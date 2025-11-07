Про те, як шкодить нашому мозку фастфуд, алкоголь, цукор, мабуть, знає кожен. Але існують і щоденні звички, що негативно впливають на наш мозок. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Premier Neurology & Wellness Center і Dr. Himanshu Gupta.

Які ж поширені звички вбивають наш мозок щодня?

Недосипання та порушення сну

Сон є критично важливим для нашого здоров'я. Його брак позбавляє мозок можливості відпочити та відновитися після дня. Це може призвести до серйозних проблем, таких як зниження когнітивних функцій, втрати пам'яті та перепадів настрою. Ба більше, деякі дослідження показують, що нестача сну може збільшити ризик деменції.

Відсутність сніданку

Розпочати свій день без сніданку може мати дуже серйозні наслідки. Сніданок запускає метаболізм і забезпечує мозок глюкозою, необхідною для його роботи. Його пропуск може призвести до зниження рівня цукру в крові та, як наслідок, до недостатнього надходження поживних речовин до мозку. У підсумку без сніданку клітини мозку можуть зазнати пошкоджень.

Переїдання

Водночас не варто переїдати. Це може нашкодити вашому мозку, навіть якщо ви харчуєтеся правильно. Переїдання пов'язують із такими проблемами, як втрата пам'яті та зниження когнітивних функцій у літніх людей. Якщо ви хочете захистити свій мозок, переконайтеся, що ви харчуєтеся правильно та контролюєте кількість їжі, що споживаєте.

Проводити занадто багато часу на самоті та без руху

Соціалізація є дуже важливою для здоров'я. Перебування на самоті тривалий час так само негативно впливає на мозок, як і брак сну. Коли ви постійно серед інших людей, ваш мозок отримує стимуляцію від соціальної взаємодії. Відсутність такої стимуляції може призвести до депресії, тривожності та навіть до недоумства.

Також може нашкодити мозку брак руху. Якщо ви ведете малорухливий спосіб життя, то можете отримати такі проблеми зі здоров'ям, як ожиріння, хвороби серця та діабет. Все це шкодить мозку та підвищує рівень ризику деменції. Якщо хочете зберегти здоров'я мозку – регулярно займайтеся спортом і рухайтеся. Навіть півгодинна прогулянка тричі на тиждень буде достатньою.

Проводити занадто багато часу в темряві та без сонця

Якщо ви проводите занадто багато часу у темряві, ваш мозок не отримує достатньої кількості сонячного світла. Брак сонця може призвести до таких проблем, як сезонний афективний розлад і депресія. Якщо хочете зберегти здоров'я мозку, забезпечте собі достатню кількість сонячного світла щодня. Час від часу відкривайте штори та обов'язково виходьте на вулицю.

Як захистити свій мозок від негативного впливу?

Перш за все, необхідно приділяти увагу своєму способу життя. Уникайте або зменшуйте вплив вищевказаних негативних звичок, і це допоможе зберегти клітини мозку та підтримати когнітивні функції.

Віддавайте пріоритет збалансованому харчуванню, повноцінному сну, розумовій стимуляції та здоровому способу життя, щоб підтримати здоров'я та довголіття свого мозку.

Як ще можна покращити функції мозку?