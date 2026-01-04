Більшість із них має цікаве походження, пов'язане з професіями, іменами чи рисами людини. Про найпопулярніші прізвища в Україні пише 24 Канал з посиланням на генеалогічне товариство "Рідні".

Найпопулярніше прізвище в Україні Мельник. Його носіями є понад 107 тисяч осіб. Це родове ім'я походить від назви ремесла. Мельником називають того, хто власником млина або того, хто працює в млині.

Друге місце посідає прізвище Шевченко (понад 106 тисяч носіїв). Воно також має професійне походження і пов'язане зі шевцем – майстром із пошиття та ремонту взуття.

Родові імена Коваленко та Бондаренко займають третє і четверте місця відповідно. Обидва утворені від назв ремесел – коваль і бондар, а суфікс -енко вказує на родинну приналежність, тобто "син коваля" або "син бондаря".

На п'ятому місці серед найпопулярніших – прізвище Бойко (83 195 носіїв). Воно має мікроетнонімне походження і пов'язане з етнографічною групою бойків, які проживають у Карпатському регіоні.

Місця з шостого по одинадцяте посідають прізвища Ткаченко, Кравченко, Ковальчук, Коваль, Олійник. та шевчук. Усі вони походять від професій: ткача, кравця, коваля, виробника олії та шевця.

12 позицію у рейтингу займає родове ім'я Поліщук, яке має мікроетнонімне походження й указує на мешканців Полісся.

Серед найпопулярніших є й прізвища патронімічного типу — утворені від імен предків. Наприклад, Іванова (13 місце в рейтингу), Савченко (15 місце в рейтингу), Марченко (17 місце в рейтингу) походять від імен Іван, Сава та Марко.

Також поширеними є прізвища, що виникли від зовнішніх рис людини. Серед них – Руденко, що походить від слова рудий, а Лисенко – від лисий.

Найпопулярніші прізвища в Україні / Скриншот з сайту генеалогічного товариства "Рідні"

Які прізвища найрідкісніші в Україні?