Раптова зупинка вивільнила б величезні сили, і це призвело б до масштабних руйнувань і довгострокових змін навколишнього середовища. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Wion і Space.com.

Які наслідки, якщо Земля перестане обертатися принаймні на мить?

Як пояснюють фахівці, у разі миттєвої зупинки все, що не закріплено на планеті, зазнало б миттєвого уповільнення. Будинки б руйнувалися, а незакріплені конструкції змістилися б на схід з нищівною силою. Вивільнена енергія стала б причиною масштабних руйнувань.

Як би це вплинуло на Світовий океан?

Завдяки обертанню Землі формується екваторіальний "пояс", що утримує води біля екватора. Якщо планета зупиниться, ця сила зникне, і відбудеться перерозподіл води. Моря та океани почнуть стікати до полюсів, потенційно затоплюючи регіони та оголюючи раніше затоплені ділянки суші. Таким чином утворяться нові та кардинально зміняться чинні берегові лінії.

Яким буде вплив на клімат і погодні умови?

Зупинка обертання планети порушила б цикл день-ніч, і це б призвело, що одна півкуля постійно перебуватиме під сонячним світлом, а інша – в темряві. Такий дисбаланс викликав би різкі перепади температур, роблячи Землю непридатною для більшості форм життя та створюючи екологічний дисбаланс.

Якими будуть геологічні наслідки?

Раптова зупинка обертання Землі спровокує величезні тектонічні напруження. І це може призвести до землетрусів, виверження вулканів і масштабних зрушень земної кори.

Яка ще одна серйозна небезпека?

Обертання Землі відіграє вирішальну роль у формуванні її магнітного поля за допомогою динамо-ефекту. Якщо планета припинить обертання, це магнітне поле може зруйнуватися. Отже, планета залишиться беззахисною перед сонячним випромінюванням і космічною радіацією, і це створить значні ризики для всіх форм життя.

Що буде із життям на Землі?

Воно зіштовхнеться з безпрецедентними труднощами, оскільки екстремальні умови довкілля вимагатимуть значної адаптації до нових суворих реалій Землі, яка більше не обертається. Тим, хто вижив, доведеться знайти способи, як впоратися зі зміненим кліматом, зруйнованими екосистемами та підвищеним рівнем радіації.

Що може зупинити Землю?

Причина, через яку Земля продовжує обертатися, – те, що її практично ніщо не зупиняє. Якщо розкрутити карусель на дитячому майданчику та відпустити її, вона рано чи пізно зупиниться. Це відбувається тому, що під час обертання на неї тиснуть повітря та поверхня майданчика, створюючи тертя й уповільнюючи обертання. Земля ж обертається у космосі, який практично порожній. Там навіть немає повітря, яке могло б відштовхуватися та сповільнювати обертання Землі.

Однак є одна річ, яка уповільнює обертання Землі – це Місяць. Рух обох сторін Землі — тієї, яка звернена до Місяця, і протилежної їй — не повністю врівноважується гравітацією. Цей дисбаланс створює океанські припливи, через які океани "випирають" по обидва боки Землі. Коли Земля обертається, ці опуклості рухаються поверхнею планети подібно хвиль, створюючи протидію обертанню Землі.

Але вплив Місяця не може повністю зупинити Землю. Єдине, що може це зробити, – зіткнення з іншою планетою. Навіть якщо це станеться, – швидше за все, зміниться напрямок обертання Землі, однак повної зупинки планети не буде.

