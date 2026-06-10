Через таку особливість їх фахівці-герпетологи називають "інтелігентними" зміями. Про це розповів директор Львівського міського дитячого еколого-натуралістичного центру Ігор Антахович у коментарі 24 Каналу.

Повне інтерв'ю "Це інтелігентні змії": як відрізнити вужа від гадюки та що робити, якщо зустріли їх

Яка є найвідоміша "інтелігентна" змія?

За словами Ігоря Антаховича, передусім це гадюка. Вона значно менша за розмірами за вужа. І тому, коли бачить людину, то тікає.

Тобто, якщо змія вас вкусила, це означає, що вона була в такому становищі, з якого їй виходу не було. Тікати їй не було куди, вона повинна була вас атакувати. Але це не напад – це захист,

– підкреслює біолог.

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Що відомо про гадюк: дивіться відео

Які змії лякають людей?

Як зазначає директор Львівського міського дитячого еколого-натуралістичного центру, лякають людей, як правило, неотруйні змії. Здебільшого це вужі.

"Тому що вони крупні, вони значно більші. За довжиною вуж виростає до трьох метрів навіть може бути вуж, товщиною з руку, якщо він наїсться чогось незадовго до зустрічі. І він доволі великий, його легко помітити і його легко налякатися, тому що він здоровий", – каже він.

Ігор Антахович додає, що можуть налякати не лише розміри, а поведінка вужа. Оскільки це неотруйна змія, він змушений показати, що він дуже грізний.

Тобто він починає роздуватися, збільшуватися у розмірі, сичати голосно, його чути за кілька метрів. Може стати в стійку, як кобра, й імітує атаку, імітує удар зубами, хоча єдина його зброя – тобто, якщо ви його, припустимо, все-таки зловите та постараєтеся щось йому робити – він просто відригне на вас те, що в нього було в шлунку. Оце його такий захист,

– зауважує він.

У результаті такого захисту, продовжує Ігор Антахович, ви одразу кинете його з рук, і він зможе собі спокійно втекти. Ось так поводиться неотруйний вуж.

Так поводиться вуж, коли бачить людину: дивіться відео

Як відрізнити гадюку від вужа?

Вуж та гадюка мають різну форму голови – у вужа вона овальна та з'єднана з тілом, а зіниці круглі, як у людини. Водночас гадюка має чітко відділену від тулуба трикутну голову та вертикальні, як у кота, зіниці. Також вужі часто мають дві жовті плями з обох боків голови, а гадюки – зигзаг або ромби вздовж спини.

Також ці два види можна швидко відрізнити за відтінком – вуж зазвичай глянцевий і виблискує на сонці, а гадюка – матова і має виражений рельєф.

Якщо ви побачили змію біля водойми, у вологому лісі чи на городі, то це, швидше за все, вуж. Гадюки ж полюбляють грітися на сонці – на узліссі, кам'янистих схилах, галявинах або лісостепу.

Докладніше про те, чим відрізняються вуж і гадюка, – у матеріалі 24 Каналу.