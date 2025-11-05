Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на World Population Review.
В яких країнах люди живуть понад 100 років?
- Японія
Японія – лідер за абсолютними показниками: за даними ООН чи статистик, понад 120 000 людей у віці 100+ живуть в цій країні.
Чим пояснюють:
- високий рівень охорони здоров'я,
- соціальна і медична підтримка старшого покоління,
- характерний раціон із великою кількістю риби, овочів,
- порівняно мало червоного м'яса,
- активний спосіб життя старших людей: ходьба, громадський транспорт, ранкова зарядка.
Однак викликів не менше: старіння населення створює значне навантаження на пенсійні системи, охорону здоров'я та потребує адаптації економіки.
Японія – лідер довголіття / Фото Unsplash
- Китай
У Китаї також фіксується велика кількість людей віком 100 років і більше – за одними даними близько 41 000 таких осіб.
Чим пояснюють:
- покращення охорони здоров'я й житлових умов у XX – XXI століттях,
- традиційна культура старіння і повага до людей похилого віку.
Проте нерівність між містом і селом, відмінності в доступі до медичної допомоги – це виклик для рівномірного довголіття.
- Індія
Індія – ще одна країна з суттєвим числом людей 100+ років: за даними – близько 39 000.
Чим пояснюють:
- значна частина населення живе в сільській місцевості з фізично активним способом життя,
- традиційні дієти, скромні житлові умови й сімейна підтримка.
Однак є й "мінуси". Відстань до медичних послуг та нестабільність соціального захисту стримують довголіття.
Індія також потрапила до топ-5 країн / Фото Unsplash
- Таїланд
За даними рейтингу, Таїланд займає місце серед країн із великим числом людей 100+ (понад 28 000) у 2025 році.
Чим пояснюють:
- традиційне харчування,
- низький рівень шкідливих звичок у старших поколінь,
- сильні сімейні зв'язки, що підтримують людей похилого віку.
Однак країна зростає демографічно, й виклики щодо систем охорони здоров'я та соціального захисту стають актуальними.
- Італія
Італія – приклад європейської країни, в якій живуть справжні довгожителі. Особливо в регіоні Сардинія, який вважається "зоною довголіття". Як пише Think Global Health, на це є декілька причин, зокрема й дієта середземноморського типу: овочі, бобові, оливкова олія, мало оброблених продуктів. А також:
- активний стиль життя в сільських гірських районах Сардинії,
- спільноти з тісними соціальними зв'язками.
Це показує, що саме спосіб життя має велике значення.
Італія також має багато довгожителів / Фото Unsplash
Які чинники сприяють довголіттю?
- Якісна медична допомога.
- Збалансоване харчування.
- Фізична активність.
- Міцні соціальні зв'язки.
Але довголіття також створює серйозні соціальні й економічні виклики:
- старіння населення,
- навантаження на системи охорони здоров'я,
- пенсійні системи,
- потреба в догляді.
Які таємниці має найстаріша жінка на Землі?
Раніше ми писали про Марію Браньяс Морери, яка прожила 117 років. Вона мала особливі гени, що сприяють довголіттю та захищають від хвороб.
Її спосіб життя включав середземноморську дієту, відмову від шкідливих звичок і регулярне споживання йогурту, що підтримувало молодість організму.