від жовтого й помаранчево-коричневого до глибокого червоного.

Самиці помідорних жаб зазвичай більші за самців. Вони можуть виростати приблизно до 10 сантиметрів завдовжки. Самці менші – їхня довжина зазвичай сягає до 7,5 сантиметра.

Як виглядає ця незвична амфібія: дивіться відео

Помідорна жаба справді дуже схожа на свою назву. Вона має округле тіло й яскраве забарвлення, яке особливо помітне у самиць. Та не всі ці жаби однаково червоні. Їхній колір може варіюватися від темно-червоного до буро-помаранчевого чи жовтого. На горлі в них часто є плями, живіт може бути жовтим, а від очей тягнуться чорні лінії.

Передні лапи помідорної жаби не мають перетинок. На задніх лапах перетинки також розвинені слабо. Через це ці амфібії не надто добре плавають і загалом не люблять багато пересуватися. Найбільше на помідор вони стають схожими в момент небезпеки. Коли поруч з’являється хижак, жаба роздувається, стає більшою й округлішою. Так її значно важче проковтнути.

Як помідорна жаба захищається від хижаків?

Яскраве забарвлення вже саме по собі може відлякувати хижаків. У природі воно часто працює як попередження: краще не чіпати. Але помідорна жаба має ще один захисний прийом. Коли їй загрожує небезпека, її шкіра виділяє білу речовину. Вона подразнює й ніби знеболює очі та рот хижака, який намагається схопити жабу.

Зазвичай після такого хижак просто випускає здобич. Для людини цей секрет не смертельний, але може спричинити алергічну реакцію.

Чим харчується помідорна жаба?

Як і багато інших жаб, помідорна жаба живиться переважно комахами. Водночас її раціон цим не обмежується. Якщо амфібія може впіймати здобич, вона також їсть черв’яків, слимаків, равликів та інших безхребетних.