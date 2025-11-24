Ми вже звикли до шоколаду з м'ятою, перцем, морською сіллю, і їх можна купити ледь не у кожному супермаркеті. Щоправда, у світі існують інші нетрадиційні смаки шоколаду, і вони Вас справді здивують. Про 5 найдивніших шоколадів у світі розповідає 24 Канал з посиланням на Shisler's Cheese House і Tasting Table.

Які існують найдивніші шоколади у світі?

Шоколад з тютюном сорту Гаванна

Це не зовсім шоколад, а трюфель. Створив таке диво бельгійський шоколатьє Домінік Персон. Це трюфель є забороненим у багатьох країнах, щоправда його можна купити в дорогих ресторанах Німеччини, Нідерландів і у самій Бельгії. Заборонений, тому що виготовляється зі справжнього сигарного листя, маринованого в ромі та коньяку. Після такої цукерки залишається перчене відчуття у горлі, як ніби ви скурили справжню кубинську сигару.



Шоколадне творіння з гаванським тютюном від Домініка Персона / Фото взято із сайту Foodpairing

Шоколад з грибами шиїтаке

Шоколад з грибами вже дивно, а тут ще й з делікатесом з Азії. Сам виріб складається з двох видів шоколаду – з перуанського темного, який є одним з інгредієнтів ганашу (крему із шоколаду, свіжих вершків і вершкового масла) та 70% колумбійського шоколаду, куди вручну занурюють ганаш. Іншим складником ганашу, власне, і є азійські гриби шиїтаке. Зазвичай вони мають пікантний смак, а тут надають всьому виробу тонкого та теплого відтінку. Продають такі трюфелі на замовлення і до кожного покупця є індивідуальний підхід. А купити їх можна на Середньому Заході США. Також в інтернеті можна знайти інший шоколад з грибами шиїтаке, щоправда рецептура там трохи відрізняється.



Трюфель із шиїтаке та самі гриби / Фото взято із сайту виробника цього шоколаду Gail Ambrosius Chocolatier

Шоколад з верблюжого молока

Всі ми звикли та багато хто дуже любить молочний шоколад. А як щодо шоколаду з верблюжого молока? Належить ідея такого продукту еміру Дубаю шейху Мохаммеду ібн Рашиду Аль Мактуму. А єдиною у світі, хто його виробляє, є компанія Al Nassma. На Близькому Сході молоко з верблюдів називають "рідким золотом" передусім через те, що його дуже важко добути, оскільки верблюди дають в рази менше молока, ніж корови. Але таке молоко і набагато корисніше за коров'яче, бо містить втричі більше вітаміну C. Смак шоколаду з такого молока – досить солодовий і мінеральний. Купити його можна в ОАЕ, Омані, Японії та онлайн.

Шоколад із закваскою

Придумала його британська компанія Pump Street, яка є не тільки виробником шоколаду, а і пекарнею. Тепер зрозуміло, звідки вони взяли натхнення. Окрім закваски, у темний шоколад також додають морську сіль Halen Môn (валлійський бренд). Коли куштуєш такий виріб, не одразу розумієш, що туди додано закваску, оскільки пікантність смаку не така відчутна. Щоправда, про все говорить текстура – приємна зерниста та хрумка. Вона яскраво контрастує з гладкою поверхнею, прикрашеною круговими естетичними візерунками.



Шоколад із закваскою та морською сіллю від компанії Pump Street / Фото Sierra Winters, Tasting Table

Шоколад з коричневим норвезьким сиром

Ще одна цікавинка шоколадної індустрії, де додають не просто сир (що вже незвично), а коричневий козячий сир. У Норвегії він відомий як брюност або брюнуст. Цей солодкий, але пікантний делікатес складається із сироватки, вершків і молока та часто його використовують як начинку для хліба та вафель. І, як виявилося, коричневий сир також гарно поєднується із шоколадом – надає йому тонкого смаку та глибини й зовсім не перебиває сам шоколад. Щоправда, у виробі карамельні нотки грають яскравіше, однак всю солодкість стримує щедра посипка сіллю. Текстура цього продукту злегка шорстка, що робить кожен укус захопливим. Гранули коричневого козячого сиру та скандинавської солі ідеального розміру. А посмак залишає після себе чистоту, а не в'їдкий наліт.



Шоколад з норвезьким коричневим сиром від компанії Fjåk / Фото Sierra Winters, Tasting Table

