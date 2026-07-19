У Вайомінгу, США, вчені проаналізували понад три тисячі скам'янілостей і натрапили на справжній доказ давнього бенкету – кістки гігантських качкодзьобих едмонтозаврів зі слідами зубів самого Tyrannosaurus rex. Знахідку датують фіналом крейдового періоду (72 – 66 мільйонів років тому), тобто незадовго до глобального вимирання динозаврів. Проте цікавим є не сам факт укусу, а те, за яких обставин він був зроблений.

Детективний аналіз доісторичного обіду

З-поміж усіх досліджених зразків лише мізерна частина (0,4%) мала відмітини від зубів, і лише чотири кістки чітко вказували на "автограф" тиранозавра. Вивчивши пошкодження, вчені дійшли несподіваних висновків: "Чи міг тиранозавр бути королем падальників?".

На обгризених хребцях немає жодних ознак загоєння ран. Це означає, що травоїдний гігант масою до шести тонн не намагався втекти – його кусали вже мертвим.

Тиранозаври були не лише вправними мисливцями / Фото Pixabay

Також палеонтологи помітили на ребрах ознаки тривалого вивітрювання та ерозії. Схоже, туша динозавра кілька днів або навіть тижнів розкладалася просто неба, перш ніж на неї натрапив голодний хижак.

Ця знахідка доповнює картину того, як харчувалися найвідоміші ящури планети. Попри те, що тиранозаври мали найпотужніший укус серед усіх сухопутних хижаків в історії, вони навряд чи нехтували легкою поживою. Якщо раніше в Монтані знаходили едмонтозавра із застряглим зубом тиранозавра в черепі (що свідчить про активне полювання), а в Канаді – рештки дрібних динозаврів у шлунку хижака, то нове відкриття доводить: Tyrannosaurus rex був абсолютно всеїдним у плані м'яса і залюбки виконував роль санітара тогочасних екосистем, під'їдаючи залежалі туші.