Новорічні традиції – це не лише феєрверки й особливі страви, а і ритуали, що мають привернути удачу та процвітання. Як святкують Новий рік у світі та які є цікаві традиції – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Які є особливі традиції на Новий рік у країнах світу?

Іспанія

Ночев'єха (Nochevieja – "напередодні Нового року)) – чи не найвідоміша у всьому світі традиція святкування Нового року, оскільки її не раз можна було побачити в іспанських стрічках. Рівно опівночі 1 січня слід з'їсти 12 виноградин на удачу (las doce uvas de la suerte), що символізують 12 годин на циферблаті.

Ірландія

Ірландці в Новий рік відлякують злих духів і нещастя. Щоправда, роблять це незвично – стукаючи по каструлях та сковорідках опівночі, пише Paperless Post.

Також в Ірландії на Новий рік залишають двері відкритими, щоб духи предків і покійних близьких змогли зайти. Для них за новорічним столом залишають пусте місце.

Шотландія

Тут відзначають Хогманай (Hogmanay), що у перекладі з гельської означає "останній день року". Ця традиція почалася ще у VIII столітті, коли в Шотландію вторглися вікінги. Щоб був успіх у новому році, в будинок має зайти переважно темноволоса людина та принести невеликий подарунок. Шотландці також палять великі багаття, відображаючи святкування зимового сонцестояння вікінгів.

Італія

Святкування Нового року в цій країні починається з розкішної вечері, яка складається з 12 страв, що символізують кожен місяць року. Опівночі, коли б'ють куранти, відкривають пляшки ігристого вина та починається феєрія лампіонів. Подарунки тут приносить добра Фея Бефана, яка залишає їх у панчохах, підвішених біля каміна. Італійці часто кажуть, що неслухняні діти можуть знайти замість подарунків попіл чи вугілля.

А в італійському місті Болонья на Новий рік "спалюють старого", маючи на увазі спалення старого року, а з ним і торішніх невдач. Спалюючи опудало старого, італійці звільняють місце для удачі. Сама ця традиція має назву il Rogo del Vecchione.

Як спалювали старий рік у Болоньї у 2024 році: дивіться відео

Панама

Схожа традиція й у Панамі, щоправда тут, що розпочати новий рік із чистого аркуша, спалюють опудала (muñecos) відомих людей, таких як телегерої та політичні діячі. Ці опудала також символізують старий рік.

Мексика

Мексиканці під час новорічної традиції Año Nuevo одягають спідню білизну різного кольору залежно від бажань на новий рік: червону – для кохання, жовту – для щастя, зелену – для багатства та білу – для миру.

Бразилія

На відміну від мексиканців, бразильці щороку 31 грудня одягають лише білий одяг і жодного червоного та зеленого.

Філіппіни

У цій країні на Новий рік заведено одягати сукню в горошок. Філіппінці вважають, що такий одяг приносить процвітання та багатство, оскільки горошок нагадує монети.

Данія

Данці 31 грудня кидають старі тарілки та склянки у двері своїх рідних і друзів, щоб вигнати злих духів і відігнати невдачу. Крім того, жителі Данії колективно встають на стільці та зістрибують з них опівночі, щоб "стрибнути" у вдалий січень. Ця традиція називається Hoppe ind i det nye år, що перекладається, як "стрибаємо в новий рік".

Японія

Японці 31 грудня роблять осоудзі ("генеральне прибирання"), щоб привітати Тосігамі, бога нового року. Річ у тім, що в Японії переддень Нового року розглядають як новий початок.

Греція

Греки вірять, що можна запросити у свій дім удачу та родючість, повісивши цибулю над дверима. А наступного дня її можна використати для смачної грецької новорічної страви.

Канада

Канадці прощаються з минулим роком на крижаному озері. Там вони займаються риболовлею, а потім свіжовиловлену рибу запікають. Така поїздка на холодну водойму має символізувати початок нового життя.

Південна Африка

Мабуть, у Південній Африці буквально зрозуміли, що таке позбутися минулого. Тому тут викидають з вікон непотрібні меблі, бажано якомога далі від сторонніх очей.

Колумбія

Колумбійці на Новий рік виконують досить дивний ритуал – беруть пусту валізу та бігають з нею навколо кварталу опівночі. Вони вірять, правильне виконання цього завдання гарантує безліч безпечних подорожей наступного року.

Чилі

У переддень Нового року чилійці роздумують про минуле. Зокрема, вони проводять месу на місцевих кладовищах, щоб вшанувати пам'ять близької людини та провести з нею час.

Фінляндія

Жителі Фінляндії на Новий рік намагаються побачити майбутнє, щоправда роблять це незвичним чином. Вони кидають розплавлене олово у воду, щоб передбачити, які події чекають на них у наступному році.

Естонія

Традиційно на Новий рік естонці намагаються їсти якомога більше – сім, дев'ять чи дванадцять разів на день, оскільки це щасливі числа. Вважається, що чим більше людина їсть, тим багатшою буде їжа в наступному році.

Де не святкують Новий рік 31 грудня – 1 січня та які там традиції?

Рош га-Шана – єврейський Новий рік

Зазвичай його відзначають у березні або жовтні, а знаменує цей день початок Священних днів в юдаїзмі. У цей час єврейські громади по всьому світу збираються разом, щоб згадати минулий рік, попросити вибачення та помолитися про, щоб наступний рік був щасливим і благополучним, повідомляє Blend.

Одна з найзнаковіших традицій Рош га-Шана – трубіння в шофар, трубу з баранячого рогу. Сім'ї збираються на святкові трапези, де подають символічні страви – яблука, вмочені в мед, що символізують побажання солодкого року, та гранати, які означають надію на рік, повний добрих справ.

Китайський Новий рік

Він також відомий як Свято Весни або Місячний Новий рік. Остання назва пов'язана з тим, що Новий рік у Китаю відзначають відповідно до місячного, а не григоріанського календаря, як це робить більшість світу. Тому проводжають старий рік у Китаї з 21 січня по 20 лютого, фіксованої дати немає. Кожен рік пов'язаний з однією із 12 зодіакальних тварин, що чергуються за циклом.

Китайський Новий рік святкують не лише в Китаї – його відзначають також китайські громади по всьому світу. Під час святкових днів відбуваються яскраві паради, танці дракона та лева, феєрверки та дарування червоних конвертів (хунбао) з грошима, що символізують удачу та процвітання.

Навруз – перський Новий рік

Його ще називають Новий день. Відзначають навруз іранці та інші народи Близького Сходу та Центральної Азії. Він знаменує прихід весни та припадає на день весняного рівнодення, зазвичай 20 чи 21 березня.

Підготовка до Наврузу починається за кілька тижнів: сім'ї прибирають та прикрашають свої будинки. Стіл Хафт-Сін – центральний елемент свята. Його прикрашають сімома символічними предметами, що починаються з перської літери "С". Люди також відвідують друзів і родичів, обмінюються подарунками та беруть участь у різноманітних святкових заходах.

Сонгкран – тайський Новий рік

Відзначають його в середині квітня. Сонгкран – це час поваги до старших, відвідування храмів і участі у традиційних церемоніях. Він уособлює дух оновлення та єдності.

Тайський Новий рік відомий своїм водним фестивалем, під час якого люди обливають один одного водою на знак очищення. Крім водних святкувань, люди зводять у храмі піщані пагоди, беруть участь у парадах і насолоджуються традиційними тайськими стравами у родинному колі.

Як святкують Новий рік у Таїланді: дивіться відео

Дівалі – індуїстський Новий рік

Також він відомий як Діпавалі або Свято вогнів. Це неофіційний Новий рік в Індії та серед індуїстських громад. Дівалі знаменує перемогу світла над пітьмою та є часом духовного роздуму та нових починань. Це час очищення душі та зустрічі добробуту й щастя.

Під час цього свята будинки прикрашають лампами та свічками, а вулиці – барвистими ранголі (декоративними візерунками з кольорових порошків). Сім'ї обмінюються подарунками, насолоджуються особливими солодощами та дивляться феєрверки.

Хіджра – ісламський Новий рік

Він знаменує початок року за ісламським місячним календарем і зазвичай припадає на перший місяць ісламського календаря Мухаррам. Точна дата змінюється щороку залежно від місячного календаря, тому за григоріанським календарем його відзначають у різні дати.

Хоча ісламський Новий рік не супроводжується грандіозними святами, мусульмани часто відвідують мечеті, читають Коран і проводять час із сім'єю та друзями. Це час для роздумів про свої вчинки та духовне зростання наступного року.

Матарікі – Новий рік народу маорі

Окрім місць, де проживає народ маорів, його відзначають також у Новій Зеландії. Сталої дати немає, але зазвичай Матарікі відзначають у проміжку з кінця травня по початок червня. Свято отримало таку назву або навпаки, тому що в цей період на передсвітанковому небі з'являється зоряне скупчення Матарікі (Плеяди).

Під час цього дня маорі розповідають історії, обмінюються міфами та легендами свого народу та танцюють. Цей день – це час визнання зв'язку між людьми, землею та довкіллям. Сім'ї часто збираються разом для свят і культурних заходів.

Енкутаташ – Ефіопський Новий рік

Енкутаташ амхарською мовою означає "Дарування коштовності"). Відзначають його 11 або 12 вересня. Цей день знаменує собою закінчення сезону дощів в Ефіопії та початок нового року за ефіопським календарем.

Під час свята ефіопці зустрічаються у сімейному колі, виконують традиційні пісні та готують незвичайні страви, такі як доро ват (гостре куряче рагу) та інджера (коржик).

Які існують класичні новорічні традиції?

Фейерверки

У багатьох країнах на новий рік запускають великі та масштабні феєрверки. Відбуваються такі святкування у багатьох країнах світу на центральних площах та починають зазвичай опівночі або за 10 – 15 хвилин до приходу нового року.

Серед країн з найефективнішими феєрверками є Нова Зеландія, де частиною феєричного дійства стає вежа Sky Tower, в Австралії новорічними вогнями освітлюється гавань Сіднея, а в Бразилії в Ріо-де-Жанейро феєрверки запускають над знаменитим пляжем Копакабана. Також один з найкращих феєрверків проводять у Лондоні, оскільки повз Велику Британію проходить нульовий часовий пояс.

Найкращі новорічні феєрверки 2024: дивіться відео

Шампанське

Це традиційний атрибут Нового року ледь не у всіх країнах. На батьківщині ж цього напою у Франції його подають разом з устрицями та фуа-гра. Цей звичай відсилає до Афродіти, богині кохання та краси, яка вийшла з океану на чудовій устричній мушлі.

Сімейне возз'єднання та зустріч із друзями

У багатьох країнах світу увечері 31 грудня сім'ї збираються разом, щоб смачно повечеряти та насолодитися спілкуванням один з одним. До прикладу, в Норвегії цього дня в будинках розтоплюють камін, на стіл подають фаршировану індичку та пудинг із мигдалем та рисом. Мигдаль у Норвегії вважається символом щастя та благополуччя.

Крім того, традиційними є новорічні вечірки на центральних площах і парках. Найгучніше святкують у Швеції. Тут з 1893 року опівночі у всіх церквах країни дзвонять дзвони, щоб ознаменувати прихід Нового року.

