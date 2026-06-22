Але деякі дзеркала були кривими. Про 3 найдивніші збройові знаряддя 24 Канал розповість докладніше.

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Man Catcher: коли ворог дорожчий живим

Середньовічна Європа продукувала тисячі способів убити людину, і щонайменше один витончений спосіб її схопити. Мовиться про Man Catcher – що можна перекласти як "людолов". Це зброя з держаком і двома напівкруглими пружинними дужками на кінці, які діяли як клапан. Кільце легко закривалося навколо шиї або тулуба людини – і тримало намертво.

Застосовували цю зброю зазвичай до осіб вищого рангу, тобто задля полону знатних противників заради викупу. Логіка проста і цинічна – мертвий лицар не приносить ані монети, а живий може зробити ловця власником цілого маєтку.

Конструкція пристрою передбачала, що захоплена людина носить броню – а тому й спрацьовувала прекрасно. Тобто не завдавала ран і навіть не шкодила панциру, зате намертво фіксувала. До слова, пізніше людолова використовували вже і в поліцейському побуті – проти п'яниць та буйних правопорушників.

Lantern Shield: фліпер епохи Відродження

Якщо Man Catcher – дитина прагматизму, то Lantern Shield (траншейний або ліхтарний рондаш чи щит) – параної й геніальності. Це маленький круглий щит, поєднаний з ліхтарем або гачком для нього. Такий пристрій використовували в Італії XV – XVI століть для дуже специфічної мети – нічних дуелей.

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Власне, його визначальна функція – сліпити противника спалахом світла у темряві ночі або на світанку. Ба більше, деякі моделі були справжніми швейцарськими ножами епохи Ренесансу – мали вбудовані рукавиці, додаткові клинки, шипи, і навіть механізм, що дозволяв почергово ховати або відкривати полум'я ліхтаря.

Вважається, що Lantern Shield ніколи не застосовували у реальному бою, але згодом іноді брали правоохоронці для нічного патрулювання вулиць італійських міст. Щит, який не захищав на полі битви, чудово порався з темними провулками Флоренції чи Венеції.

Chakram: диск смерті, який мала не тільки Ксена

Chakram (чакрам) – метальна зброя з Індійського субконтиненту. Це диск із гострим зовнішнім краєм діаметром від 12 до 30 сантиметрів, виготовлений зі сталі або латуні. Перші згадки про нього сягають V сторіччя до нашої ери, але використовували чакрам аж до XIX сторіччя. Тобто він виявився настільки ефективним та ефектним, що набув понад 2300 років бойової служби.

Сикхські воїни носили чакрами складеними на тюрбані, на руках і навколо шиї. Найбільш відомий спосіб метання – таджані: чакрам розкручували на вказівному пальці піднятої руки й різким рухом зап'ястя відправляли у ціль. Обертання додавало сили й дальності, а гладка внутрішня поверхня захищала пальці від гострого краю.

Сталевий чакрам летів на 40 – 60 метрів, а латунний завдяки кращим аеродинамічним властивостям – більш ніж на 100 метрів. Очевидці описували, що потрапляння залишало глибокі рани й відрубані кінцівки. Хто дивився культовий серіал "Ксена: принцеса-воїн", безперечно, добре знайомий з її улюбленим чакрамом.