Деякі особини, особливо літні або малорухливі, можуть спати навіть до 20 годин на день – майже дві третини життя. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sleep Foundation.
Чому коти сплять так довго?
Науковці пояснюють це походженням тварин: коти – природжені хижаки. У дикій природі вони полюють короткими, але енерговитратними ривками, після чого організму потрібен тривалий відпочинок. Навіть у домашніх умовах цей інстинкт зберігається – тому ваш улюбленець спить більшу частину доби, а активізується на світанку чи вночі.
Як сплять коти?
Germantown Parkway Animal Hospital зазначає, що котячий сон має дві фази:
- глибокий,
- дрімотливий.
Під час "дрімоти" кіт може спати з напіввідкритими очима або реагувати на звуки – саме тому здається, що він постійно насторожі. У глибокій фазі сну ж кіт розслабляється повністю, а його м'язи й нервова система відновлюються.
Скільки годин насправді спить кіт / Фото Africa Images
Ветеринари наголошують: якщо кіт раптом почав спати значно менше або більше звичайного, це може бути ознакою стресу чи хвороби. У такому разі варто звернутися до спеціаліста. Тож якщо ваш пухнастик проводить день у солодких обіймах сну – не хвилюйтеся. Це не лінощі, а спосіб підтримувати здоров'я, сили й природну рівновагу.
Інші цікаві факти про котів
Ці пухнастики справжні чемпіони не лише зі сну, а й у комунікації: вони можуть видавати до 100 різних звуків. Зір котів дозволяє бачити в темряві, хоча вони не розрізняють кольори.
Цікаво, що всього за сім років одна пара котів здатна дати понад 400 тисяч нащадків! А ще саме під час сну в котів виробляється гормон росту, тому сон для них – не розкіш, а природна потреба для розвитку.