Ця дивовижна історія розгорнулася на крайній півночі Європи, де колись був досить депресивний регіон. 24 Канал розповість про все це докладніше.

Дивіться також Реальні "Щелепи": серія нападів, яка назавжди змінила ставлення людей до акул

Як червона армія клешень посунула на норвезькі фіорди?

Усе почалося з амбітного плану радянського біолога Юрія Орлова. У 1959 році йому доручили відродити стару ідею Йосипа Сталіна – створити промисел камчатського краба на північних рубежах СРСР. Вже у 1960 Орлов та його команда виловили перших 9 самок біля берегів Камчатки, помістили їх у плексигласові коробки з льодом і літаком доправили до Мурманська.

Протягом наступного десятиліття у Кольську затоку випустили близько 2500 дорослих крабів, 10 000 молодих особин та 1,5 мільйона личинок. Гігантські членистоногі, яких місцеві згодом охрестили "крабами Сталіна", подолали близько 60 миль під водою, щоб дістатися норвезьких берегів.

Десятиліттями вони тихо освоювали нові території. І от аж у 1990-х роках масово з'явилися біля норвезького селища Бугейнес, розташованого за 500 кілометрів на північ від Полярного кола. Місцевий у багатьох поколіннях спадковий рибалка Лейф Інгиля якось у звичайний день 1992 року підняв свої сітки, та замість звичної тріски побачив щось величезне, шиповане та агресивне.

Тоді здавалося, що це кінець місцевого рибальства – краби заплутувалися в сітках, рвали їх, з'їдали наживку та витісняли традиційну рибу. Прибульці Paralithodes camtschaticus почали буквально виїдати морське дно, знищуючи морських зірок, черв'яків, молюсків та перетворюючи багату екосистему на підводну пустелю. А ще й почали поширювати небезпечного кров'яного паразита риб Trypanosome.

Селище Бугейнес у Норвегії хизується далеко не тільки крабами: дивіться відео VisitBugoynes

Як екологічна катастрофа перетворилася на золоту жилу?

Але екологічне лихо несподівано обернулося фінансовим тріумфом. Коли норвежці зрозуміли, що м'ясо камчатського краба – це делікатес, який у ресторанах Нью-Йорка чи Токіо коштує шалених грошей, гнів змінився на азарт. У 1994 році уряд Норвегії дозволив експериментальний вилов, а згодом запустив повноцінний комерційний промисел.

Справжній бум стався після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Коли США та інші країни запровадили жорсткі санкції проти російських морепродуктів, ринок, який на 94% контролював Кремль, миттєво спорожнів. Мало не єдиним місцем на планеті, де можна було легально дістати дикого камчатського краба для американських гурманів, виявилося норвезьке узбережжя.

Тепер Норвегія експортує сотні тонн м'яса краба, заробляючи на ньому рекордні мільйони доларів. У масштабах країни воно не так помітно, а от для крихітного Бугейнеса з населенням усього 200 людей це стало справжнім дивом. Наприкінці 1991 року селище було настільки бідним, що мешканці навіть давали оголошення в газету Dagbladet з благанням переселити їх усім селом. Сьогодні ж Бугейнес називають неофіційною столицею камчатського краба Західного світу.

Раніше там стояли порожні занедбані будівлі. Тепер у гігантських резервуарах одночасно утримують тисячі живих крабів, яких літаками відправляють до Лос-Анджелеса, Дубая чи Куала-Лумпура. Рибалки заробляють тисячі доларів за лічені тижні. Єдина проблема – науковці б'ють на сполох: масовий вилов вже привів до зниження промислової частини популяції королівського краба. Тож він може зникнути там так само несподівано, як і з'явився.