Щоб дізнатися, чи правда це, 24 Канал поспілкувався зі священником храму святих Кирила і Методія у Львові – отцем Михайлом Квасюком.
Чи правда, що якщо вдарити у дзвін і загадати бажання, то воно здійсниться?
За словами отця, у багатьох людей не здійснюються бажання, і вони шукають можливості, щоб хоч так їх здійснити.
Насправді це вигадка. Дзвони сповіщають нам про якусь новину – радісну чи сумну. На Великдень – про Воскресіння Ісуса,
– зауважив священник.
Михайло Квасюк пригадав, як на початку війни люди у селах били у дзвони, сповіщаючи про повітряну тривогу. Тому, наголошує він, дзвін – не для виконання наших бажань, а для зовсім інших потреб.
Зокрема, він прокоментував сучасні паски з начинками та відповів, чи можна їх освячувати. За словами отця, такого поняття як правильна чи неправильна паска – немає. І найважливіше у ній зовсім не склад.
Також Михайло Квасюк розповів, що не можна ставити у великодній кошик. Він зауважив, що насамперед у кошик ми ставимо продукти, від яких відмовлялися під час посту. А головною є паска. Щодо нерекомендованих, то часто говорять про міцний алкоголь.
А щодо того, чи гріх святкувати Великдень двічі – 5 та 12 квітня, отець каже, що головне бути з Богом. І, можливо, повторне святкування Великодня допоможе людині краще усвідомити певні речі, допрацювати те, що вона ще не встигла з духовного погляду.