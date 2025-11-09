До Книги рекордів Гіннеса входять лише унікальні досягнення, тому кожен український рекорд вартий особливої уваги. 24 Канал відібрав рекорди українців, що шокували весь світ.

Які вражаючі рекорди поставили українці?

Найсильніші люди світу

Україна може похвалитися тим, що у нас є найсильніший чоловік світу, найсильніша жінка планети та найсильніша дитина на планеті, пише LIGA.net.

Так, український стронгмен Олексій Новіков у 2020 році здобув звання найсильнішого чоловіка світу на турнірі World Strongest Man здобув. За рік він підтвердив свій титул на міжнародних змаганнях із силової атлетики World’s Ultimate Strongman — Strength Island. А у 2022 році Олексій став найсильнішою людиною Європи.

Олексій Новіков – найсильніша людина Європи 2022: дивіться відео

Натомість уродженка Донецька Ольга Лящук двічі поспіль у 2022-му та 2023 роках виборювала звання найсильнішої жінки планети. Крім того, у 2014 році вона потрапила до Книги рекордів Гіннеса після того, як стегнами розчавила три кавуни за трохи більше, ніж 14 секунд.

Найшвидше роздавлювання трьох кавунів стегнами у виконанні Ольги Лящук: дивіться відео

А вже під час повномасштабної війни, у 2023 році, з'явився новий рекорд. Василя Маєвського із Закарпаття визнали найсильнішою дитиною на планеті. Дев'ятирічний українець зміг 20 разів підняти 16-кілограмову гирю, і таким чином встановив світовий рекорд.

Неймовірний рекорд Мирослава Федорчака

32-річний житель Івано-Франківська потрапив до Книги рекордів Гіннеса у 2010 році. Мирослав Федорчак виконав вправу на витривалість "згинання та розгинання лежачи на одній руці тильною частиною долоні протягом години". Вдалося йому це зробити 780 разів. Таким чином українець не просто побив рекорд канадця Дуга Прудена, а перевершив його більш ніж на сотню згинань. Попередній рекорд той встановив у 2005 році – 677 згинань і розгинань на одній руці.

Перед тим, як встановити цей неймовірний рекорд, іванофранківець тренувався протягом п'яти місяців, займаючись п’ять разів на тиждень по 2 – 4 години: ходив на руках, відтискався від стінки, підлоги та висів на перекладині, не шкодуючи себе, передає "РБК-Україна".

Додамо, що для Мирослава це вже був шостий рекорд за десять років. Також він встановив рекорди України у присіданнях на одну та десять годин і увійшов до Книги рекордів Гіннеса за стрибки вгору.

Мирослав Федорчак побив рекорд Гіннеса: дивіться відео

Екстремальний подвиг Олексій Гуцуляка

Олексій Гуцуляк з Коломиї у 2013 році здійснив неймовірне. Українець понад годину пробув під товстим шаром снігу та без одягу. Шар снігу мав товщину 70 сантиметрів, а діаметр – півтора метра.

Таким чином Олексій побив світовий рекорд 2011 року, коли китаєць витримав лише 46 хвилин 7 секунд у подібних умовах. Як зазначили у Книзі рекордів Гіннеса, щоб встановити таке досягнення, Олексій тренувався понад 10 років.

Українці першими у світі приручили коня

Неймовірно, але факт: у Книзі рекордів Гіннеса батьківщиною приручення коней вказано саме Україну.

"Докази з України свідчать про те, що на конях, можливо, їздили верхи раніше, ніж 4 тисячі років до нашої ери", — зазначено в описі реєстру.

Хоча відзначимо, що тема одомашнення коней є доволі суперечливою для дослідників. Дехто переконує, що коней першими приручили у Казахстані, називають й інші країни. А деякі науковці кажуть, що відбулося одомашнення від 2 до 6 тисячоліття до нашої ери.

456 годин безперервного читання поезії Шевченка

У 2014 році до 200-річчя з Дня народження великого Кобзаря, а також у пам'ять про Небесну Сотню в Острозькій академії на Рівненщині відбулася безпрецедентна акція світової значущості. Протягом 456 годин (почали 27 лютого та закінчили 18 березня) близько трьох тисяч студентів безперервно читали вірші Тараса Шевченка. Загалом вдалося прочитати 11 250 творів.

В Острозькій академії 19 діб поспіль читали Шевченка: дивіться відео

Таким чином Острозька академія встановила новий світовий рекорд у розділі "Найдовший естафетний марафон читання". Щоправда, у листопаді 2019 року досягнення українського вишу перевершили в Німеччині. Там протягом майже 458 годин читали лише казки.

Окрім читального марафону, Острозька академія ще двічі потрапляла до Книги рекордів Гіннеса. Після найдовшого читання вишу також вручили диплом у категорії "Масові заходи". А у 2019 році до 25-річчя відродження університету там провели найбільший урок з археології, який відвідали 299 людей. Темою лекції був "Середньовічний Острог, відкритий археологами", а провів її науковець Богдан Прищепа.

Які ще рекорди українців варті уваги?