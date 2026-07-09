Один із них виявився не просто прикрасою. На ньому зберігся напис давнім письмом брахмі, яке пов’язують із Південною та Південно-Східною Азією. Попереднє прочитання вказує на фразу, що може мати астрологічний сенс, інформує Smithsonian mag.

Що знайшли археологи в давньому могильнику?

Це відкриття зробили на археологічній пам’ятці Дон Яй Тхонг у провінції Пхетчабурі, приблизно за 130 кілометрів на південний захід від Бангкока. Дослідники припускають, що там ховали людей високого статусу. Розкопки на ділянці Дон Яй Тхонг тривають від лютого.

Золотий перстень із могили здивував археологів / Фото unsplash

За цей час археологи знайшли чимало артефактів, які допомагають краще зрозуміти життя і поховальні практики місцевого населення залізної доби. Йдеться про період приблизно від 1 500 до 2 500 років тому. Саму пам’ятку цього року допомогли виявити місцеві жителі.

Вони знайшли фрагменти бронзових барабанів на рисовому полі, після чого територією зацікавилися фахівці. За даними агентства "Ассошіейтед Прес", під час розкопок у Дон Яй Тхонг виявили понад пів десятка людських скелетів.

Кожне поховання, схоже, виконували за певним ритуалом: небіжчики були повернуті обличчям на північний схід, а над головою клали бронзовий предмет. Поруч із рештками археологи знаходили золоті прикраси, бронзові речі та кераміку. Саме ці предмети дають підстави вважати, що поховані люди за життя мали високий соціальний статус.

Чому золоті персні стали особливою знахідкою?

Пара золотих перснів стала новою й особливо важливою знахідкою для Дон Яй Тхонг. Один із них має напис письмом брахмі – давньою системою письма, яку вважають похідною від арамейського письма. Брахмі мало великий вплив на писемні традиції регіону. Вважається, що на його основі сформувалися багато сучасних писемностей і абеток Південної та Південно-Східної Азії, зокрема ті, якими користуються в більшості індійських мов, а також тайська й кхмерська писемності.

Як повністю сформована система брахмі з’явилося у III столітті до нашої ери. За правління Ашоки його використовували для написів на скелях, колонах і в печерах – зокрема для історичних текстів та офіційних повідомлень. Перстень із посланням у 2 тисячі років: у Таїланді знайшли золоту прикрасу з загадковим написом За даними "Ассошіейтед Прес", попередній аналіз напису на персні показав слово pusarakhitasa. Його перекладають як "той, кого захищає Пуш’я".

Департамент образотворчих мистецтв уряду Таїланду пояснює, що Пуш’я – один із найбільш сприятливих знаків зодіаку в індійській, або ведичній, астрології. Другий золотий перстень був гладким і не мав напису.

Ким міг бути власник давніх прикрас?

Поки що дослідники висувають лише попередні припущення. За однією з гіпотез, колишній власник перснів міг належати до варни вайш’їв – третьої з чотирьох традиційних соціальних груп в індуїстській Індії. Вайш’ї були вільними людьми й працювали торговцями, землеробами та купцями.

Якщо ця версія підтвердиться, знахідка може вказувати на давні контакти регіону з індійським культурним і торговельним світом. Дослідження на цьому не завершуються. За інформацією "Бангкок Пост", науковці планують провести 3D-сканування пам’ятки, а зразки деревного вугілля надіслати до США для наукового датування. Ці аналізи мають уточнити вік знахідок і допомогти зрозуміти, ким були люди, поховані в Дон Яй Тхонг, та яку роль це місце відігравало в давній історії регіону.