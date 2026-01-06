Навіть якщо після реєстрації шлюбу минуло багато років, чоловік та жінка мають право переглянути своє рішення та змінити дошлюбне прізвище на спільне або подвійне, не вдаючись до процедури розірвання шлюбу. Про це детальніше – розповідає 24 Канал з посиланням на Міністерство юстиції України.

Цікаво Кого категорично не можна брати за дружбу, щоб не накликати розлучення

Чи можна змінити дошлюбне прізвище через роки спільного життя?

Згідно зі статтею 35 Сімейного кодексу України, чоловік та жінка мають абсолютно рівні права у виборі прізвища під час створення сім'ї. Наречені можуть обрати прізвище одного з них як спільне, залишити свої дошлюбні родові імена або ж створити подвійне.

У випадку з подвійним прізвищем пара за спільною згодою визначає черговість його частин. Водночас загальна кількість складників родового імені не повинна перевищувати двох, якщо інше не передбачено національними традиціями. Якщо ж один з молодят вже мав подвійне прізвище, закон дозволяє замінити одну з його частин на прізвище іншого з подружжя.

Важливо розуміти, що збереження дошлюбних прізвищ під час реєстрації шлюбу не позбавляє подружжя права змінити свою думку в майбутньому. Стаття 53 Сімейного кодексу передбачає чітку процедуру для тих, хто вирішив змінити родове ім'я вже під час подружнього життя. У такому разі дружина або чоловік можуть подати відповідну заяву про обрання спільного прізвища або приєднання прізвища партнера до свого. Таке звернення подається до органу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання або до того відділу, де безпосередньо реєструвався шлюб.

Процедура внесення змін до документів є офіційною підставою для оновлення актового запису цивільного стану. Після того, як фахівці розглянуть та опрацюють заяву встановленої форми, орган державної реєстрації видасть парі нове свідоцтво про шлюб з урахуванням змінених даних.

Зміна прізвища в Україні / Фото Freepik

Чи дозволяється брати шлюб з родичами в Україні?