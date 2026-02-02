Це була серія потужних поштовхів, які мали серйозні наслідки. Про це пише "Крим. Реалії".

Де був найсильніший землетрус в Україні?

Дуже потужним за силою був землетрус 12 вересня 1927 року. Його осередок розташовувався під морським дном південніше Ялти і був витягнутий уздовж узбережжя.

Інтенсивність землетрусу становила близько 7 балів. В епіцентрі сила досягала 9 балів за дванадцятибальною шкалою.

Цей землетрус, разом із землетрусом, який стався 26 червня того ж року, вважається найпотужнішим з усіх відомих землетрусів, які коли-небудь були в Криму.



Землетрус 1927 року – найпотужніший в історії України / Фото Getty Images (фото ілюстративне)

Інтернет-ресурс Сrimea is Ukraine вказує, що землетрус в червні не спричинив серйозних руйнувань і жертв, окрім появи тріщин у більшості будинків.

Проте, вже в ніч з 11 на 12 вересня землетрус завдав лиха жителям Криму і був сильнішим, ніж червневий.

Цей землетрус призвів до руйнувань будівель прибережної смуги від Алушти до Севастополя. Тоді були пошкоджені пам'ятки архітектури, утворилися завали на шосе під Ореандою, постраждало селище Кікенеїз. Загалом у районі Ялти було ушкоджено 70 відсотків споруд.

Хвиля землетрусу дісталася й Сімферополя, сколихнула селища у передгірній і степовій частині Криму. За 11 годин сталося 27 сильних поштовхів, а за кілька днів загальна кількість поштовхів сягнула 200.

Внаслідок землетрусу тоді загинуло 3 людей, а 65 осіб було травмовано.

До слова, в липні 2025 року в інтерв'ю виданню "РБК-Україна" доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник Інституту геофізики імені Субботіна НАН України Дмитро Гриня зазначав, що найбільший землетрус, який відчувався на всій території України, був у березні 1977 року. Він виник у зоні Вранча. Він уточнив, що потужність в епіцентрі була десь 7,4 бала.

Він вказував, що вчені наразі не можуть детально передбачати появу землетрусів, але на основі сейсмічних даних можуть робити певні прогнози.

"У сейсміці є таке поняття, як сторічний термін. Тож ми вважаємо, що до 2027 року в Криму знову має відбутися сильний землетрус на 6 – 7 балів. Такі події, зазвичай відбуваються через 100 років +2 – 5 років, тому очікування по Кримському півострові досить серйозні", – пояснював Гринь.

Цікаво! Водночас у світі найбільші землетруси, потужністю 8-9 балів, відбуваються у Південній Америці – в Перу і Чилі. Це найбільш активна сейсмічна зона.

Що відомо про землетрус в Азовському морі?