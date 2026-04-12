Щоб дізнатися, чи правда це, 24 Канал поспілкувався зі священником храму святих Кирила і Методія у Львові – отцем Михайлом Квасюком.

Повне інтерв'ю з Михайлом Квасюком

Чи правда, що якщо вдарити у дзвін і загадати бажання, то воно здійсниться?

За словами отця, у багатьох людей не здійснюються бажання, і вони шукають можливості, щоб хоч так їх здійснити.

Насправді це вигадка. Дзвони сповіщають нам про якусь новину – радісну чи сумну. На Великдень – про Воскресіння Ісуса,

– зауважив священник.

Михайло Квасюк пригадав, як на початку війни люди у селах били у дзвони, сповіщаючи про повітряну тривогу. Тому, наголошує він, дзвін – не для виконання наших бажань, а для зовсім інших потреб.

