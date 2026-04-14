Користування голкою, потовчені іграшки в лаку та дефіцит: як макіяж у СРСР перетворювався на жах

Те, що сьогодні здається дивним, незручним або й відверто шкідливим, тоді було звичною частиною щоденного догляду. Про це повідомляє OBOZ.UA.

Які б'юті-випробування мали проходити радянські жінки?

Туш "Ленінградська"

Це був один із найвідоміших косметичних символів того часу. Хоч "Ленінградську" було дістати непросто, однак користування нею перетворювалося на справжнє пекло.

Випускали таку туш у маленькій коробочці, і перед нанесенням її треба було змочити водою або, як часто робили, просто плюнути всередину. Ба більше, щіточка у комплекті була короткою та товстою, тому вії часто злипалися, на них з’являлися грудочки, а сам макіяж був неакуратним.

Щоб хоч трохи розділити вії, жінки іноді користувалися голкою. Однак така процедура була дуже небезпечною та доволі виснажливою.



Користування тушшю у часи СРСР перетворювалося на справжнє випробування / Колаж взято із соцмереж

Лак для нігтів

Ще одна складність виникала з лаком для нігтів. Крім того, що він був справжнім дефіцитом, так ще й найчастіше у продажу з'являвся звичайний прозорий лак. Тому модниці самі намагалися надати йому кольору.

Один із найпопулярніших лайфхаків того часу – додати у флакон пасту з червоної ручки. Її видували в баночку, перемішували та у підсумку отримували саморобний кольоровий лак. Щоправда, результат таких експериментів був сумнівним: паста в'їдалася у нігтьову пластину, а самі нігті потім набували неприємного рудуватого відтінку.

Також, щоб створити новий відтінок, радянським жінкам доводилося змішувати кілька лаків для нігтів. У СРСР ще випускали лаки у червоній, жовтій і бежевій гамах. А щоб надати нігтям сяйва, до лаку підмішували дрібно потовчені деталі новорічних ялинкових іграшок або шматочки мішури. Також у лак для нігтів додавали чорнило, зеленку й олійні фарби.

Крім того, радянські лаки були надто рідкими, сильно розтікалися під час засихання та швидко стиралися.



Лак для нігтів часів СРСР / Фото взято із соцмереж

Підводка з дитячих олівців і металеві бігуді

З косметичними олівцями у СРСР теж було важко. Якщо знайти спеціальну підводку не вдавалося, жінки могли використовувати навіть дитячі олівці для малювання. А якщо пощастило дістати справжні, то найчастіше це були сині або червоні варіанти.

Окрема історія – це металеві бігуді. На них не лише накручували волосся, а й робили хімічну завивку. Їх нагрівали у гарячій воді, накручували локони й навіть лягали з ними спати. Це було незручно, боляче та не завжди давало гарний результат. Часто така зачіска перетворювала волосся на щось схоже на кульбабу.



Користування бігудями в СРСР було ще тим випробуванням / Фото Ay.by

Пудра та яскрава помада

У макіяжі тих років популярними були доволі різкі поєднання. Жінки часто обирали помади морквяного, коричневого або червоного кольору. Разом з ними використовували порошкову пудру.

Хоча пудру того часу іноді вважали натуральною, результат часто був далеким від делікатного макіяжу. Щільний шар пудри, рум'яна та яскраві губи нерідко створювали занадто важкий і грубуватий образ.



У СРСР жінкам доволі рідко вдавалося зробити делікатний макіяж / Скриншот фільму "Інтердівчинка"

Сині тіні

Тіні для повік теж не тішили різноманіттям. Вибір був настільки обмеженим, що про широку палітру годі було й мріяти. Часто жінкам доводилося обирати буквально між синіми та світло-синіми відтінками.

Комусь такий макіяж справді пасував. Однак для багатьох він лише підкреслював втому, синці під очима або робив обличчя ще блідішим.



У СРСР жінкам доводилося обирати між синіми та світло-синіми відтінками / Колаж OBOZ.UA

