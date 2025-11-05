24 Канал з посиланням на National Geographic розкаже про 5 вражаючих прикладів міст, які назавжди зникли під землею.

Які міста зникли?

Павлопетрі (Греція)

Розташоване у затоці Ватика поблизу південного Пелопоннесу. Це одне з найстаріших відомих затонулих міст – датується приблизно 5000 років тому. Археологи виявили:

план вулиць,

будівлі,

гробниці.

Причини занурення – ймовірно серія землетрусів, які спричинили просідання суші. Цікаво, що структури, які залишилися під водою є майже недоторканими.



Затоплене місто Павлопетрі у Греції / Фото SecretGreece

Геракліон (Єгипет)

Загублене місто Геракліон (його також називають Тоніс-Геракліон) – одне з найзагадковіших античних поселень, яке колись процвітало біля нинішнього узбережжя Александрії. Це портове місто було справжнім торговельним і релігійним центром Давнього Єгипту, через який проходили кораблі з Греції, Фінікії та Криту.

Саме тут, за легендами, Геракл вперше ступив на землю Єгипту – на честь цього й отримало свою назву. Геракліон існував понад тисячу років, виконуючи роль головного морського воріт Єгипту до Середземного моря. У ньому розташовувалися храми богів Амона та Ісіди, ринки, склади й гавані, де швартувалися торгові судна з усього античного світу. Місто стояло на дельті Нілу, оточене каналами та водними шляхами, тому його часто називають "Венецією Нілу".

Проте приблизно у II столітті до нашої ери низка землетрусів і поступове підняття рівня моря призвели до того, що ґрунт під містом осів, а води затопили його вщент. Протягом століть воно залишалося лише міфом, згаданим у стародавніх текстах Геродота, аж поки у 2000 році французький археолог Франсуа Годдіо не виявив його рештки під водою у затоці Абукір.

Епідавр (Греція)

Відоме на весь світ своїм чудовим театром, грецьке місто Епідавр було одним із найважливіших торгових портів на півострові Арголіда. У римські часи вздовж узбережжя тут було побудовано різноманітні морські вілли, використовуючи родючі землі та легкий доступ до моря.

У п'ятому столітті нашої ери, трохи більше ніж через століття після її будівництва, одна з цих вілл була затоплена водами з затоки Айос-Власіос після більшої, ніж зазвичай, сейсмічної активності в цьому районі та загального підвищення рівня моря.



Грецьке місто Епідавр / Фото Shutterstock

Байї (Рим)

Як пише BBC Travel, місто Байї було розкішним давньоримським курортом у провінції Кампанія, на мальовничому узбережжі Неаполітанської затоки. Це місце колись було синонімом розкоші, задоволень і розваг. Тут відпочивали та будували свої вілли найвпливовіші люди Риму – зокрема Юлій Цезар, Нерон і Клавдій.

З часом місто поступово занурилося під воду через унікальну геологічну особливість регіону – феномен "брейдізму" (повільне підняття й опускання земної кори через активність магми під поверхнею). Через це частина узбережжя опускалася нижче рівня моря, і приблизно у VIII столітті Байї остаточно зникла під хвилями.

Шичен (Китай)

Також раніше ми писали про місто Шичен, що у провінції Чжецзян. Його штучно затопили у 1959 році внаслідок будівництва гідроелектростанції. Місто зберегло архітектуру, кам'яні споруди, вулиці під водою – сьогодні це популярне місце для підводного туризму.



Затоплене місто / Фото Magic World

Чому це важливо?

Ці міста – не лише туристична цікавинка. Вони дають унікальну можливість вивчати, як зміни навколишнього середовища впливають на людські поселення. Підводна археологія, нові технології картографування і занурення дозволяють відкрити більше таємниць загублених цивілізацій.

Що ще цікавого знайшли археологи?