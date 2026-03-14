У багатьох джерелах можна знайти розповсюджену версію. Однак існує ще кілька міфів щодо назви Оскар. Докладніше розповість 24 Канал.

Не Оскар: яка офіційна назва найвідомішої кінопремії?

Премію започаткувала американська Академія кінематографічних мистецтв і наук. Офіційна її назва – Премія Академії за заслуги, мовиться на офіційному сайті Оскара.

Засновано Академію було у 1927 році. Одразу після свого народження молода організація провела вечерю у Кришталевій залі готелю "Білтмор" у центрі Лос-Анджелеса. На заході, зокрема, було визначено головні цілі. Серед тем, що тоді обговорювали, було питання, як найкраще відзначити видатні досягнення в кінематографії та тим самим заохотити досконалість у всіх аспектах кіновиробництва.

У підсумку організація вирішила заснувати щорічну премію та створити відповідний величний трофей. Художній керівник MGM Седрік Гіббонс розробив статуетку лицаря, що стоїть на кіноплівці та тримає у руках меч хрестоносця. Такий образ теж не випадковий – за задумом, він має захищати індустрію від зовнішньої критики. Згодом Академія доручила лос-анджелеському скульптору Джорджу Стенлі втілити дизайн у тривимірному вигляді – так і народилася всесвітньо відома статуетка.

Перше вручення кінопремії відбулося 16 травня 1929 року в залі "Блоссом" готелю "Голлівуд Рузвельт". Відтоді та до сьогодні було вручено понад 3 тисячі статуеток.

Чому ж кінопремію зрештою назвали Оскаром?

Сьогодні ніхто ні з нинішніх, ні з колишніх представників Академії вам точно не відповість на це запитання. За найпопулярнішою легендою, назву трофею дала Маргарет Геррік. Жінка, коли вперше побачила статуетку, зазначила, що рицар дуже схожий на її дядька Оскара.

На початку 1930-х років Геррік приєдналася до свого тодішнього чоловіка, виконавчого директора Академії Дональда Гледгілла. Спершу працювала як неоплачуваний волонтер. Проте у 1936 році стала офіційним бібліотекарем Академії. Коли її чоловік мобілізувався у 1943 році, Геррік тимчасово виконувала обов'язки виконавчого директора. А офіційно її призначили на цю посаду через два роки. Очолювала вона Академію до свого виходу на пенсію у 1971 році, пише NPR.

У той час у цій галузі було дуже мало жінок, які мали таку владу та контроль над організацією, як вона,

– наголошує історикиня кіно та медіа Моніка Сендлер.

Геррік приписують перетворення бібліотеки Академії на один із провідних світових центрів досліджень кіно. Ба більше, саме вона уклала перший телевізійний контракт на проведення церемонії у 1953 році. Це був важливий крок на шляху до фінансової незалежності організації.

Академія офіційно прийняла назву Оскар лише у 1939 році. Щоправда, ще до 1934 року вона була досить популярною серед журналістів. Зокрема, голлівудський оглядач Сідні Скольскі використав її у статті, присвяченій першій перемозі Кетрін Гепберн у номінації "Найкраща акторка".

Які ще існують версії щодо назви Оскар?

Як розповів автор книги "Голлівуд і кіно п'ятдесятих" Фостер Гірш, термін "Оскар" справді виник завдяки Скольскі. Однак версія Гірша дещо відрізняється від офіційної, повідомляє CBS News.

За його словами, перша підтверджена згадка премії Оскар у газетах з'явилася того ж року, коли Скольскі використовував цю назву у своїй колонці, говорячи про першу перемогу Кетрін Гепберн. Однак він хотів не возвеличити, а навпаки – принизити кінопремію.

Він вважав ці церемонії помпезними та зарозумілими. Тому хотів принизити їхнє значення у своїй колонці. Скольскі назвав статуетку Оскаром, маючи на увазі Оскара Гаммерштейна I, власника театру, який став об'єктом глузувань у водевільних колах. І це була свого роду неповага або навіть уїдливе зауваження,

– зазначає Гірш.

Колишній виконавчий директор Академії Брюс Девіс, зі свого боку, додає, що Скольскі працював над чорновим варіантом статті про церемонію нагородження. Він поспішав укластися у терміни, і його зупинило слово "статуетка", яке звучало дуже зарозуміло. Також оглядач не знав, як воно пишеться, тож вирішив спитати кількох людей у ​​коридорі. І, схоже, ніхто йому так і не допоміг.

"Пізніше Скольські розповів, що згадав водевільний номер, де ведучий жартував з учасника оркестру, питаючи: "Оскаре, ви не візьмете сигару?" Він також стверджував, що вирішив пожартувати з претензійності церемонії, назвавши статуетки Оскарами, – каже Девіс.

Ексвиконавчий директор Академії зауважив, що у цій історії є кілька прогалин. До прикладу, те, що термін "Оскар" з'явився щонайменше в одному галузевому виданні за кілька місяців до колонки Скольскі.

Також можна почути ще одну популярну теорію, хоча найменш імовірну. Полягає вона в тому, що назву Оскар вигадала Бетт Девіс. У 1936 році акторка отримала нагороду за фільм "Небезпечна". І коли тримала статуетку в руках, чекаючи на початок церемонії, то помітила, що "зворотний бік Оскара дуже нагадує їй про чоловіка", коли той виходив з душу. Друге ім'я її чоловіка, власне, було Оскар.

Гірш наголошує, що ця теорія насправді не витримує критики, оскільки існують більш ранні згадки про використання назви Оскар, і з'явилися вони у ЗМІ за кілька років до нагородження Девіс.

Водночас Брюс Девіс повідомив про інші цікаві деталі. Передусім це те, що чоловік акторки музикант Хармон Оскар Нельсон-молодший був відомим переважно під іншим прізвиськом – "Хем". Крім того, сама Бетт Девіс спростувала цю версію у своїй книзі 1974 року, заявивши: "Дурнішої полеміки ніколи не існувало".

Також Девіс розповів ще одну маловідому версію. Стосується вона однієї з перших співробітниць Академії Елеонори Ліллеберг, яка, скоріш за все, займалася підготовкою статуеток до церемонії. Начебто жінка собі взяла за звичку називати премію Оскаром. А решта співробітників це підхопили, оскільки такий хід їм видався смішним.

Брат Ліллеберг розповідав, що той самий Оскар – це норвезький ветеран, якого вони знали у дитинстві у Чикаго. Чоловік "був свого роду колоритною особистістю у місті та славився своєю прямою та високою поставою".

У своїй книзі "75 років Оскару: Офіційна історія премії Академії" ведучий каналу TCM та історик кіно Роберт Осборн підкреслює, що назву Оскар дуже полюбили представники ЗМІ, хоча ніхто точно не знає, хто її вигадав.

"Цю назву тепло зустріли журналісти, шанувальники та жителі Голлівуду. Адже зручніше називати премію Оскаром, аніж вживати офіційну її назву – Премія Академії за заслуги. Також незручні "золота статуетка Академії", "статуетка премії Академії" або, ще гірше, "трофей", — писав Осборн.

Девіс підкреслює: до того, як Оскар став Оскаром, не було кінопремій з особистою назвою. А потім протягом наступних кількох років вони почали з'являтися. Моніка Сендлер додає: оскільки премія Оскар була фактично першою великою нагородою в галузі попкультури, багато інших брали її за зразок.



Український режисер Мстислав Чернов також може похвалитися Оскаром

Нагороди на найпрестижніших церемоніях нагородження в інших країнах також мають іменні назви – французька премія Сезар, мексиканська премія Аріель, італійська премія Давид. Крім того, існують премії Еммі та Тоні, які з'явилися в середині XX століття.

Чи отримував Оскар премію Оскар?

Оскар Хаммерстайн II – єдиний лауреат премії, ім'я якого збігається з назвою статуетки. Таких у нього аж дві – обидві за найкращу оригінальну пісню. Відомий поет-пісняр отримав свій перший Оскар у 1942 році за пісню The Last Time I Saw Paris з мюзиклу Lady Be Good. Вдруге його нагородили у 1946 році за пісню It Might As Well Be Spring з мюзиклу State Fair, повідомляє NBC LA.

Єдиним актором з ім'ям Оскар, номінованим на премію Академії, був Оскар Гомолка. Він претендував на нагороду за найкращу чоловічу роль другого плану у фільмі "Я пам'ятаю маму" 1948 року.

Також серед номінантів були й інші чоловіки з ім'ям Оскар:

американський звукорежисер Оскар Лагерстром, якого було номіновано за звук до фільму "Лотерея" (1929 рік);

англійський письменник Оскар Міллард – за сценарій до фільму "Палаючий політ" (1951 рік)

американський сценарист Оскар Бродні – за сценарій до фільму "Історія Глена Міллера" (1954 рік).

Той самий Оскар: що відомо про статуетку премії?

Вона має висоту майже 34 сантиметри та важить значні 3,8 кілограма.

Кіноплівка прикрашена п'ятьма спицями, що символізують п'ять початкових відділень Академії – актори, режисери, продюсери, техніки та сценаристи. Сьогодні в Академії нараховується 19 відділень.

Статуетка зберегла свій первісний дизайн, однак розмір основи змінювався до 1945 року, коли ухвалили нинішній стандарт.

Усі Оскари виготовляють із цільної бронзи та покривають 24-каратним золотом. Через брак металу під час Другої світової протягом трьох років статуетки виготовляли із забарвленого гіпсу. Після війни Академія запропонувала лауреатам обміняти гіпсові фігурки на оригінальні металеві.

Щоправда, у 1982 році основу статуетки було замінено на британський метал – сплав, схожий на олово. Однак у 2016 році Академія повернулася до цільної бронзової основи, покритої 24-каратним золотом, пише History.

Перед кожною церемонією не відомо, скільки статуеток будуть вручати. Причина – можуть бути рівні результати та вручатимуть дві статуетки в одній категорії або ж одну нагороду можуть поділити різні актори. Будь-які надлишки нагород зберігають у сховищі Академії до наступного року.

Попри весь престиж, пов'язаний зі здобуттям Оскара, переможці не можуть продати свою статуетку. З 1950 року лауреати зобов'язані підписувати угоду, яка гарантує, що ні вони, ні їхні спадкоємці нічого не продадуть. Однак вони можуть передати її назад Академії за 1 долар.

Статуетки, вручені до 1950 року, продавалися на законних підставах. Зокрема, Оскар за найкращий фільм "Віднесені вітром", вручений продюсеру Девіду Сельцнику у 1939 році. Його купив Майкл Джексон за 1,5 мільйона доларів у 1999 році.

Щосічня нові золоті статуетки відливають на ливарному заводі Polich Tallix у долині Гудзона у штаті Нью-Йорк. Виготовлення одного Оскара коштує близько 400 доларів. На створення приблизно 50 статуеток потрібно 3 місяці. Саме 50 статуеток у середньому вручають під час однієї церемонії.

У 2000 році за кілька тижнів до церемонії вкрали 55 статуеток. Згодом їх знайшов продавець металобрухту у сміттєвому баку. Чоловік жартував, що він має більше Оскарів, ніж яка-небудь кінозірка. За знахідку він отримав 50 тисяч доларів нагороди. Також його запросили на церемонію, де він міг поспілкуватися зі знаменитостями. Щоправда, пізніше його брата запідозрили у причетності до крадіжки.

Які фільми отримали найбільше Оскарів?

"Володар перснів: Повернення короля" (2003 рік). Стрічка була номінована в 11 категоріях із 17 можливих. І вона виграла усі статуетки.

"Титанік" (1997 рік). Культова робота режисера Джеймса Камерона отримала 11 Оскарів, зокрема стала найкращим фільмом.

"Бен-Гур" (1959 рік). Це перша стрічка, яка отримала 11 статуеток Оскара.

