Науковці повідомили про сенсаційне відкриття: у зоні мегатрансформації та тектонічного розлому Долдрамс вперше виявили унікальні гідротермальні джерела. Ця подія вкотре доводить, як мало ми досі знаємо про загадкові екосистеми океанічного дна, розповідає Discover wildlife.

У чому унікальність знайдених гідротермальних джерел?

Цей дивовижний куточок Атлантики розташований приблизно за 800 миль від бразильського узбережжя, трохи північніше екватора. Регіон перетинає Серединно-Атлантичний хребет – найдовша гірська система на нашій планеті.

Через постійну тектонічну активність розлом Долдрамс став домом для химерних істот, які пристосувалися до виживання у суворих умовах і зовсім не схожі на земних мешканців. Як зазначають фахівці Океанського інституту Шмідта, у місцях, де тектонічні плити стикаються та зміщуються, формуються унікальні геологічні структури, уступи та басейни, заповнені хімічно зміненою водою, що дає життя глибоководним екосистемам.

Унікальне життя глибоко під водою: дивіться відео

Під час місії, яка тривала понад місяць, дистанційно керований робот SuBastian натрапив на справжній сюрприз – два рідкісні типи гідротермальних полів. Раніше подібні джерела знаходили в інших частинах Серединно-Атлантичного хребта, але в районі Долдрамс їх зафіксували вперше. Керівник експедиції, доктор Аарон Мікаллеф із наукового інституту MBARI, підкреслив, що це відкриття демонструє важливість подальших глибоководних місій.

Навіть в Атлантиці, яку дослідники вивчають десятиліттями, все ще залишаються зони, де перший детальний огляд приносить наукові прориви. Одне з виявлених полів вразило своїми масштабами: його площа сягає близько 24 акрів (що дорівнює 14 футбольним полям), і воно налічує 23 гідротермальні джерела. З них 13 виявилися активними "чорними курцями" – гарячими гейзерами, які викидають темні шлейфи мінералів, схожі на густий дим від пожежі. Температура рідини, що виривається з цих надр, виявилася майже неймовірною – близько 280 градусів.

Попри такий екстремальний температурний режим, життя тут буквально вирує: камери зафіксували колонії актиній, крабів та тисячі сліпих креветок типу Rimicaris. Оскільки на таку глибину сонячне світло взагалі не проникає, місцева фауна отримує енергію не від сонця, а завдяки хімічним сполукам із джерел. Відеокадри, зняті інститутом Шмідта, нагадують сцени з фантастичного кіно, де підводні пейзажі мерехтять від теплових потоків.

Вчені припускають, що на цих полях відбувається рідкісний геохімічний процес – серпентинізація. Під час цього процесу морська вода вступає в реакцію з мінералами гірських порід, виділяючи тепло та хімічну енергію, що й дозволяє організмам процвітати в повній темряві. Вивчення цих систем може дати серйозні підказки для пошуку життя на інших планетах.

Окрім геологічних відкриттів, місячна експедиція подарувала зустрічі з дивовижними глибоководними мешканцями. До об'єктивів камер потрапили два великопері кальмари (Magnapinna), чиї надтонкі щупальця можуть виростати до 8 метрів завдовжки. Також науковці зафіксували унікальну рибу-бочкоглаза виду Winteria telescopa – істоту з напівпрозорим черепом, крізь який видно її трубчасті очі. Цей вид риб ніколи раніше не вдавалося зняти на відео в її природному середовищі!