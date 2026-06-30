Сьогодні його найчастіше згадують через фразу про "русскій воєнний корабль" і новітню історію українського спротиву. Та Зміїний був легендарним задовго до повномасштабної війни. У давнину його знали як Левке, Білий острів, острів Ахілла, Фідонісі та Ілан-Ада. За цими назвами стоять античні міфи, морські перекази й уявлення давніх людей про героїв, богів і небезпечне море. 24 Канал розповідає, які легенди ховає цей український острів.

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Острів для Ахілла: головна антична легенда Зміїного

На перший погляд, Зміїний здається надто малим для такої кількості історій. Це кам'янистий клаптик суші посеред Чорного моря, далеко від великих міст і звичного людського життя. Але саме такі місця в давнину часто ставали особливими: самотній острів серед води легко перетворювався в уяві людей на межу між земним світом і світом богів.

Острів Зміїний у Чорному морі, як він виглядав у 1896 році / Малюнок із книги "Дунай як шлях народів"

Одна з найвідоміших легенд пов'язує Зміїний з Ахіллом, героєм Троянської війни. За античними переказами, після загибелі воїна боги перенесли його на далекий острів у Понті Евксинському, як давні греки називали Чорне море. Так острів став місцем пам'яті про легендарного героя.

Статуя Ахілла / Фото depositphotos.com

За одним із переказів, Зміїний ніби піднявся з морської глибини саме для Ахілла. Тому його й називали островом Ахілла. Для мореплавців це було не просто місце на карті. Тут просили безпечної дороги, прихильності й захисту в морі, яке могло бути щедрим, а могло за мить стати смертельно небезпечним.

Ця легенда мала й реальне історичне продовження. У VI столітті до нашої ери на острові існував храм Ахілла. До нього приходили люди, які вирушали в дорогу або поверталися з неї, залишали дари й сподівалися, що герой буде прихильним до них серед чорноморських хвиль.

Левке, Фідонісі та Ілан-Ада: як острів змінював імена

Зміїний не завжди мав сучасну назву. В античні часи його знали як Левке, тобто Білий острів. Чому саме так, достеменно сказати складно. За однією з версій, він міг здаватися світлим через птахів, які вкривали його скелі. За іншою, назва могла бути пов'язана з виглядом берегів, що виринали з моря помітною світлою плямою.

Карло Боссолі "Острів Зміїний" / Фото flickr.com

Разом з епохами змінювалися і назви острова. Його пов'язували з Ахіллом, називали островом Блаженних, Фідонісі, Ілан-Ада, Серпілор. Частина цих назв прийшла з античної традиції, частина - з пізніших часів, коли в Чорному морі змінювалися народи, держави й мови.

Острів Зміїний / Фото ua.igotoworld.com

У цьому й особливість Зміїного: кожна назва ніби залишала на ньому свій шар пам'яті. Для одних це було священне місце Ахілла, для інших - помітна скеля серед моря, для третіх - острів, пов'язаний зі зміями. Так невеликий клаптик суші поступово обростав історіями, які жили довше за самі епохи.

Звідки взялася назва Зміїний?

Сучасна назва ніби обіцяє острів, повний плазунів. Насправді все складніше. Зараз змій на Зміїному немає, а саму назву пояснюють по-різному. За одним із переказів, водяних вужів могло приносити до острова течією з боку Дунаю, але надовго вони там не затримувалися.

Острів Зміїний / Фото Shutterstock

Інші пояснення ведуть не до реальних плазунів, а до символів і давніх уявлень. У міфологічній традиції зміїні образи могли поєднуватися з уявленнями про героїв, підземний світ, силу й небезпеку.

Тому назва Зміїний, ймовірно, зберегла не лише спогад про можливих плазунів. У ній змішалися давні мови, морські перекази й людська потреба пояснити незвичне місце простою, але чіпкою назвою.

Золотий щит і таємниці храму Ахілла

Навколо храму Ахілла теж виникали перекази. Один із них розповідає про золотий щит героя, який нібито був захований або замурований десь на острові. Для шукачів пригод така історія звучить майже як готовий сюжет: стародавнє святилище, море навколо і скарб, який досі ніхто не знайшов.

До таких оповідей варто ставитися саме як до легенд. Водночас Зміїний справді має багате античне минуле. На острові знаходили уламки кераміки, монети й інші речі, пов'язані з давніми мореплавцями. А в акваторії поблизу острова відомі знахідки затонулих суден і давніх амфор.

Старовинні амфори, виявлені поблизу острова Зміїний / Фото vnews.agency

Саме це й робить Зміїний таким цікавим. Його міфи не виникли на порожньому місці. Давні люди приходили сюди, будували святилище, залишали дари й вважали цей клаптик суші особливим.

Як давні легенди перегукуються з новою історією?

Зміїний завжди був більшим, ніж просто точка на карті. Для давніх греків він був островом Ахілла, для мореплавців - орієнтиром серед небезпечного моря, для археологів - місцем, де античність залишила свої сліди. Після 2022 року до цих історій додалася ще одна, вже зовсім не міфічна.

Маяк на Зміїному / Фото О. Лесик

24 лютого саме зі Зміїного пролунала фраза, яка швидко стала одним із символів українського спротиву. Вона була короткою, різкою і саме тому такою точною: маленький гарнізон відповів російському флагману так, як тоді хотіла відповісти вся країна.

Звільнення острова Зміїний / Фото Reuters

Кілька місяців потому острів повернули під український контроль. 30 червня 2022 року російські військові залишили Зміїний після ударів Сил оборони України, хоча в Москві спробували назвати це "жестом доброї волі". Для України ця дата закріпила інше значення: місце, з якого прозвучала одна з найвідоміших фраз великої війни, знову було під українським прапором.

Марка «Ру́сскій воє́нний кора́бль, іді́… !»

Так давній острів Ахілла отримав ще один шар історії. Колись його пов'язували з богами, морськими мандрівниками й античними героями. Тепер Зміїний пов'язаний і з українськими захисниками, які зробили його частиною сучасної пам'яті.

Як звільняли Зміїний: дивіться відео

Історія Зміїного в датах

Історія Зміїного значно давніша за сучасну війну. Щоб зрозуміти, чому цей маленький острів стільки разів опинявся в центрі уваги, варто подивитися на кілька ключових дат.