Зазвичай вважають, що міленіали – це люди, народжені у 1981 – 1996 роках, а покоління Z – ті, хто з'явився на світ у 1997 – 2012-му. Натомість зіленіали охоплюють перехідну групу, повідомляє LADbible.

Хто ж такі зіленіали?

Це покоління, яке народилося приблизно між 1992 і 1999 роками (іноді до 2002 року). Вони поєднують у собі риси як міленіалів, так і зумерів.

Тобто ті люди, які формально належать до покоління Z, але ще пам’ятають ранні етапи розвитку соцмереж.

Чому зіленіали могли отримати "найкраще з обох світів"?

Бути між двома поколіннями іноді складно, особливо коли навколо точаться суперечки, хто "крутіший". Однак тут є і свої переваги. Як показало нещодавнє дослідження, люди, які народилися у період з 1992 по 1999 роки, отримали унікальний досвід – вони застали як "доцифрове" дитинство, так і стрімкий розвиток технологій.

Зіленіали були останнім поколінням, яке пам'ятає життя до повсюдного поширення інтернету та соціальних мереж. Зокрема, частиною їхнього життя були такі аспекти, як відеопрокати, обмежений доступ до мережі через домашній комп'ютер з модемом, а також живе спілкування – коли потрібно було просто піти й постукати у двері друзів.



Зіленіали застали ті часи, коли прогулянки у дворі – були звичайним явищем, але ера інтернету вже тоді настала

Водночас покоління зіленіалів провело свої роки становлення, спостерігаючи за розвитком технологій у реальному часі. Такі люди дорослішали у період, коли кнопкові телефони поступово перетворювалися на смартфони, соціальні мережі переходили з комп'ютерів на екрани телефонів, а iPod заміняли стримінгові сервіси на кшталт Spotify.

Завдяки цьому покоління зіленіалів легко адаптувалося до нових технологій, чого не змогли зробити їхні батьки та навіть деякі представники міленіалів. Це і є той самий баланс між двома епохами, який багато хто називає "найкращим із можливих".

Таку думку поділяють і користувачі соцмереж. У коментарях під одним з дописів на цю тему люди зазначають: "Чесно кажучи, я помітив, що з розвитком технологій життя стає дедалі токсичнішим". Тоді, як інші додають: "Мені здається, ми пережили останній період найкращого життя", тож "безперечно, це найкраще покоління".

Вже не зумери та не альфа: як називають нове покоління, народжене з 2025 року?

Народжені у 2025 році діти стали першими представниками нового покоління бета. Воно йде за поколінням альфа, яке тривало 2010 по 2024 рік. Покоління бета охоплює проміжок з 2025 по 2039 роки.

Соціолог і футуролог Марк Маккріндл зазначає, що представники цього покоління отримають у спадок світ, охоплений боротьбою із серйозними викликами, включно з "кліматичними змінами, глобальними демографічними зрушеннями та швидкою урбанізацією".

За його словами, покоління бета житиме в епоху, коли штучний інтелект і автоматизація повністю впровадяться у повсякденне життя – від освіти та робочих місць до охорони здоров'я та розваг.

Дослідник прогнозує, що що до 2035 року покоління бета складатиме 16% від усього світового населення.