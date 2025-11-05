Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на World Population Review.

В яких країнах люди живуть понад 100 років?

Японія

Японія – лідер за абсолютними показниками: за даними ООН чи статистик, понад 120 000 людей у віці 100+ живуть в цій країні.

Чим пояснюють:

високий рівень охорони здоров'я,

соціальна і медична підтримка старшого покоління,

характерний раціон із великою кількістю риби, овочів,

порівняно мало червоного м'яса,

активний спосіб життя старших людей: ходьба, громадський транспорт, ранкова зарядка.

Однак викликів не менше: старіння населення створює значне навантаження на пенсійні системи, охорону здоров'я та потребує адаптації економіки.



Японія – лідер довголіття / Фото Unsplash

Китай

У Китаї також фіксується велика кількість людей віком 100 років і більше – за одними даними близько 41 000 таких осіб.

Чим пояснюють:

покращення охорони здоров'я й житлових умов у XX – XXI століттях,

традиційна культура старіння і повага до людей похилого віку.

Проте нерівність між містом і селом, відмінності в доступі до медичної допомоги – це виклик для рівномірного довголіття.

Індія

Індія – ще одна країна з суттєвим числом людей 100+ років: за даними – близько 39 000.

Чим пояснюють:

значна частина населення живе в сільській місцевості з фізично активним способом життя,

традиційні дієти, скромні житлові умови й сімейна підтримка.

Однак є й "мінуси". Відстань до медичних послуг та нестабільність соціального захисту стримують довголіття.



Індія також потрапила до топ-5 країн / Фото Unsplash

Таїланд

За даними рейтингу, Таїланд займає місце серед країн із великим числом людей 100+ (понад 28 000) у 2025 році.

Чим пояснюють:

традиційне харчування,

низький рівень шкідливих звичок у старших поколінь,

сильні сімейні зв'язки, що підтримують людей похилого віку.

Однак країна зростає демографічно, й виклики щодо систем охорони здоров'я та соціального захисту стають актуальними.

Італія

Італія – приклад європейської країни, в якій живуть справжні довгожителі. Особливо в регіоні Сардинія, який вважається "зоною довголіття". Як пише Think Global Health, на це є декілька причин, зокрема й дієта середземноморського типу: овочі, бобові, оливкова олія, мало оброблених продуктів. А також:

активний стиль життя в сільських гірських районах Сардинії,

спільноти з тісними соціальними зв'язками.

Це показує, що саме спосіб життя має велике значення.



Італія також має багато довгожителів / Фото Unsplash

Які чинники сприяють довголіттю?

Якісна медична допомога. Збалансоване харчування. Фізична активність. Міцні соціальні зв'язки.

Але довголіття також створює серйозні соціальні й економічні виклики:

старіння населення,

навантаження на системи охорони здоров'я,

пенсійні системи,

потреба в догляді.

