Оскільки 2026 рік уже не за горами, експерти порталу Nameberry вже сформували прогнози щодо того, як називатимуть дівчаток, пише 24 Канал. Так, у моду повертаються імена, що мають глибоке коріння та символізують внутрішню силу.

Дивіться також Дуже поширене в Україні: вчені назвали найкрасивіше жіноче ім'я

Які жіночі імена будуть трендовими у 2026 році?

Роксі

Це ім'я має давньоперське походження та означає "світанок". Роксі – зазвичай жінки, які випромінюють особливу енергію та внутрішнє світло. Власниці цього імені відзначаються неймовірною харизмою та природним оптимізмом. Такі дівчата легко генерують ідеї та надихають інших своєю рішучістю.

Офелія

Таке ім'я виникло у Стародавній Греції та трактується як "корисна" або "потрібна". Це жінки з надзвичайно багатим внутрішнім світом і тонким відчуттям прекрасного. Офелії поєднують у собі витонченість та велику внутрішню силу, зазначає сайт Як звати. Представницям цього імені притаманна природна аристократичність і певна загадковість, що змушує усіх навколо ставитися до неї з особливою шаною.

Олімпія

Ім'я Олімпія має давньогрецьке коріння та перекладається як "небесна гора Олімп". Воно наділяє своїх власниць енергією та прагненням бути першими в усьому, за що ті беруться. Олімпії нерідко ставлять перед собою масштабні цілі й мають достатньо внутрішнього ресурсу, щоб досягати вершин, які іншим здаються недосяжними. Такі жінки володіють природним авторитетом і часто стають лідерками, які ведуть за собою людей.

Трендові жіночі імена 2026 / Фото Freepik

Які ще імена для дівчаток будуть у моді у 2026 році?