У 1976 році група вчених провела унікальний експеримент, змусивши лева тренуватися на біговій доріжці. Ці тварини посідають почесне друге місце серед найбільших представників родини котячих, поступаючись габаритами лише тиграм, розповідає Discover wildlife.

Вага зрілого лева-самця здатна досягати 225 кілограмів, тоді як самки зазвичай легші й важать близько 130 кілограмів. Вони заслужено вважаються вершиною харчового ланцюга у своєму середовищі, а їхня неймовірна фізична потужність стала легендарною.Дорослий хижак здатний подужати до 40 кілограмів м'яса лише за один раз.

Що показав експеримент?

Потрібна була неабияка сміливість, аби заманити такого небезпечного гіганта на рухому спортивну стрічку, проте заради наукових відкриттів дослідники зважилися на цей крок. Памела Сью Чассін разом із колегами з Гарвардського університету зуміли приручити й натренувати для бігу на тренажері одразу двох молодих самців.

Грація і небезпека / Фото Pixabay

Проте науковців цікавив зовсім не швидкісний максимум тварин, а особливості споживання кисню їхнім організмом під час навантажень. Коли піддослідні переходили на інтенсивний біг, рівень поглинання ними кисню злітав угору втричі швидше, ніж показують математичні моделі для більшості інших чотириногих ссавців. Простіше кажучи, леви буквально хапали повітря ротом і через це дуже швидко вибивалися зі сил.

Такі результати мають абсолютно логічне еволюційне пояснення. Тепер ми точно знаємо, що анатомія лева ідеально пристосована для блискавичних нападів із засідки, а не для тривалого виснажливого переслідування жертви.

Якщо зазирнути глибше, цей секрет криється безпосередньо у структурі їхньої мускулатури. М'язи цих кішок насичені надпотужними "швидкими" волокнами, які здатні генерувати колосальну силу та виділяти втричі більше енергії, ніж аналогічні м'язи в тілі людини. Дослідники вирахували, що під час таких вибухових спринтерських ривків лев здатний розганятися до 70 кілометрів на годину. Це майже вдвічі перевищує рекорд легендарного бігуна Усейна Болта, який на піку своєї форми під час стометрівки показав швидкість у 44 кілометри на годину.

Чи є сенс втікати від лева?

Відповідь науковців – це не має жодного сенсу. Навіть більше, спроба розвернутися й побігти – це фатальна помилка під час зустрічі з левом. Така поведінка моментально вмикає у хижака мисливський інстинкт, оскільки ви починаєте копіювати поведінку його природної здобичі.

У подібних екстремальних ситуаціях фахівці з виживання радять діяти з точністю до навпаки: залишатися на місці й не рухатися. Потрібно візуально збільшити свої габарити – підняти догори руки, широко розкрити куртку чи плащ або гучно заплескати в долоні. Слід придушити панічний високий крик і натомість видати максимально низький, грубий і гучний звук, на який ви здатні.

Якщо звір розгубився або застиг на місці, починайте повільно й плавно відступати назад, у жодному разі не повертаючись до нього спиною. Ну а якщо нападу уникнути не вдалося, залишається лише відчайдушно битися за своє життя всіма підручними засобами та сподіватися на допомогу зі сторони.