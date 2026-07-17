У школі це звучало легко, а в голові часто лишається тільки загальна картинка глобуса. Екватор ділить планету на Північну й Південну півкулі, нульовий меридіан – на Східну й Західну. І саме тут відповідь стає трохи цікавішою, ніж просто "десь у Європі". Україна розташована одразу у двох півкулях за різними поділами Землі: у Північній та Східній. Тобто правильна відповідь – Північна і Східна півкулі, інформує 24 Канал.

Чому Україна належить до Північної півкулі?

Північну й Південну півкулі розділяє екватор. Це умовна лінія, яка проходить посередині Землі й має широту 0 градусів. Усе, що розташоване вище екватора на карті або глобусі, належить до Північної півкулі. Усе, що нижче, – до Південної. Україна лежить на північ від екватора. Її територія розташована приблизно між 44 і 52 градусами північної широти. Саме тому вона належить до Північної півкулі.

До Північної півкулі також належать більшість країн Європи, значна частина Азії, Північна Америка та частина Африки. Саме в цій півкулі розташована більша частина суходолу Землі.

Чому Україна ще й у Східній півкулі?

Землю також ділять на Східну й Західну півкулі. Орієнтиром є нульовий меридіан, який проходить через Гринвіч у Великій Британії. Він має довготу 0 градусів. Усе, що розташоване на схід від нульового меридіана до 180 градусів східної довготи, належить до Східної півкулі. Україна лежить саме там – приблизно між 22 і 40 градусами східної довготи. Тому Україна – не лише північна країна щодо екватора, а й східна щодо Гринвіцького меридіана. Звідси й повна відповідь: Україна розташована у Північній та Східній півкулях Землі.

Де найчастіше виникає плутанина?

Люди часто уявляють півкулі тільки як верхню й нижню частини глобуса. Тоді відповідь "Північна півкуля" здається достатньою. Але це лише один спосіб поділу Землі. Є ще поділ за довготою – на Східну й Західну півкулі. Через нього країна може одночасно належати до двох півкуль. Наприклад, Україна – до Північної за широтою і до Східної за довготою. Ще одна типова помилка – плутати Східну півкулю зі "Східною Європою". Це різні речі. Східна півкуля – географічний поділ усієї планети. Східна Європа – регіональна назва частини Європи.