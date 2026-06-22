Сьогодні науковці по крихтах збирають інформацію про цих прадавніх убивць, реконструюючи їхній вигляд та поведінку. І 24 Канал розповість про все це докладніше.

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Чому тиранозавра називають абсолютним королем прадавнього жаху?

Епоха динозаврів була часом безкомпромісної боротьби за виживання. І завдяки палеонтологічним знахідкам ми можемо зазирнути в очі справжньому первісному жаху. А коли мова заходить саме про нього, першим на думку спадає легендарний Tyrannosaurus rex. Це абсолютний суперхижак пізнього крейдяного періоду, що панував у Північній Америці близько 68 – 66 мільйонів років тому.

Учені змальовують його так: монстр завдовжки у понад 12 метрів, заввишки майже 6 та вагою до 9 – 10 тонн. Його паща була всіяна гострими зубами розміром із банани, а сила укусу дорівнювала вазі 3 невеликих автомобілів, що падають на одну точку. Це приблизно 6 тонн тиску, і такий показник робить T-Rex володарем найпотужніших щелеп серед усіх сухопутних тварин в історії.

Його кремезний хвіст слугував ідеальним балансиром під час бігу, а гострий нюх дозволяв вистежувати здобич за кілометри. Невелика біда, що його передні лапи були крихітними – з такою нищівною пащею вони йому просто не були потрібні для успішного полювання.



Tyrannosaurus rex / Фото nixillustration.com

Як спінозавр став найбільшим водним і не тільки кошмаром?

Якщо ви думали, що від прадавніх монстрів можна було легко сховатися у воді, то глибоко помилялися. Адже існував Spinosaurus aegyptiacus – найбільший м'ясоїдний динозавр, який коли-небудь блукав планетою. Цей велетень досягав понад 15 метрів у довжину та важив від 6 до 10 тонн, легко затьмарюючи своїми розмірами навіть тиранозавра.

Головна фішка спінозавра – його унікальний спосіб життя. Це один із небагатьох відомих науці напівводних динозаврів, який почувався у воді значно комфортніше, ніж на суші. Його довгий, схожий на крокодилячий череп із гострими конічними зубами був ідеально пристосований для того, щоб міцно утримувати слизьку здобич у глибоких річках Північної Африки.

Величезне шкірясте вітрило на спині, що підійматлося на висоту людського зросту, робило силует спінозавра на тлі заходу сонця ще більш загрозливим. При тому фактично цей звір однаково впевнено панував у двох стихіях, не залишаючи своїм жертвам жодного затишного куточка для порятунку ні на суходолі, ні під водою.



Spinosaurus aegyptiacus / Фото nixillustration.com

Ютараптор – найнебезпечніший інтелектуальний мисливець

Кажуть, розмір – це не головне, і це правда. Справжній жах криється у швидкості, спритності та інтелекті. Найбільшим кошмаром для людства стали б представники родини рапторів, зокрема гігантський Utahraptor. Він нагадує класичного велоцираптора, але масштабованого до жахливих пропорцій – майже 6 метрів завдовжки та вагою під тонну.

Цей хижак раннього крейдяного періоду мав величезні, гострі як бритва серпоподібні кігті на задніх лапах, які використовував для завдання глибоких колотих ран та утримання здобичі. На відміну від неповоротких гігантів, ютараптори були неймовірно швидкими та спритними. Дорослі раптори могли б здолати людину дуже легко.

А їхня найстрашніша особливість полягає в тому, що вони не відмовлялися від переслідування дуже легко. Якщо від тиранозавра ще можна було спробувати сховатися в густому лісі чи заростях, то ютараптор переслідував би свою жертву до кінця, долаючи будь-які перешкоди з грацією смертоносного гепарда.



Utahraptor / Фото nixillustration.com

Які ще прадавні монстри та динозаври тримали у страху планету?

Окрім гігантських динозаврів, у прадавні часи існували й інші смертоносні хижаки, які становили пряму загрозу навіть для предків сучасної людини. До прикладу, викопний крокодил Crocodylus lucivenator, який мешкав на території сучасної Ефіопії близько 3 – 3,4 мільйона років тому. Цей гігантський хижак завдовжки до 4,5 метра та вагою до 600 кілограмів полював із засідки у водоймах і був найбільшою загрозою для ранніх родичів людини – австралопітеків, зокрема знаменитої Люсі, на честь якої його й назвали "мисливцем на Люсі".

Водночас дивовижні палеонтологічні відкриття відбуваються зовсім поруч, у Карпатах. Скажімо, там виявили новий вид качкодзьобого динозавра Kryptohadros kallaiae, який блукав планетою близько 70 мільйонів років тому. Рештки цього травоїдного велетня знайшли у басейні Хацег на території Румунії. Тож якщо ви цікавитеся динозаврами та плануєте свою наступну захопливу подорож, обов'язково шукайте на маршруті природничий музей.