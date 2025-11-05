Деякі особини, особливо літні або малорухливі, можуть спати навіть до 20 годин на день – майже дві третини життя. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sleep Foundation.

Дивіться також Уважно перевіряйте посилки з Китаю: чому люди гамселять свої замовлення перед відкриттям

Чому коти сплять так довго?

Науковці пояснюють це походженням тварин: коти – природжені хижаки. У дикій природі вони полюють короткими, але енерговитратними ривками, після чого організму потрібен тривалий відпочинок. Навіть у домашніх умовах цей інстинкт зберігається – тому ваш улюбленець спить більшу частину доби, а активізується на світанку чи вночі.

Як сплять коти?

Germantown Parkway Animal Hospital зазначає, що котячий сон має дві фази:

глибокий,

дрімотливий.

Під час "дрімоти" кіт може спати з напіввідкритими очима або реагувати на звуки – саме тому здається, що він постійно насторожі. У глибокій фазі сну ж кіт розслабляється повністю, а його м'язи й нервова система відновлюються.



Скільки годин насправді спить кіт / Фото Africa Images

Ветеринари наголошують: якщо кіт раптом почав спати значно менше або більше звичайного, це може бути ознакою стресу чи хвороби. У такому разі варто звернутися до спеціаліста. Тож якщо ваш пухнастик проводить день у солодких обіймах сну – не хвилюйтеся. Це не лінощі, а спосіб підтримувати здоров'я, сили й природну рівновагу.

Інші цікаві факти про котів