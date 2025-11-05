24 Канал з посиланням на National Geographic розкаже про 5 вражаючих прикладів міст, які назавжди зникли під землею.
Дивіться також Яскраві спогади на все життя: друзі влаштували неймовірну вечірку в стилі "Шрека"
Які міста зникли?
- Павлопетрі (Греція)
Розташоване у затоці Ватика поблизу південного Пелопоннесу. Це одне з найстаріших відомих затонулих міст – датується приблизно 5000 років тому. Археологи виявили:
- план вулиць,
- будівлі,
- гробниці.
Причини занурення – ймовірно серія землетрусів, які спричинили просідання суші. Цікаво, що структури, які залишилися під водою є майже недоторканими.
Затоплене місто Павлопетрі у Греції / Фото SecretGreece
- Геракліон (Єгипет)
Загублене місто Геракліон (його також називають Тоніс-Геракліон) – одне з найзагадковіших античних поселень, яке колись процвітало біля нинішнього узбережжя Александрії. Це портове місто було справжнім торговельним і релігійним центром Давнього Єгипту, через який проходили кораблі з Греції, Фінікії та Криту.
Саме тут, за легендами, Геракл вперше ступив на землю Єгипту – на честь цього й отримало свою назву. Геракліон існував понад тисячу років, виконуючи роль головного морського воріт Єгипту до Середземного моря. У ньому розташовувалися храми богів Амона та Ісіди, ринки, склади й гавані, де швартувалися торгові судна з усього античного світу. Місто стояло на дельті Нілу, оточене каналами та водними шляхами, тому його часто називають "Венецією Нілу".
Проте приблизно у II столітті до нашої ери низка землетрусів і поступове підняття рівня моря призвели до того, що ґрунт під містом осів, а води затопили його вщент. Протягом століть воно залишалося лише міфом, згаданим у стародавніх текстах Геродота, аж поки у 2000 році французький археолог Франсуа Годдіо не виявив його рештки під водою у затоці Абукір.
Що відомо про місто Геракліон: дивіться відео
- Епідавр (Греція)
Відоме на весь світ своїм чудовим театром, грецьке місто Епідавр було одним із найважливіших торгових портів на півострові Арголіда. У римські часи вздовж узбережжя тут було побудовано різноманітні морські вілли, використовуючи родючі землі та легкий доступ до моря.
У п'ятому столітті нашої ери, трохи більше ніж через століття після її будівництва, одна з цих вілл була затоплена водами з затоки Айос-Власіос після більшої, ніж зазвичай, сейсмічної активності в цьому районі та загального підвищення рівня моря.
Грецьке місто Епідавр / Фото Shutterstock
- Байї (Рим)
Як пише BBC Travel, місто Байї було розкішним давньоримським курортом у провінції Кампанія, на мальовничому узбережжі Неаполітанської затоки. Це місце колись було синонімом розкоші, задоволень і розваг. Тут відпочивали та будували свої вілли найвпливовіші люди Риму – зокрема Юлій Цезар, Нерон і Клавдій.
З часом місто поступово занурилося під воду через унікальну геологічну особливість регіону – феномен "брейдізму" (повільне підняття й опускання земної кори через активність магми під поверхнею). Через це частина узбережжя опускалася нижче рівня моря, і приблизно у VIII столітті Байї остаточно зникла під хвилями.
- Шичен (Китай)
Також раніше ми писали про місто Шичен, що у провінції Чжецзян. Його штучно затопили у 1959 році внаслідок будівництва гідроелектростанції. Місто зберегло архітектуру, кам'яні споруди, вулиці під водою – сьогодні це популярне місце для підводного туризму.
Затоплене місто / Фото Magic World
Чому це важливо?
Ці міста – не лише туристична цікавинка. Вони дають унікальну можливість вивчати, як зміни навколишнього середовища впливають на людські поселення. Підводна археологія, нові технології картографування і занурення дозволяють відкрити більше таємниць загублених цивілізацій.
Що ще цікавого знайшли археологи?
- Раніше ми писали, що археологи знайшли руїни стародавніх міст у джунглях Амазонки. Згідно з проведеним аналізом, їм понад дві тисячі років. Дослідники виявили понад 6 000 земляних платформ.
- Ці платформи можуть бути різними – від насипів для будинків до надземних доріг. Очевидні також передові сільськогосподарські технології, такі як канали для відведення зливових опадів у регіоні.