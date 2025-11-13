Що ж означають висічені зображення на каменях і що намагалися наші предки у них розповісти? Про це читайте далі у матеріалі 24 Каналу.

Яке значення мають петрогліфи та для чого їх малювали?

Хоча сьогодні петрогліфи віднайшли у багатьох куточках світу – від Перу та США до України, проте вчені досі не зуміли розгадати їхнє значення. Вони можуть мати різну тематику – ритуальну, меморіальну, знакову з усіма можливими варіаціями.

Петрогліфи відомі практично скрізь, де є каміння й жили люди. Серед типових зображень — тварини, житло, човни з веслярами, сцени полювання, а також календарні системи. Такі малюнки здебільшого мали магічний характер для представників культур, які їх створювали.

До прикладу, в Україні в Карпатах є ціла гора з висіченими на каменях зображеннями – Писаний Камінь. На них можна побачити космогонічні символи та тварин і людей. Деякі з них дослідники датують ще VIII – IX століттям, коли тут активно проводили язичницькі обряди та ритуали. Існують припущення, що саме на вершині Писаного Каменя було давнє святилище. Однак точне значення цих малюнків досі не розгадали, пише Сайт міста Івано-Франківська.



Малюнок на горі Писаний Камінь у Карпатах / Фото Сайту міста Івано-Франківська

Ще одна унікальна пам'ятка розташована в українському степу на Запоріжжі. Мовиться, на думку багатьох учених, про найдавніший храм планети – Кам'яну могилу. Тут можна побачити кілька тисяч найрідкісніших наскельних зображень різних історичних епох боги, люди, тварини, орнаменти, символи, процеси полювання та здійснення релігійних обрядів, танці й чаклуванню. А у печері Риби вся кам'яна підлога вкрита геометричними лініями. Ця печера, ймовірно, призначалась для культових обрядів, пов’язаних з рибальством, повідомляє "Всвіті".

Дослідники виявили у древніх зображеннях навіть розповідь про Всесвітній потоп, а низка малюнків є першими зображеннями найдавніших міфів. Крім того, тут можна побачити не просто зображення та малюнки, а первісні букви. Ймовірно, це була перша писемність на Землі та, на думку багатьох дослідників, саме у Кам'яній могилі була написана найдавніша абетка.

Оскільки кам'яна могила була святилищем, то і ці всі малюнки мають релігійне та культове значення. Протягом багатьох тисячоліть скіфи, сармати, кіммерійці, готи, гуни, печеніги, половці та хазари приходили сюди, щоб поклонитись своїм богам.

Місто Іка в Перу теж може похвалитися тисячами каменів з давніми малюнками. Всі вони мають чорну, гладку поверхню, розповідає The Epoch Times.

На каменях Іка зображено малюнки людських фігур, рослин, тварин і абстрактні символи. Люди носять головні убори, одяг і взуття. На деяких каменях можна побачити сцени, схожі на сьогоднішнє переливання крові, пересадку органів і пологи з допомогою кесаревого розтину. А деякі показують людей з телескопом, які спостерігають за сузір'ями, планетами та кометами. Серед тварин зустрічаються деякі, схожі на корів, оленів і жирафів. Також можна побачити трилобітів, вимерлих риб та інших тварин, які нам невідомі.

На думку доктора Хав'єра Кабрери Даркеа, який збирав і вивчав камені Іка протягом 37 років, кожен з них є такою собі книгою або сторінкою книги, що документує історичне минуле.

Люди, які створили камені, прагнули передати не просто малюнки певних моментів, а використовували мову, засновану на малюнках,

– додає його донька Євгенія Кабрера.

У межах свого дослідження доктор Кабрера дійшов висновку, що листя означають життя, а сукупність листя — цивілізацію. Щодо головних уборів, які носять люди на малюнках, науковець вважав, що вони символізували інтелект, тому мудреці були зображені в головних уборах.

Камінь Іка, що зображує людину в головному уборі, яка спостерігає через телескоп за кометою / Фото із сайту The Epoch Times

Цікавими є і малюнки на каменях, розташовані в каньйоні Бока-Негра у США. Тут у 1990 створили Національний пам'ятник "Петрогліфи". Тут можна побачити людські постаті, наприклад, флейтистів чи танцюристів, маски та фігури в масках, людські руки та ноги, тварин, зокрема гірських левів, птахів, змій, рептилій, комах і сліди тварин, спіралі, чотирикінцеві зірки та геометричні візерунки, повідомляє Служба національних парків США.

Наразі ніхто не може точно сказати, що саме зображують багато петрогліфів. Корінні народи можуть мати складні та різноманітні інтерпретації багатьох зображень залежно від контексту. Іноді зображення ідентифікуються відповідно до сучасних культурних інтерпретацій.

