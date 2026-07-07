Бегемот, якого часто називають головним убивцею серед африканських тварин, насправді не завжди очолює цей моторошний список. Леви й змії теж мають страшну статистику, але навіть вони поступаються значно меншій істоті. Найнебезпечніша тварина Африки може здаватися майже несерйозною на тлі хижаків савани. Але саме вона щороку забирає сотні тисяч життів, інформує Discover wild life.

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Чому це не бегемот?

Популярна відповідь про бегемота звучить ефектно, але вона не така точна, як здається. Дослідники Крейг Пакер і Денніс Іканда вивчали напади тварин у Танзанії та з’ясували, що в період із 1990 до 2005 року леви були відповідальні за понад 563 смерті. У південно-східній частині країни на левів припадало 60 відсотків усіх нападів тварин. Для порівняння, частка нападів бегемотів становила 4,6 відсотка.

Величний звір / Фото Unsplash

Однак цю статистику не можна просто перенести на всю Африку. Танзанія має більше левів, ніж будь-яка інша країна, тому саме там їхня роль у смертельних нападах особливо помітна.

Яку загрозу становлять змії?

Окрім левів, серед головних претендентів на звання найнебезпечнішої тварини Африки є змії. За різними оцінками, від укусів змій на континенті щороку помирають від 3 529 до 32 117 людей. Доктор Роберт Гаррісон із Ліверпульської школи тропічної медицини виділяє два особливо небезпечні види. Перший – піщана ефа Echis ocellatus. Її називають найсмертоноснішою змією у світі: у Західній Африці на неї припадає близько 80 відсотків усіх зміїних укусів.

Жахливий хижак Африки / Фото Unsplash

Другий вид – шумлива гадюка Bitis arietans. Вона також належить до найнебезпечніших змій Африки й становить серйозну загрозу для людей у регіонах, де часто трапляється поруч із людським житлом.

Яка тварина в Африці вбиває найбільше людей?

Попри левів, бегемотів і отруйних змій, найбільшим убивцею в Африці є комар роду Anopheles. Саме він переносить малярію – хворобу, яка щороку забирає в Африці від 530 тисяч до 1,12 мільйона життів. Тому, якщо рахувати не страх, розмір чи силу, а реальну кількість смертей, найнебезпечнішою твариною Африки є саме комар. Він не має іклів лева, маси бегемота чи отрути змії. Але його роль у поширенні малярії робить його найстрашнішим убивцею континенту – і одним із найсмертоносніших створінь на планеті.