За увесь час NASA відправила на Місяць шість пілотованих місій "Аполлон": "Аполлон-11", "Аполлон-12", "Аполлон-14", "Аполлон-15", "Аполлон-16" і "Аполлон-17". У кожній з них два астронавти робили прогулянки по супутнику Землі, а третій член екіпажу залишався на місячній орбіті. Скільки ж загалом людей побувало на Місяці – розповідає 24 Канал з посиланням на Space.com.

Скільки насправді людей побували на Місяці?

Загалом на Місяці побували 12 людей. Усі вони – чоловіки, що прибули на супутник Землі у межах програми NASA "Аполлон". Крім того, 24 астронавти побували на околицях Місяця: з них 12 ходили його поверхнею, а 12 залишалися на місячній орбіті на борту командного модуля. Відбувалося освоєння Місяця у період з 1969 по 1972 рік.

Ніл Армстронг став першою людиною, яка ступила на Місяць. А за кілька хвилин за ним пішов Базз Олдрін. Відбулося це 20 липня 1969 року. Прибули Армстронг і Олдрін на Місяць у межах програми "Аполлон-11".

Останньою людиною, яка покинула Місяць, був Юджин "Джин" Сернан. Сталося це 14 грудня 1972 року під час місії "Аполлон-17". Сернан ще запам'ятався тим, що сказав знамениту фразу: "Ми йдемо такими ж, якими прийшли, і, якщо Бог дасть, такими ж і повернемося".

Які саме астронавти побували на Місяці?

Ніл Армстронг, командир "Аполлона-11"

У часи висадки на Місяць Армстронг був військово-морським льотчиком і аерокосмічним інженером. Пізніше він став професором аерокосмічної техніки. Найбільше запам'ятався своїми культовими словами: "Це один маленький крок для людини, але гігантський стрибок для людства".

Базз Олдрін, пілот місячного модуля, "Аполлон-11"

Випускник Вест-Пойнта, пілот ВПС і мав докторський ступінь з астронавтики. Олдрін відіграв ключову роль у розробці методів зближення космічних кораблів. Саме він є тим астронавтом на знаменитому фото, що стоїть біля встановленого на Місяці прапора США.

Чарльз "Піт" Конрад, командир "Аполлона-12"

Третя людина, що ступила на Місяць. Відбулося це 19 листопада 1969 року. Конрад відомий своїм почуттям гумору і був досвідченим льотчиком-випробувачем ВМС. Саме він очолив успішну місію, яка продемонструвала точну посадку на Місяць.

Алан Бін, пілот місячного модуля, "Аполлон-12"

Бін став четвертою людиною, що ступила на Місяць. Пізніше присвятила себе мистецтву – він створював картини на місячну тематику, використовуючи текстуроване полотно, змішане зі справжнім місячним пилом. Діставав його він з патчів свого скафандра.

Цікаво! У межах місії "Аполлон-12" астронавти вперше використовували гамаки для сну в іншому світі, щоб їм було комфортніше спати.

Алан Шепард, командир "Аполлона-14"

Був п'ятою людиною, що ступила на Місяць. Також прославився тим, що став першим американцем у космосі. Ба більше, Шепард досі залишається найстарішою людиною, яка побувала на Місяці. На момент висадки йому було 47 років. Під час своєї прогулянки по Місяцю в 1971 році він зробив знаменитий удар двома м'ячами для гольфу по поверхні супутника Землі.

Едгар Мітчелл, пілот місячного модуля, "Аполлон-14"

Мітчелл був шостою людиною, що ступила на Місяць. Під час висадки був пілотом ВМС і випускником Массачусетського технологічного інституту. Пізніше заснував Інститут ноетичних наук для вивчення свідомості та людського потенціалу.

Зверніть увагу! Висадка на Місяць астронавтів місії "Аполлон-13" у квітні 1970 року не відбулася через серйозні технічні проблеми, що виникли на космічному кораблі. У "Аполлон-14" також були технічні проблеми з космічним кораблем, але їх вдалося вирішити.

Девід Скотт, командир "Аполлона-15"

Сьома людина, що ступила на Місяць, і перша, хто керував місяцеходом. Його астронавти використовували для переміщення супутником Землі. Також Скотт провів на Місяці знаменитий експеримент Галілея, який показує, що об'єкти падають на поверхню з однаковим прискоренням незалежно від маси. Для цього він кинув перо та молоток у місячний вакуум.

Джеймс Ірвін, пілот місячного модуля, "Аполлон-15"

Став восьмою людиною, що ступила на Місяць. Після місії він заснував християнську організацію та очолив кілька експедицій з пошуку Ноєвого ковчегу.

До речі! Тривалий час місія "Аполлон-15" утримувала рекорд за найбільшою кількістю людей, які одночасно перебували під впливом вакууму космосу. Тільки у 2024 році цей рекорд побили учасники приватної місії Polaris Dawn.

Командир "Аполлона-15" Девід Скотт керує місяцеходом на поверхні Місяця – вперше в історії / Фото NASA

Джон Янг, командир "Аполлона-16"

Дев'ятий астронавт, що ступив на Місяць. Є одним із найдосвідченіших астронавтів NASA, що здійснив шість космічних польотів. Пізніше, в 1981 році, він командував першим космічним шатлом і багато років займався підготовкою та забезпеченням безпеки астронавтів.

Чарльз Дюк, пілот місячного модуля, "Аполлон-16"

Десята та наймолодша людина, що ступила на Місяць. Дюк підкорив супутник Землі у 36 років. Під своєї місії зібрав важливі геологічні зразки, також залишив на поверхні Місяця знамениту фотографію своєї сім'ї.

Непересічний факт! Янг і Дюк привезли з Місяця найбільший камінь, який коли-небудь доправляли із супутника Землі. Він важив 11,7 кілограма.

Юджин "Джин" Сернан, уомандир "Аполлона-17"

Сернан був одинадцятою людиною, що ступила на Місяць, і останньою, яка його залишила. Відбулося це 14 грудня 1972 року. Колишній пілот та інженер ВМС провів на Місяці понад 22 години та гаряче виступав за продовження досліджень супутника Землі.

Гаррісон "Джек" Шмітт, пілот місячного модуля, "Аполлон-17"

Шмітт був дванадцятою й останньою людиною, що ступила на Місяць. Геолог за освітою. Є єдиним вченим-астронавтом, що ступив на місячну поверхню та сприяв виявленню на ній помаранчевого вулканічного ґрунту. Також є першою людиною в історії, у якої виникла алергія на місячний пил.

Варте уваги! "Аполлон-17" – наразі найтриваліша пілотована місія на Місяць. Астронавти найдалі відходили від посадкового модуля та привезли на Землю найбільшу кількість місячних каменів.



Усі 12 астронавтів, які ступили на поверхню Місяця / Колаж IFLScience з фото NASA

Зауважимо, що на людина могла висадитися на Місяць ще раніше. Проте в 1967 році сталася трагедія – під час наземних випробувань згоріли живцем троє астронавтів, які готувалися до першого пілотованого польоту на супутник Землі. Сталося це за місяць до призначеного старту.

Чи будуть ще польоти на Місяць?