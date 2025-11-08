Розташовані вони на острові Мейнленд, що входить до складу Оркнейських островів у Шотландії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Historic Environment Scotland.

Що ж таке мегаліти Стеннеса?

Сьогодні це чотири вертикальні камені висотою до 6 метрів, розташовані по колу. Спочатку було 12 каменів, встановлених навколо великого місця для вогнища в центрі.

Діаметр Стеннеса становить понад 44 метри. Камені були оточені широким ровом і валом, а вхід було прокладено насипною дорогою. До наших днів від рову майже не лишилося.



Ілюстрація Стенесса, зроблена в 1772 році / Акварель Джона Клівлі / Ness of Brodgar

Мегаліти Стеннесса є частиною об'єкта Всесвітньої спадщини "Серце неоліту Оркнейських островів". На відстані трохи більше як 1 кілометр є кілька інших відомих мегалітів, зокрема, кільце Бродгара, гробниця Мейсхау, добре збережене поселення епохи неоліту Скара-Брей, камін Одіна та низка інших об'єктів.

Для чого спорудили Стеннес?

Виник він не природним шляхом, а збудували його люди. Вважають, що він служив місцем поклоніння та проведення церемоній. Деякі традиції та ритуали, пізніше пов'язані зі скандинавськими богами, ймовірно, тривали до XVIII століття.

Але це лише припущення. Сьогодні ніхто точно не знає, для чого було збудовано цей хендж.

3D-модель мегалітів Стеннеса

Що магічного та містичного зберігає у собі Стеннес?

Знаменитий шотландський письменник Вальтер Скотт припускав, що камені Стенеса зберігають певну темну магічну таємницю. Він вважав, що велика плита, що лежить у центрі кола, "ймовірно, колись служила вівтарем для жертвопринесення", повідомляє BBC.

Згодом під час розкопок рову навколо каменів вдалося знайти докази цієї теорії. Зокрема, було виявлено кістки биків, овець, собак, вовків і навіть людський палець. Усередині кола розташовувалося кам'яне вогнище, яке, можливо, використовувалося для приготування їжі та бенкетів, а поряд розмістилися залишки тотемного стовпа.

Поруч із вогнищем було виявлено сліди дерев'яної конструкції, а також два центральні вертикальні камені – можливо, частина центрального вівтаря, про який говорив Вальтер Скотт.

Імовірно, вогонь, тотемний стовп, дерев'яна конструкція та центральний кам'яний вівтар використовувалися для жертовних ритуалів.

