Цей середньовічний медіаудар виявився настільки потужним, що відлуння фальсифікацій спотворює реальну біографію правителя навіть через 500 років. 24 Канал розповість про все це докладніше.

Дивіться також Упирська правда: міфи про вампірів у різних культурах

Чому гроші заклали основу для створення найстрашнішого міфу в історії людства?

Усе розпочалося в 1463 році, коли друкарський верстат Йоганна Гутенберга тільки-но почав змінювати світ. Тоді німецьке місто Нюрнберг здригнулося від появи справжнього середньовічного бестселера. На обкладинці брошури красувався витончений дерев'яний відтиск: чоловік спокійно обідає за столом, а навколо нього височіє цілий ліс із посаджених на палі людей.

Це була не просто моторошна картинка, а початок першої в історії друкованої масштабної медіаатаки на воєводу Валахії Влада III Цепеша, відомого як Дракула. І драма ця розпочалася не через містичні ритуали, а через банальні гроші та бізнес-інтереси.

Влад Дракула, намагаючись навести лад у своїй державі та захистити місцевих виробників, увів жорсткі митні обмеження для іноземних торговців. Саксонські купці з Трансільванії, зокрема із міст Брашов та Сібіу, які звикли заробляти величезні статки на безконтрольній торгівлі, раптом опинилися перед вибором – платити великі податки або забиратися геть.

Щоб такої біди не сталося, купці вдалися до фінансування політичних конкурентів Дракули, сподіваючись посадити на трон слухняну маріонетку. Відповідь воєводи була миттєвою та нещадною – у 1459 році він здійснив рейд на трансільванські землі, спалив передмістя Брашова та покарав тисячі бунтівників своїм улюбленим методом – посадив на палі.

Найцікавіше про справжню і вигадану історію Влада Цепеша, графа Дракули: дивіться відео clioslover

Як працювала середньовічна фабрика фейків у Нюрнберзі?

Влад і сам не приховував своєї жорстокості до ворогів, про що відкрито заявляв у дипломатичному листуванні. Проте одна справа – військова жорстокість, яка була нормою для тієї епохи, і зовсім інша – звинувачення у ритуальному питті людської крові.

Зрозумівши, що на полі бою Дракулу не здолати, ображені саксонські купці та інші вороги графа вирішили повністю знищити його репутацію. Вони скористалися найсучаснішою технологією свого часу – друкарським верстатом, і почали масово замовляти та поширювати памфлети, де реальні факти жорстокості Влада перемішувалися з відвертою брехнею.

Ці брошури розповідали жахливі історії про те, як Дракула варив людей живцем, змушував матерів їсти власних дітей та влаштовував бенкети посеред трупів, вмочуючи хліб у кров. Навіть з'явилася ціла поема, у якій Влад умивав руки у крові своїх жертв. От саме у цих німецьких текстах уперше з'явився натяк на вампіризм, який пізніше переріс у велику легенду.

Чорний піар спрацював бездоганно. Протягом чотирьох століть німецькі памфлети формували образ Дракули в Європі як абсолютного зла. Коли у 1897 році ірландський письменник Брем Стокер опублікував свій готичний роман, він спирався саме на ці викривлені хроніки. Слово "Дракула", яке на батьківщині князя означало всього лише "син дракона", у західній уяві назавжди засоціювалося з дияволом.