А з настанням літнього сезону та періоду відпусток ризик зустрітися віч-на-віч із небезпечними мешканцями дикої природи зростає в рази. Тож варто заздалегідь вивчити особливості поведінки потенційних ворогів, і 24 Канал розповість про це докладніше.

Дивіться також Лосі, лисиці та ведмеді: чому звірі виходять до людей і які це має ризики

Чому крихітна чорна вдова у степах страшніша за кобру?

Найотруйнішою істотою України беззаперечно є каракурт, відомий у народі як чорна вдова. Отрута цього павука у 15 разів сильніша за отруту гюрзи.

Кліматичні зміни та аномальна спека останніх років змушують цих членистоногих активно мігрувати на північ, розширюючи свій ареал із традиційних південних степів Одещини, Миколаївщини та Херсонщини. В окремих районах парку "Тузлівські лимани" вчені фіксують приголомшливу щільність – по 2 чи й 3 самиці каракурта на один квадратний метр.

Самиця каракурта має характерне чорне тіло з тринадцятьма червоними цятками, хоча іноді зустрічаються й повністю чорні особини. Її укус спочатку майже невідчутний, але вже за 15 хвилин починається справжнє пекло – пекучий біль розливається по всьому тілу, виникають судоми, задишка та сильна інтоксикація. Від 4% до 6% укушених людей гинуть без своєчасної медичної допомоги.

Найбільшу активність каракуртів фіксують зазвичай у період з червня по серпень. Фахівці наголошують, що у разі укусу категорично заборонено розчісувати рану, видавлювати чи відсмоктувати отруту, оскільки це може суттєво погіршити стан постраждалого. Натомість слід негайно звернутися по кваліфіковану медичну допомогу.

Ось такий вигляд має каракурт, відомий як чорна вдова: дивіться відео Tse-tsikavo

Як поводитися під час зустрічі з бурим ведмедем у Карпатах?

Найбільшим і наймогутнішим хижаком України є бурий ведмідь. В українських Карпатах сьогодні мешкає всього близько 350 цих величних тварин. Попри свій статус червонокнижного виду, ведмеді дедалі частіше з'являються поблизу популярних туристичних маршрутів. Зустріч із цим велетнем, який може важити понад 300 кілограмів, здатна паралізувати страхом.

Тут слід знати, що ведмедиця, яка захищає потомство, або голодний ведмідь навесні – це смертельна загроза. Ведмідь здатний розвивати швидкість до 50 кілометрів на годину на коротких дистанціях та миттєво видертися на дерево.

Якщо зустрічі уникнути не вдалося, експерти радять не тікати, не дивитися в очі, а повільно відступати, не повертаючись спиною. Також якщо бачите ведмежа – не підходьте і не фотографуйтеся, треба тихенько відходити, щоби не злякати маля і щоб воно не почало кликати на допомогу ведмедицю.

Бурі ведмеді у дикій природі становлять смертельну загрозу: дивіться відео Maria-ProTvaryn

Де в Україні ховаються єдині отруйні змії?

Якщо павуки лякають своєю непомітністю, то плазуни викликають первісний жах. На території нашої країни мешкає кілька видів отруйних змій – гадюка звичайна, гадюка Нікольського та рідкісна степова гадюка, занесена до Червоної книги.

Найчастіше люди натрапляють на гадюку звичайну – у Карпатах та на Поліссі. Цю змію легко впізнати за характерним темним зигзагоподібним малюнком на спині та вертикальними "котячими" зіницями.

Гадюки за своєю природою не є агресорами. Вони ніколи не нападуть першими, якщо на них не наступити або не притиснути. Проте слід знати, що отрута гадюки має виражений некротичний ефект, викликає швидкий набряк кінцівки, сильний біль та слабкість.

Для здорової дорослої людини укус гадюки рідко стає смертельним, але зашкодити можуть паніка та неправильні дії, як-от припікання. Найкращий захист під час прогулянок лісом – міцне закрите взуття, довгі штани та уважність перед тим, як кудись присісти.

Отруйні гадюки в Україні є реальною загрозою, але їх легко впізнати: дивіться відео pravdyvaistoriya

Як уникнути небезпечного контакту зі зміями?

Щоб уберегтися від неприємностей за зустрічі з небезпечними істотами нашого природного середовища, важливо чітко розуміти кілька нюансів. Передовсім – як розрізняти отруйних плазунів за зовнішніми ознаками, щоб упізнати неотруйного вужа і загрозливу гадюку.

Для безпечного відпочинку на природі та мінімізації ризиків обирайте для прогулянок лісом закрите взуття та довгі штани з цупкої тканини. А також використовуйте палицю для розсування густої трави та поводьтеся за іншими правилами поведінки під час зустрічі зі змією в лісі.