Деякі з них виховували спадкоємців імперій, інші власноруч навчали дітей наукам. Хтось залишив після себе не лише політичну спадщину, а й приклад батьківської відданості, повідомляє History.

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Чому Марк Аврелій став прикладом батька-філософа?

Римського імператора Марка Аврелія найчастіше згадують як автора знаменитих "Роздумів". Водночас він був батьком щонайменше тринадцяти дітей. Попри постійні війни та державні справи, Марк Аврелій приділяв значну увагу вихованню родини. Він особисто контролював освіту дітей, запрошував для них найкращих учителів і вважав моральний розвиток не менш важливим за політичну підготовку.

Щемливі історії дивовижних батьків / Фото unsplash

Імператор був переконаний, що приклад батька впливає на дитину сильніше за будь-які настанови. Саме тому він намагався жити відповідно до принципів, які проповідував.

Як Авраам Лінкольн поєднував політику та батьківство?

Під час Громадянської війни у США Авраам Лінкольн керував країною в один із найскладніших періодів її історії. Але навіть у Білому домі він залишався турботливим батьком. Сучасники згадували, що його сини могли вільно заходити до президентського кабінету під час роботи. Лінкольн дозволяв їм гратися поруч, а іноді навіть брав на офіційні зустрічі.

Після смерті 11-річного сина Віллі президент пережив глибоку особисту трагедію. Багато істориків вважають, що саме цей біль зробив його ще більш співчутливим до людських втрат під час війни.

Чому Теодора Рузвельта називали зразковим сім'янином?

26-й президент США Теодор Рузвельт мав шістьох дітей і не приховував, що сім'я для нього важливіша за політичний статус. Його діти часто ставали героями газетних історій через витівки в Білому домі. Рузвельт не прагнув виховувати їх у надмірній строгості. Навпаки, він заохочував активність, допитливість і самостійність.

Президент любив походи, верхову їзду та подорожі й намагався якомога частіше брати дітей із собою. Він вірив, що найкраще виховання відбувається не за книжками, а через спільний досвід/

Як Нельсон Мандела намагався повернути втрачене батьківство?

Історія Нельсона Мандели відрізняється від інших. Через боротьбу проти апартеїду він провів у в'язниці 27 років і пропустив значну частину дорослішання своїх дітей. Після звільнення Мандела неодноразово говорив, що саме неможливість бути поруч із родиною стала однією з найболючіших жертв його політичної діяльності.

У своїх спогадах він визнавав, що не зміг бути таким батьком, яким хотів. Водночас після звільнення намагався відновити зв'язок із дітьми та онуками. Саме ця чесність зробила його історію особливо людяною.