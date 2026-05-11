Художник і програміст з Лос-Анджелеса Кайл Макдональд вважає, що так. Він створив проєкт під назвою "Система раннього попередження про апокаліпсис", яка відстежує приватні літаки по всьому світу, повідомляє The Washington Post.

У чому полягає ідея проєкту Макдональда?

На думку програміста, якщо надбагаті знатимуть про погані новини – їхні моделі пересування можуть показати це раніше, ніж будь-що інше. У разі неприємних подій велика кількість літаків раптово покине міста, доправляючи своїх, імовірно, заможних пасажирів до бункерів та ізольованих курортів. І це може бути застережливим знаком для всіх нас.

У разі неминучого ядерного апокаліпсу ми припускаємо, що багато людей, які мають доступ до приватних літаків, негайно підіймуться у небо та покинуть міста. Ми відстежуємо цей показник у режимі реального часу,

– мовиться на сайті Кайла Макдональда "Система раннього попередження про апокаліпсис".

Проєкт Макдональда використовує загальнодоступні дані про польоти, зокрема реєстр Федерального управління цивільної авіації та платформу ADS-B Exchange, яка збирає радіосигнали, що передаються з літаків по всьому світу.

Він відстежує розташування обраної групи бізнес-джетів, військових літаків і літальних апаратів, у яких відімкнено ідентифікаційні номери. Так, ґрунтуючись на історичних даних про польоти, система визначає, чи є зараз у повітрі незвичайно велика кількість літаків. Файли публікуються з інтервалом у пів години.

У підсумку система завантажує найновішу доступну теплову карту з відстежуваною групою. Також зберігає останні дані про місцеперебування, висоту, швидкість і курс.

Отже, відбувається аналіз кількості літаків, що одночасно злітають. А потім це порівнюється з базовим рівнем, і система все оцінює за шкалою від 1 до 5. Якщо рівень різко зростає, проєкт може попередити своїх підписників з допомогою SMS або електронною поштою.

З моменту появи на світ система не підіймалася вище за 4-й рівень. Макдональд запрограмував її таким чином, щоб враховувати такі дати, як великі свята, і брати до уваги ймовірні періоди відпусток.

Ба більше, проєкт не ідентифікує власників або пасажирів окремих літаків. Макдональд переконує, що не зацікавлений у розкритті особистих даних будь-кого.

Моя головна мета тут – прищепити людям хакерське мислення. Щоб те, що відбувається навколо нас вони могли розглядати не просто як шум, а як закономірності,

– наголошує автор системи.

Також він розповів, що буде, якщо його система оповіщення все ж спрацює та оголосить про апокаліпсис. За його словами, якщо надбагаті масово почнуть залишати міста – це може дати людям обмежений час для проєктування власних планів на випадок надзвичайної ситуації. Адже дуже заможні люди вже будуть на кілька кроків попереду щодо безпеки.

Так працює відстеження у реальному часі / Cкриншот із сайту Кайла Макдональда "Система раннього попередження про апокаліпсис"

Як виникла така ідея?

Як розповідає Макдональд, він уперше помітив зростання активності приватних літаків приблизно 7 квітня – саме того дня президент США Дональд Трамп погрожував знищити цілу цивілізацію. І цей інструмент став відповіддю на його власну тривогу, а також на загальну знервованість, яка, мабуть, наростала у суспільстві, коли глобальні та політичні тривоги домінували у заголовках новин. Зрештою він задумався, чи не реагують люди з найбільшими грошима та доступом до того, що широкий загал ще не до кінця усвідомив, передає SAN.

Крім того, долила олії у вогонь інформація, яку він прочитав через два тижні після погроз Трампа. Виявилося, що люди на ринку прогнозів поставили близько 1 мільярда доларів на те, що війна США проти Ірану все ж відбудеться. І їхні ставки повигравали з вражаючою точністю.

Так ідея Макдональда набула чіткої форми. Він подумав: якщо інсайдерська інформація справді з'являється перед великими геополітичними подіями, тоді, можливо, це можна буде помітити у небі.

"Тому я вирішив створити систему стеження, щоб розібратися у ситуації та відстежувати ознаки дій інсайдерів", – каже програміст.

Мільярдери вже почали готуватися до апокаліпсиса?

Документаліст Дуглас Рашкофф у своїй книзі 2022 року "Виживання найбагатших: фантазії про втечу технологічних мільярдерів" докладно описує, як деякі мільярдери почали готуватися до апокаліпсису. За його словами, хоча деякі так і роблять, однак більшість з них не будують бункери судного дня у буквальному сенсі – як ми це звикли бачити у науковій фантастиці. Вони на випадок апокаліпсису всередині вже наявних споруд створюють притулки, які охороняються та добре укомплектовані, всередині вже існуючих спору. Водночас Рашкофф поставив під сумнів тенденцію до будівництва бункерів і виступає за привернення до неї більшої уваги, щоб наголосити на її абсурдності.

Як я вже запитував мільярдерів: "Як ви збираєтеся платити своїм морським піхотинцям за охорону вашого маєтку, коли ваші біткоїни знеціняться?

– підкреслює він.

Документаліст розглядає індикатор апокаліпсису скоріше як ознаку паніки серед мільярдерів, ніж реальну, руйнівну подію, здатну знищити світ. Рашкофф намагався переконати деяких мільярдерів використати свої кошти інакше, наприклад, перенаправити частину свого статку на запобігання катастрофі.

Чи порушує "Система раннього попередження про апокаліпсис" комфорт людей?

Як заможні люди, так і уряд США сьогодні виступають проти зростання інтересу до відстеження приватних літаків.

Мільярдер Ілон Маск стверджував, що відстеження приватного літака наражає його із сім'єю на серйозну небезпеку, і це може закінчитися їхнім убивством.

Співачка Тейлор Свіфт пригрозила студентові Джеку Свіні судовим позовом за публікацію в інтернеті інформації про її перельоти. Той створив сайт з відстеження літаків. Також вона відправила йому гнівного листа з вимогою припинити протиправні, пише BBC.

У Конгресі зараз розглядають законопроект, що встановлює вимоги та обмеження на доступ до даних про повітряні судна.

Однак система відстеження Макдональда поки не викликала жодних нарікань. Програміст вважає, що відсутність обурення, мабуть, означає, що його "проєкт насправді не порушує комфортного життя".

Чим ще відомий Макдональд?

Декілька його минулих проєктів були присвячені проблемі стеження. Зокрема, він розробив додаток, який використовує розпізнавання обличчя для ідентифікації агентів ICE (Імміграційної та митної служби США).

Через інше його дітище майже 15 років тому Секретна служба провела обшук у його будинку. Сталося це після того, як він встановив на комп'ютери у магазині Apple у Нью-Йорку програму, що робила знімки людей, які дивляться на екрани.

Його останній проєкт показував, які з ваших контактів фігурують у файлах Епштейна. І з'явився він ще до трекера MyEpstein. З іншими роботами можна ознайомитися на сайті Кайла Макдональда.

Він каже, що йому подобається використовувати системи відеоспостереження, щоб заглянути у діяльність впливових осіб.

Мене цікавить створення культури відповідальності та навіювання загального розуміння того, що не можна просто робити все, що захочеш, лише тому, що ти маєш владу. Я також хочу спонукати всіх інших задуматися: "Можливо, є речі, які ми можемо зробити",

– зауважує програміст.

Чи настане кінець світу у 2026 році?

Майже 70 років тому американські дослідники створили математичну формулу, яка передбачила кінець людської цивілізації на конкретну дату, – п'ятницю, 13 листопада 2026 року. За їхніми розрахунками, населення Землі мало досягти критичної точки, після якої життя стало б неможливим.

Однак сьогодні стає очевидним, що апокаліпсис не відбудеться. Річ у тім, що населення Землі дійсно зросло до 8,2 мільярда людей, але темпи його збільшення суттєво сповільнилися. Крім того, експоненційне зростання, яке лякало вчених у 1960-х роках, припинилося. Головною причиною стали соціальні зміни – у найбільших країнах світу почали народжувати значно менше дітей.

Втім, якщо хтось шукає більш сучасний прогноз кінця світу, японські вчені з Університету Тохо разом з колегами з NASA нещодавно запропонували власний варіант. За розрахунками науковців, Земля залишатиметься придатною для життя до 1 000 002 021 року.

