Серед них особливе місце посідають унікальні хижаки, чий вигляд нагадує персонажів фільмів жахів – риби-гадюки. 24 Канал розповість про них трохи докладніше.

До теми Ви більше ніколи не купатиметесь в океані: 7 глибоководних створінь, схожих на іншопланетян

Пекельний прибулець із морського дна: яка риба налякає навіть найвідважніших мандрівників?

Титул істоти з найжахливішим виразом "обличчя" та абсолютного рекордсмена за моторошністю утримує риба-гадюка Слоуна (Chauliodus sloani). Цей глибоководний хижак офіційно занесений до Книги рекордів Гіннеса як володар найбільших зубів відносно розміру голови серед усіх відомих науці риб.

Її ікла настільки гігантські та гострі, що просто не вміщаються в пащі, загинаючись назад аж до самих очей. Коли дивишся на цей витвір еволюції, мимоволі радієш, що він мешкає на глибині від 450 до 2700 метрів, де людина може опинитися хіба що всередині міцного батискафа.

Ось який вигляд має риба-гадюка Слоуна: дивіться відео kilofact-en

Риба-гадюка Слоуна виростає всього до 30 сантиметрів уздовж, проте її мисливський арсенал вражає жорстокістю. На спинному плавці цього монстра розташований спеціальний орган – фотофор, який світиться у темряві, наче неонова вивіска нічного клубу. Зачарована цим мерехтінням здобич підпливає ближче, навіть не підозрюючи, що за мить опиниться в капкані.

Завдяки унікальному рухомому черепу, який може відкидатися назад, та шлунку, що розтягується вдвічі, риба-гадюка здатна ковтати жертв, значно більших за неї саму. Вона буквально нанизує обіди й вечері на свої зуби, не залишаючи жодного шансу на порятунок.



Chauliodus sloani у всій красі / Фото australian.museum

Дивіться також Ця риба здатна ходити по дну океану і виглядає як з мультика: унікальне створіння дивує

Які ще риби вражають своєю моторошністю?

Якщо риба-гадюка лякає посмішкою, то чорний морський диявол, або вудильник (Melanocetus johnsonii), жахає своїми сімейними традиціями. Самки цього виду мають вигляд кулястих шипастих чудовиськ із вудкою, що світиться на голові. Завдяки цьому крихітний самець, у рази менший за самку, знаходить свою "кохану" у суцільній темряві. А далі вгризається зубами в її тіло і буквально зростається з нею. Кровоносна система самця об'єднується з жіночим організмом, органи відмирають, і він перетворюється на довічного паразита, який слугує лише для запліднення. Ось такий виходить "шлюбний союз", що триває до самої смерті.

Цікава добірка найстрашніших риб у світі: дивіться відео World5list

Не менш моторошним сусідом цих істот є акула-гоблін (Mitsukurina owstoni). Ця реліктова акула має такий вигляд, ніби її створили для голлівудського фільму про прибульців. Вона має довгий чудернацький ніс, рожеву напівпрозору шкіру та щелепу, яка здатна вистрілювати вперед, наче катапульта, щоб схопити здобич. Цей триметровий рожевий кошмар мешкає на глибині до 1300 метрів і, на щастя для любителів пляжного відпочинку, ніколи не підіймається до поверхні.

А проте для тих, хто вважає, що всі монстри ховаються лише на недосяжних глибинах, є неприємна новина. Риба-зіркогляд (Astroscopus) воліє чатувати на свою здобич, зарившись у пісок на мілководді та залишаючи на поверхні лише витріщені вгору очі й потворний рот. Цей хижак не просто маскується – він ще й здатний генерувати електричні розряди до 50 вольтів, щоб паралізувати жертву, а також має отруйні шипи за зябрами. Наступити на такого "пляжного партизана" під час безтурботної прогулянки узбережжям – сумнівне задоволення, яке гарантує сильний біль та набряк.

Завершує цей парад глибоководних дивацтв знаменита риба-крапля (Psychrolutes marcidus). Її часто називають найпотворнішою у світі, але насправді це жертва обставин. У природному середовищі на глибині близько 1200 метрів вона схожа на цілком звичайну рибу, проте на поверхні через різку зміну тиску її безкісткове та безм'язове тіло буквально "тане", перетворюючись на сумний желейний шматок плоті.